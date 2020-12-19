المقاتل بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية في "الغلوري"

انتهى النزال بين المغربي بدر هاري والروماني بينجمان أديبويي، ليل اليوم السبت ضمن منافسات “غلوري 76” في “الكيك بوكسينغ”، بانتصار المقاتل الروماني بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.
وكان طاقم التحكيم قد أعطى الأفضلية لبدر هاري عند الانتهاء من خوض الجولة الأولى، كما اقترب البطل المغربي من التفوق على بينجمان بضربة قاضية خلال أطوار الجولة الثانية.
جدير بالذكر أن بينجامان خاض النزال، ضمن الموعد المقام على التراب الهولندي، بصفته المصنف ثانيا في فئة الوزن الثقيل، بينما حضر هاري بعد انهزامه في آخر لقاءين جراء التعرض للإصابة.
بدر هاري أبان على مستوى ضعيف وقوة بدنية ضعيفة. من الافضل ان يعتزل اللعبة
انا معرفت واش هادشي بصح ولا كدوب. حيت كنشوف كيلعبو غير بشوية وشي حوايج كيجيبو الضحك للمتتبع. هما راه كيدخلو لفلوس صحيحة على ضهر الشعب. راه هادشي غير قمر.
السلام عليكم علي المقاتل بدر هاري أن يعتزل .
بدر هاري تعمد الانهزام من اجل ربح المال من شركة القمار
لكل بداية نهاية وهذه نهاية بدر هاري .
على بدر هاري أن يعتزل المواجهات الذولية لأن أمكانياته و تقذمه في العمر لم يعد يسمح له بتحقيق الانتصارات بل أو حتى إتمام المواجهات حتى أخرها
لا لياقة ولى قوة عضلات أش داك تما باش تجمع الحبة و حنى نتفقصو لاحولة ولاقوة إلى بالله
من الاحسن ان يتوقف عن اللعب لقد اعطى الكثير نشكره كثيرا على رفع الراية المغربية
كون مشا در سباحة على الضهر حسن له
ارجو من بدر أن يعتزل مرفوع الرأس و إذا أرضا الاستمرار في نفس الميدان فيقوم بتدريب أجيال المستقبل
يا ليته اعتزل لكان خيرا له
لأنه فشل في كل مبارياته بعد الإعتزال
بدر هاري إنتهت قوتك، من الأفضل أن تعتزل لتبقى أسطورة ومحبوب عند الناس
باراكا اخاي بدر هالعار…. خرج خليها فالعز…………
المشكل ديالو تيستسلم داغي. رآه قالها الخصم ديالو قبل الماتش. باش تكون مقاتل خصك تكون عندك قدرة التحمل على ألم أو لكمات. كان عليه يعتزل هادي شحال بكرمتو
هاري انتهى ويجب ان يقتنع ويؤمن هو بذلك ، لكل شيء بداية ونهاية ، لكن الافضل ان يحتفظ البطل بنهاية مشرفة تشرف تاريخه كله . الاشكال اليوم ان بدر هاري بدأ يدخل في خانة الرياضيين الذين يهينون انفسهم . لم يعد هاري قادرا على اللعب والانتصار ، لقد فقد اكثر من 80 بالمائة من مهاراته وسرعته . تقاعد هاري واحفظ لنفسك قليلا من ماء الوجه
من الأفضل أن يعتزل عوض التمثيل و جنى الأموال
حان وقت الإعتزال أخي بدر لقد قدمت الكثير للغلوري و أمتعتنا لكن في نزالاتك الأخيرة و اليوم توالت عليك الإنتكاسات رغم تفوقك في معضم الجولات (الله يجعل البركة)
الصراحة بدر هاري فقد 90٪ من القوة ديالو، كان الأحسن يعتازل من قبل ويخليها فعزها.
يبذو أن السيد تقدم في السن, وبالتالي يجب عليه ترك هذه اللعبة وعمل شيء آخر يتناسب مع سنه.
