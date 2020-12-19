المقاتل بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية في "الغلوري"

انتهى النزال بين المغربي بدر هاري والروماني بينجمان أديبويي، ليل اليوم السبت ضمن منافسات “غلوري 76” في “الكيك بوكسينغ”، بانتصار المقاتل الروماني بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.

وكان طاقم التحكيم قد أعطى الأفضلية لبدر هاري عند الانتهاء من خوض الجولة الأولى، كما اقترب البطل المغربي من التفوق على بينجمان بضربة قاضية خلال أطوار الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن بينجامان خاض النزال، ضمن الموعد المقام على التراب الهولندي، بصفته المصنف ثانيا في فئة الوزن الثقيل، بينما حضر هاري بعد انهزامه في آخر لقاءين جراء التعرض للإصابة.