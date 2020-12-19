المقاتل بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية في "الغلوري"

المقاتل بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية في "الغلوري"
أ.ف.ب
السبت 19 دجنبر 2020 - 23:13

انتهى النزال بين المغربي بدر هاري والروماني بينجمان أديبويي، ليل اليوم السبت ضمن منافسات “غلوري 76” في “الكيك بوكسينغ”، بانتصار المقاتل الروماني بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.

وكان طاقم التحكيم قد أعطى الأفضلية لبدر هاري عند الانتهاء من خوض الجولة الأولى، كما اقترب البطل المغربي من التفوق على بينجمان بضربة قاضية خلال أطوار الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن بينجامان خاض النزال، ضمن الموعد المقام على التراب الهولندي، بصفته المصنف ثانيا في فئة الوزن الثقيل، بينما حضر هاري بعد انهزامه في آخر لقاءين جراء التعرض للإصابة.

المغرب بدر هاري غلوري 76 كيك بوكسينغ

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‫تعليقات الزوار

65
  • Rachid slaoui
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:16

    بدر هاري أبان على مستوى ضعيف وقوة بدنية ضعيفة. من الافضل ان يعتزل اللعبة

    134
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  • متتبعة
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:17

    انا معرفت واش هادشي بصح ولا كدوب. حيت كنشوف كيلعبو غير بشوية وشي حوايج كيجيبو الضحك للمتتبع. هما راه كيدخلو لفلوس صحيحة على ضهر الشعب. راه هادشي غير قمر.

    104
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  • عبد اللطيف
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:19

    السلام عليكم علي المقاتل بدر هاري أن يعتزل .

    89
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  • محمد
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:19

    بدر هاري تعمد الانهزام من اجل ربح المال من شركة القمار

    -51
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  • krikach
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:20

    لكل بداية نهاية وهذه نهاية بدر هاري .

    69
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  • منير
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:20

    على بدر هاري أن يعتزل المواجهات الذولية لأن أمكانياته و تقذمه في العمر لم يعد يسمح له بتحقيق الانتصارات بل أو حتى إتمام المواجهات حتى أخرها

    48
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  • مغترب
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:21

    لا لياقة ولى قوة عضلات أش داك تما باش تجمع الحبة و حنى نتفقصو لاحولة ولاقوة إلى بالله

    35
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  • magribi
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:21

    من الاحسن ان يتوقف عن اللعب لقد اعطى الكثير نشكره كثيرا على رفع الراية المغربية

    84
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  • المصطفى
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:22

    كون مشا در سباحة على الضهر حسن له

    27
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  • أكادير 2020
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:22

    ارجو من بدر أن يعتزل مرفوع الرأس و إذا أرضا الاستمرار في نفس الميدان فيقوم بتدريب أجيال المستقبل

    47
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  • **
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:22

    يا ليته اعتزل لكان خيرا له
    لأنه فشل في كل مبارياته بعد الإعتزال

    26
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  • azul hassan
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:22

    بدر هاري إنتهت قوتك، من الأفضل أن تعتزل لتبقى أسطورة ومحبوب عند الناس

    35
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  • بدر *
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:23

    باراكا اخاي بدر هالعار…. خرج خليها فالعز…………

    43
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  • مضارب في البورصة
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:24

    المشكل ديالو تيستسلم داغي. رآه قالها الخصم ديالو قبل الماتش. باش تكون مقاتل خصك تكون عندك قدرة التحمل على ألم أو لكمات. كان عليه يعتزل هادي شحال بكرمتو

    27
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  • مهتم جدا
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:24

    هاري انتهى ويجب ان يقتنع ويؤمن هو بذلك ، لكل شيء بداية ونهاية ، لكن الافضل ان يحتفظ البطل بنهاية مشرفة تشرف تاريخه كله . الاشكال اليوم ان بدر هاري بدأ يدخل في خانة الرياضيين الذين يهينون انفسهم . لم يعد هاري قادرا على اللعب والانتصار ، لقد فقد اكثر من 80 بالمائة من مهاراته وسرعته . تقاعد هاري واحفظ لنفسك قليلا من ماء الوجه

    25
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  • سمير
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:24

    من الأفضل أن يعتزل عوض التمثيل و جنى الأموال

    18
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  • حاتم
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:26

    حان وقت الإعتزال أخي بدر لقد قدمت الكثير للغلوري و أمتعتنا لكن في نزالاتك الأخيرة و اليوم توالت عليك الإنتكاسات رغم تفوقك في معضم الجولات (الله يجعل البركة)

    16
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  • فيصل بن الحسن
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:26

    الصراحة بدر هاري فقد 90٪ من القوة ديالو، كان الأحسن يعتازل من قبل ويخليها فعزها.