للأسف ملاكم قوي ماشاء الله لكن لم يساعده الحظ وكذلك ينقصه التركيز أتمنى له التوفيق في مباراته القادمة
لي تعلموا أن من يتجبر على ضعفاء خلق الله ينكسر أمام أعدائه مثل النادل اللذي استعرض عليه بدر هاري عظلاته المفتولة عندما انهال عليه بالضرب المبرح في مقر عمله لا لشيء سوى أن النادل كان يقوم بعمله ولم يقبل أفعال بدر هاري الخارجة عن القانون تلك الليلة إذا كنتم مازلتم تتذكرون هذه القضية
آن الاوان لاعتزالك يا هاري ، فقد هرمت يا صاح
أظن أن بدر قد أخطأ الرجوع بعد الإعتزال. ليس لبدر شيئ يتبثه. حان الوقت للتقاعد أيها البطل. تقاعد في سلام!
لكل شيء اذا ما تم نقصان
فلا يغر يطيب العيش إنسان
للاسف كان عليه ان يعتزل في عز عطائه.
العبرة بالخواتم . التقة بالنفس الزائدة سبب الهزيمة.
نصيحتي لبدر هاري ان الاوان للاعتزال ولتخرج بشرف من الحلبة. اما الاصرار على البقاء فلن يجلب لك الا المتاعب والخيبات.
هده سنة الحياة وليس ضعف. لانها الرياضة
نجوم كبار غادروا الميادين ليس ضعفا بل استمروا في الرياضة كمدربين او او
ستبقى كبير يا ابن بلدي
merci pour tt ce que tu as donné Bader mais vraiment faut que tu t’arrêtes 🙁 tu n’a plus la force dans les bras t devenu lourd …bonne retraite champion
وعادة حليمة الى عادتها القديمة
في أخر تعليق لي على هسبريس بعد اللقاء الأخير لبدر و ريكو قلت أنا على بدر الاعتزال …
بدر هاري باراكا عليك الاعتزال أحسن لك الله يجعل البراكة…. ماعندناش فين نديرو وجهنا دبا 2مرات بزاف….
هذا خاصهم يسميوه بدر عاري ماشي بدر هاري………..
تسل بعزك بلا شوهة بلا دل وبلا بيع الماتشات
السبع إلى شرف كيضحكو عليه القرودة. سي ديليك شي شوايا في جمع لفنا. متعتينا شحال شحال هادي. حان وقت المغادرة أو رأسك مرفوع والسلام
خويا بدر ها العار الله اجعل باركة حان وقت الاعتزال راه عندك تاريخ مشرف حفظا لماء الوجه
بدرر هاري خسر بأخطاء سادجة…
1. في نهاية الجولة الثانية كان عليه إحسم اللقاء بالضربة القاضية ماشي يعطي فرصة للمنافس إسترجع الأنفاس ديالو.
2. في بداية الجولة الثالثة وبما أنك حسمتي نتيجة الجولتين 1 و 2 فغادي دافع ماشي تهاجم ودفاعاتك مكشوفة الكامبو حيث المنافس كيقلب…
يلا فيك شي خير وباقي كتحشم اعتزل وسير درب الشباب
مشكل هوا هد ناس كيهضرو بزاف و مقدين علي ولو وجب نقد بناء بدر كان في مستوى الشوط 2 كان ينهي مبارة ولكن معندوش زهر مهم الإنسان لي معرف ولو في k1 ميبقش أكتر الهضرة
في الحقيقة بدر هري كان افضل منه بكثير في الجوله الاؤولى والثانية للاسف الشديد في الجولة الثالثة جائت اللكمة القضائية على غفلة لم تكن في الحسبان لا تنسو انه اعطى الكثير نتمنى له كل التوفيق ودمتم في رعاية الله وحفظه.
