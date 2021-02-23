المقاولون الشباب ينالون دعما ماليا في ميدلت

بمقر عمالة إقليم ميدلت، تم صباح الثلاثاء تسليم “شيكات” بمبالغ مالية لفائدة المقاولين الشباب، وذلك من أجل تمويل مجموعة من المشاريع المصادق عليها من لجنة تقنية مختصة.

وأشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، على تسليم المبالغ المالية، التي هي عبارة عن قروض شرف بدون فائدة، لفائدة 11 مستفيدا ومستفيدة من حاملي الأفكار والمشاريع، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي هذا الإطار، قال سعيد لعريبي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت، إن السلطة الإقليمية تهدف من خلال هذه القروض المالية، التي تم تسليمها للمستفيدين والمستفيدات بدون فائدة ربحية، إلى دعم روح المقاولة على صعيد إقليم ميدلت بصفة عامة.

وأضاف لعريبي، في تصريح لهسبريس، أن هذه المبادرة تمت في إطار اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية وجمعية ميدلت مبادرة، وهمت تمويل مشاريع ذات الطبيعة التجارية والحرفية والفلاحية.

وحضر حفل تسليم “الشيكات” إلى جانب عامل إقليم ميدلت، الكاتب العام للعمالة، والمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية بالإقليم، وممثلو وكالة مازن للطاقة الشمسية، وعدد من المسؤولين بالقطاعات المعنية الأخرى.