    20
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  • Aziz
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:26

    يبذو أن السيد تقدم في السن, وبالتالي يجب عليه ترك هذه اللعبة وعمل شيء آخر يتناسب مع سنه.

    17
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  • عزيز من باريس
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:26

    للأسف ملاكم قوي ماشاء الله لكن لم يساعده الحظ وكذلك ينقصه التركيز أتمنى له التوفيق في مباراته القادمة

    8
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  • ادريس
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:27

    لي تعلموا أن من يتجبر على ضعفاء خلق الله ينكسر أمام أعدائه مثل النادل اللذي استعرض عليه بدر هاري عظلاته المفتولة عندما انهال عليه بالضرب المبرح في مقر عمله لا لشيء سوى أن النادل كان يقوم بعمله ولم يقبل أفعال بدر هاري الخارجة عن القانون تلك الليلة إذا كنتم مازلتم تتذكرون هذه القضية

    52
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  • مغربي
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:27

    آن الاوان لاعتزالك يا هاري ، فقد هرمت يا صاح

    6
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  • عبداللطيف
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:27

    أظن أن بدر قد أخطأ الرجوع بعد الإعتزال. ليس لبدر شيئ يتبثه. حان الوقت للتقاعد أيها البطل. تقاعد في سلام!

    6
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  • النقصان
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:28

    لكل شيء اذا ما تم نقصان
    فلا يغر يطيب العيش إنسان

    8
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  • عبدالقادر
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:30

    للاسف كان عليه ان يعتزل في عز عطائه.

    8
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  • adam boston
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:30

    العبرة بالخواتم . التقة بالنفس الزائدة سبب الهزيمة.

    7
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  • محمد لعيوني
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:31

    نصيحتي لبدر هاري ان الاوان للاعتزال ولتخرج بشرف من الحلبة. اما الاصرار على البقاء فلن يجلب لك الا المتاعب والخيبات.
    هده سنة الحياة وليس ضعف. لانها الرياضة
    نجوم كبار غادروا الميادين ليس ضعفا بل استمروا في الرياضة كمدربين او او
    ستبقى كبير يا ابن بلدي

    12
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  • diablo
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:31

    merci pour tt ce que tu as donné Bader mais vraiment faut que tu t’arrêtes 🙁 tu n’a plus la force dans les bras t devenu lourd …bonne retraite champion

    14
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  • lasßsssssssss
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:32

    وعادة حليمة الى عادتها القديمة

    -6
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  • Boy
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:32

    في أخر تعليق لي على هسبريس بعد اللقاء الأخير لبدر و ريكو قلت أنا على بدر الاعتزال …

    6
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  • reda
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:33

    بدر هاري باراكا عليك الاعتزال أحسن لك الله يجعل البراكة…. ماعندناش فين نديرو وجهنا دبا 2مرات بزاف….

    7
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  • هشام
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:34

    هذا خاصهم يسميوه بدر عاري ماشي بدر هاري………..

    5
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  • تسل بعزك
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:48

    تسل بعزك بلا شوهة بلا دل وبلا بيع الماتشات

    6
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  • ramos
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:49

    السبع إلى شرف كيضحكو عليه القرودة. سي ديليك شي شوايا في جمع لفنا. متعتينا شحال شحال هادي. حان وقت المغادرة أو رأسك مرفوع والسلام

    5
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  • Elkadiri azadine
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:55

    خويا بدر ها العار الله اجعل باركة حان وقت الاعتزال راه عندك تاريخ مشرف حفظا لماء الوجه

    7
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  • **
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:56

    ‏‎بدرر هاري خسر بأخطاء سادجة…
    1. في نهاية الجولة الثانية كان عليه إحسم اللقاء بالضربة القاضية ماشي يعطي فرصة للمنافس إسترجع الأنفاس ديالو.
    2. في بداية الجولة الثالثة وبما أنك حسمتي نتيجة الجولتين 1 و 2 فغادي دافع ماشي تهاجم ودفاعاتك مكشوفة الكامبو حيث المنافس كيقلب…

    4
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  • ولد بلادك
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:58

    يلا فيك شي خير وباقي كتحشم اعتزل وسير درب الشباب

    6
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  • علي
    السبت 19 دجنبر 2020 - 23:59

    مشكل هوا هد ناس كيهضرو بزاف و مقدين علي ولو وجب نقد بناء بدر كان في مستوى الشوط 2 كان ينهي مبارة ولكن معندوش زهر مهم الإنسان لي معرف ولو في k1 ميبقش أكتر الهضرة

    0
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  • بـــــــودادي.ح
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:00

    في الحقيقة بدر هري كان افضل منه بكثير في الجوله الاؤولى والثانية للاسف الشديد في الجولة الثالثة جائت اللكمة القضائية على غفلة لم تكن في الحسبان لا تنسو انه اعطى الكثير نتمنى له كل التوفيق ودمتم في رعاية الله وحفظه.