لكل شيء اذا ما تم نقصان
فلا يغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول
من سره زمن ساءته أزمان
مكانش عليه يلعب دابا حيت كورونا ضعفاتو والسوفل مشا راه بسيف كورونا كايبقا الآثار ديالها رئيس الجزائر هادي شهرين وباقي في النقاهة رغم ذلك كانت ضرباته قوية ماشاء الله السبع ديما يبقا نحبك رغم الخسارة واتمنى ان يزيد في ونه كشيرا اضن ان بدر كسر من ضلعه وليس انفه شاهدو جيدا الفيديو ركلة بالرجل في ضلعه
سنة الحياة، من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعف
هذا المغربي بعدا ابان عن علو كعبه في هذا الميدان و كذا مساعدته للناس المعوزة …فماذا فعلت انت الذي تنتقد كل من هب و دب
حسبي الله ونعم الوكيل كان نزاله ضعيف جدا
القوة البدنية مع تقدم السن لا يسمحان له استكمال مسيرته الرياضية لذا فعليه الاعتزال.
يمشي يرتاح براكا عليه.
لقد رفعت رايت المغرب عاليآ إعتزل أيها النمر لأننا نحبك
صدع لينا راسنا ايمشي يتكمش دوز ايامو
بدر هاري قدم مباراة سيئة جدا تكتيكيا .. إندفاع غير محسوب فالجولة الأولى كلفه الكثير بدنيا و بفعالية قليلة جدا .. تركيز جيد فالجولة الثانية كان ينقص فيها فقط الضربة التي ستنهي كل شيئو لم تأتي .. لكن الجولة الثالثة لم تكن كسابقتها ما كلف بدر المباراة ..
صحيح يجب ان تلعب على نقاط قوتك .. لكن ايضا الإنتباه لنقاط قوة الخصم الذي يمتاز بدفاع جيد و ضربات Low Kick القوية و هذه معلومات متاحة للجميع كان يجب دراستها بشكل جيد .. و لا يجب التحجج بكورونا كسبب لعدم الجاهزية البدنية ..
شكرا بدر على كل ما قدمته كنت و لا تزال بطل عالمي لا نقاش في ذلك لكن ربما حان وقت الإعتزال .. ستفتقدك الحلبة كثيرا لكن لكل بداية نهاية ..
بدر هاري مازال سنه يسمح له باللعب خصمه اصغر منه بسنة فقط غير هوا بدر هاري غادي غير فالنقصان لياقته البدنية ضعافت بزاف اي احتكاك بسيط يقع يجب عليه الاعتزال
في أخر نزال لبدر هاري مع ريكو قام بالاطاحة به للمرة الثانية في الجولة الثالثة بركلة بالرجل اليسرى أصابة رئسه و عنقه مباشرة .. كلنا شاهدنا وجه ريكو كيف أصبح … فقد كل ثقته في نفسه و بعدها قام بدر هاري بركلة استعراضية دورانية و أصيب حسبما رئيناه و اليوم بدر هاري لعب بتهور و رغم ذلك فاز في الجولة الأولى 10-9 و الثانية 10-8 و في هاده الحالة أي محترف في سنه وقع له ما وقع كان عليه أن يلعب بأسلوب دفاعي في الجولة الثالثة حتى لو تعادل فسيفوز بالمبارات …و في الأخير ما يمكننا استنتاجه هو أن اما بدر تعمد الخسارة و وضع يده في يد شركات القمار أو أنه أصبح أقل ذكاء و حكمة …
بدر الهاري 106 انتصار 92 ضربة قاضية 14 هزيمة بطل عالمي في الكلوري اسد فس الحلبة ايجيوا بعض ابمعلقين اقول ليك خاصوا يعتزل رغم المشاكل الشخصية ديالو منها السجن والضغط والغياب اجيوا بعض المعلقين اقول ليك خاصو يمشي بحالو بدر من احسن الملاكمين فس العالم هزم اقوى المنافسين وتخداهم تحية للبطل المغربي الهولندي بدر
من الغرور ما قتل بدر هاري بداية نهايته عندما آخذ يعتدي على المواطنين الضعفاء والمساكين لعنة من ظلمهم سوف تطارده ما تبقى له من حياته ،الظلم ظلمات. .