    8
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  • حمودة
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:06

    لكل شيء اذا ما تم نقصان
    فلا يغر بطيب العيش إنسان
    هي الأمور كما شاهدتها دول
    من سره زمن ساءته أزمان

    1
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  • khalid huesca
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:14

    مكانش عليه يلعب دابا حيت كورونا ضعفاتو والسوفل مشا راه بسيف كورونا كايبقا الآثار ديالها رئيس الجزائر هادي شهرين وباقي في النقاهة رغم ذلك كانت ضرباته قوية ماشاء الله السبع ديما يبقا نحبك رغم الخسارة واتمنى ان يزيد في ونه كشيرا اضن ان بدر كسر من ضلعه وليس انفه شاهدو جيدا الفيديو ركلة بالرجل في ضلعه

    4
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  • yassin lhwari
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:16

    سنة الحياة، من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعف

    6
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  • marocain
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:17

    هذا المغربي بعدا ابان عن علو كعبه في هذا الميدان و كذا مساعدته للناس المعوزة …فماذا فعلت انت الذي تنتقد كل من هب و دب

    2
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  • صلاح
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:17

    حسبي الله ونعم الوكيل كان نزاله ضعيف جدا

    3
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  • محب لبدر هاري.
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:30

    القوة البدنية مع تقدم السن لا يسمحان له استكمال مسيرته الرياضية لذا فعليه الاعتزال.
    يمشي يرتاح براكا عليه.

    7
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  • محمود ياسين
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:31

    لقد رفعت رايت المغرب عاليآ إعتزل أيها النمر لأننا نحبك

    5
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  • [email protected]
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:42

    صدع لينا راسنا ايمشي يتكمش دوز ايامو

    0
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  • El-Mehdi
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 00:44

    بدر هاري قدم مباراة سيئة جدا تكتيكيا .. إندفاع غير محسوب فالجولة الأولى كلفه الكثير بدنيا و بفعالية قليلة جدا .. تركيز جيد فالجولة الثانية كان ينقص فيها فقط الضربة التي ستنهي كل شيئو لم تأتي .. لكن الجولة الثالثة لم تكن كسابقتها ما كلف بدر المباراة ..
    صحيح يجب ان تلعب على نقاط قوتك .. لكن ايضا الإنتباه لنقاط قوة الخصم الذي يمتاز بدفاع جيد و ضربات Low Kick القوية و هذه معلومات متاحة للجميع كان يجب دراستها بشكل جيد .. و لا يجب التحجج بكورونا كسبب لعدم الجاهزية البدنية ..
    شكرا بدر على كل ما قدمته كنت و لا تزال بطل عالمي لا نقاش في ذلك لكن ربما حان وقت الإعتزال .. ستفتقدك الحلبة كثيرا لكن لكل بداية نهاية ..

    12
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  • bch
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 01:06

    بدر هاري مازال سنه يسمح له باللعب خصمه اصغر منه بسنة فقط غير هوا بدر هاري غادي غير فالنقصان لياقته البدنية ضعافت بزاف اي احتكاك بسيط يقع يجب عليه الاعتزال

    10
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  • لنركز جيدا
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 01:25

    في أخر نزال لبدر هاري مع ريكو قام بالاطاحة به للمرة الثانية في الجولة الثالثة بركلة بالرجل اليسرى أصابة رئسه و عنقه مباشرة .. كلنا شاهدنا وجه ريكو كيف أصبح … فقد كل ثقته في نفسه و بعدها قام بدر هاري بركلة استعراضية دورانية و أصيب حسبما رئيناه و اليوم بدر هاري لعب بتهور و رغم ذلك فاز في الجولة الأولى 10-9 و الثانية 10-8 و في هاده الحالة أي محترف في سنه وقع له ما وقع كان عليه أن يلعب بأسلوب دفاعي في الجولة الثالثة حتى لو تعادل فسيفوز بالمبارات …و في الأخير ما يمكننا استنتاجه هو أن اما بدر تعمد الخسارة و وضع يده في يد شركات القمار أو أنه أصبح أقل ذكاء و حكمة …

    11
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  • Elbouhali
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 01:33

    بدر الهاري 106 انتصار 92 ضربة قاضية 14 هزيمة بطل عالمي في الكلوري اسد فس الحلبة ايجيوا بعض ابمعلقين اقول ليك خاصوا يعتزل رغم المشاكل الشخصية ديالو منها السجن والضغط والغياب اجيوا بعض المعلقين اقول ليك خاصو يمشي بحالو بدر من احسن الملاكمين فس العالم هزم اقوى المنافسين وتخداهم تحية للبطل المغربي الهولندي بدر

    14
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  • حاتم
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 02:28

    من الغرور ما قتل بدر هاري بداية نهايته عندما آخذ يعتدي على المواطنين الضعفاء والمساكين لعنة من ظلمهم سوف تطارده ما تبقى له من حياته ،الظلم ظلمات. .