بدر هاري مند خروجه من سجن ترجعت قدرته البدنية وكانت له تبعات على حياته الرياضية وهدا واضح جدا في مسيرته قيل وبعدا.
بدر مانهزمس،راه ربح الجائزة التانية واللي تتقدر بملايين الاوروهات،والخاسر بحال ديما هو اللي مخلص التيكيت، وحتى اللي متبع النزال في التلفازة خاسر وقتوا. أما بدر والاقران ديالوا راهم طعم في السنارة لصيد ملايين من المتتبعين لتحقيق أرباح هائلة.
بدر هاري انتهى و من الافضل ام ينسحب بشرف من هذه اللعبة
هناك جيل جديد صعد أكثر من بدر هاري وعليه أن يعتزل قبل أن يحصد الخسار أكثر من الأرباح
كان عليه إعتازل قبل باش إخلي الصورة ديالو مزيانة بحال لي دار هشام الكروج و كاع الأبطال لي دازو
لم افهم هل الهزيمة في الرياضة تعني نهاية العطاء ؟ شجعو البطل او الصمت احسن . مزال قادر بادر ان يعطي في الكيك في الحلبة ويعلم الاجيال ، بعض الناس فيهم العجز في الرياضة و اليأس ، وخا المرتبة ديالو تنقص بين المتنافسين ، كيبقا بطل كبير يحترم. المجهود في هد الرياضة صعب تدريبات جد قاصية وتركيز كبير وفي الحلبة خطأ بسيط قد تكون ضربة قاضية ، انهض يا بطل نحبك و تمتع العالم
هو عندو كونطرا مع گلوري 76 ماشي غير يجي و يعتازل. حتى الناس اللي غادي يراهنو عليه النوبة الجاية غادي يتلفو. حيت غالبا غادي يخسر و لكن ممكن يربح. حين كان قريب يربخ البارح فالجولة 2
على بدر ان يغير الاتجاه إلى التدريب ليخرج أبطال جدد
المستوى ديال بدر كان متوسط لكن تقدمه في العمر كان وراء فشله في اللقاءات الأخيرة أتمنى له التوفيق في اللقاءات القادمة
يدخل الحلبة مشتت الأفكار والبطء في اللكمات المباشرة اتمنا له التوفيق في اللقاءات القادمة
السلام، المباريات الأخيرة لبدر ها ي كنت أتوقع دائما أنه سينهزم لأن قوة بدر هاري في الماضي كانت تتميز بالقوة البدنية والهجوم دون التراجع حتى ينهك الخصم و إسقاطه بالضربة القاضية، و هذا فقدناه في قوة بدر هاري، لهذا أخي بدر هاري إذا لم تستطيع أن تعيد أن تعيد القوة و الهجوم دون التراجع، أنصحك بالاعتزال أفضل من أن تلعب القرود على الأسود بدون أنياب. ونتمنى لك حياة سعيدة مع عائلتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدر هاري أعطى بما فيه الكفاية في داخل الحلبة
والآن ننتظر أن يعطي للأجيال القادمة من تجربته في التدريب والنصائح لأنه ذوخبرة
ولاكن داخل الحلبة فله أن يعتزل كما فعل كثير من الأبطال مثل الملاكم نسيم حميد ووووو
ومسيرة موفقة لبدر هاري فأجيال المستقبل تحتاج إلى خبرته
وشكرا للجميع
أخوكم إسماعيل أسموني
La partie est truqué business l’argent Bader ne voulais pas jouer
Je suis tout ok avec vous’il a fait trop de mal aux gens et surtout aux marocains malheureusement’entre serveurs de restaurants’agents de sécurités des hotels’policiers et gendarmes’par contre aux pays bas quand il manque du respect à quelqu un’la prison’au maroc non.il a été arreté par un flic au maroc parcequ il n avait pas respecté le code de la route’il l a tapé et il lui avait dit:tu ais qui suis je? Comme on dit’celui qui se vente de force’meurt de faiblesse.ce n est que le debut.l histoire a connu plus lui et ils ont mal fini.