    -1
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  • فاعل خير
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 04:56

    بدر هاري مند خروجه من سجن ترجعت قدرته البدنية وكانت له تبعات على حياته الرياضية وهدا واضح جدا في مسيرته قيل وبعدا.

    1
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  • ع.العزيز
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 05:10

    بدر مانهزمس،راه ربح الجائزة التانية واللي تتقدر بملايين الاوروهات،والخاسر بحال ديما هو اللي مخلص التيكيت، وحتى اللي متبع النزال في التلفازة خاسر وقتوا. أما بدر والاقران ديالوا راهم طعم في السنارة لصيد ملايين من المتتبعين لتحقيق أرباح هائلة.

    1
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  • سعيد السوسي
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 07:30

    بدر هاري انتهى و من الافضل ام ينسحب بشرف من هذه اللعبة

    2
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  • Nabil
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 08:26

    هناك جيل جديد صعد أكثر من بدر هاري وعليه أن يعتزل قبل أن يحصد الخسار أكثر من الأرباح

    0
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  • غريب
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 08:48

    كان عليه إعتازل قبل باش إخلي الصورة ديالو مزيانة بحال لي دار هشام الكروج و كاع الأبطال لي دازو

    -5
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  • maghribi
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 08:50

    لم افهم هل الهزيمة في الرياضة تعني نهاية العطاء ؟ شجعو البطل او الصمت احسن . مزال قادر بادر ان يعطي في الكيك في الحلبة ويعلم الاجيال ، بعض الناس فيهم العجز في الرياضة و اليأس ، وخا المرتبة ديالو تنقص بين المتنافسين ، كيبقا بطل كبير يحترم. المجهود في هد الرياضة صعب تدريبات جد قاصية وتركيز كبير وفي الحلبة خطأ بسيط قد تكون ضربة قاضية ، انهض يا بطل نحبك و تمتع العالم

    3
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  • MMA GLORY76
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 09:30

    هو عندو كونطرا مع گلوري 76 ماشي غير يجي و يعتازل. حتى الناس اللي غادي يراهنو عليه النوبة الجاية غادي يتلفو. حيت غالبا غادي يخسر و لكن ممكن يربح. حين كان قريب يربخ البارح فالجولة 2

    2
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  • لحسن ايت القاضي
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 10:19

    على بدر ان يغير الاتجاه إلى التدريب ليخرج أبطال جدد

    2
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  • Abdelghani
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 10:55

    المستوى ديال بدر كان متوسط لكن تقدمه في العمر كان وراء فشله في اللقاءات الأخيرة أتمنى له التوفيق في اللقاءات القادمة
    يدخل الحلبة مشتت الأفكار والبطء في اللكمات المباشرة اتمنا له التوفيق في اللقاءات القادمة

    1
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  • TAOUFIK
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 11:51

    السلام، المباريات الأخيرة لبدر ها ي كنت أتوقع دائما أنه سينهزم لأن قوة بدر هاري في الماضي كانت تتميز بالقوة البدنية والهجوم دون التراجع حتى ينهك الخصم و إسقاطه بالضربة القاضية، و هذا فقدناه في قوة بدر هاري، لهذا أخي بدر هاري إذا لم تستطيع أن تعيد أن تعيد القوة و الهجوم دون التراجع، أنصحك بالاعتزال أفضل من أن تلعب القرود على الأسود بدون أنياب. ونتمنى لك حياة سعيدة مع عائلتك

    3
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  • إسماعيل أسموني
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 15:46

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بدر هاري أعطى بما فيه الكفاية في داخل الحلبة
    والآن ننتظر أن يعطي للأجيال القادمة من تجربته في التدريب والنصائح لأنه ذوخبرة
    ولاكن داخل الحلبة فله أن يعتزل كما فعل كثير من الأبطال مثل الملاكم نسيم حميد ووووو
    ومسيرة موفقة لبدر هاري فأجيال المستقبل تحتاج إلى خبرته
    وشكرا للجميع
    أخوكم إسماعيل أسموني

    0
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    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • Raouf
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 04:24

    La partie est truqué business l’argent Bader ne voulais pas jouer

    -1
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  • Sportif
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 22:29

    Je suis tout ok avec vous’il a fait trop de mal aux gens et surtout aux marocains malheureusement’entre serveurs de restaurants’agents de sécurités des hotels’policiers et gendarmes’par contre aux pays bas quand il manque du respect à quelqu un’la prison’au maroc non.il a été arreté par un flic au maroc parcequ il n avait pas respecté le code de la route’il l a tapé et il lui avait dit:tu ais qui suis je? Comme on dit’celui qui se vente de force’meurt de faiblesse.ce n est que le debut.l histoire a connu plus lui et ils ont mal fini.

    0
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