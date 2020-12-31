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تعليقات الزوار10
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مقبرة يهود هي التسمية الصحيحة و لا نعترف بالكيان الوهمي إسرائيل ابدا ، فلا تكونوا بوقا للترويج لألفاظ و تعابير حتى تصبح رسمية في بلادنا ، التسمية الحقيقية فلسطين المحتلة ، و الكيانات اللقيطة لا و لن و لم نعترف بها
مقبرة خضعت للتطبيع؟؟ أليس الأصح أنها المقبرة اليهودية؟؟؟!!!!!!
لماذا لم تكتب المقبرة اليهودية وكتبت المقبرة الاسرائيلية ؟؟؟؟؟
عندما ارى بعض التعليقات ينتابني الخوف على المغرب و أبنائه مسلمين و يهود..على الدولة ان تسرع في احدات قانون جديد لمعاداة السامية لحماية المغاربة اليهود من العقول المريضة و لمغسولة من طرف الترك و لمشرق لعربي.. اليهود هم مغاربة ولديهم جميع الحقوق …من يريد ان يكون فلسطينيا او مدافعا على( القضية) فليرحل عندهم و يتركنا نعيش بسلام مع كل الأديان .
لا تكونوا فلسطينين اكثر من الفليسطينيين الذين باعوا بلادهم لليهود وهم اليوم يطبعون معهم ويعيشون معهم ..وحكام غزة الشهيدة كما تلقب اين ابناءهم فمنهم من في تركيا يتنعم بخيرلت فلسطين التي جمعها ابوه واخرون في امريكا و في فرنسا…وياتي من هو مغربي ويشرح اليهودية والاسراءيلية.على انه الوحيد الذي سمع بالاسراء والمعراج ..كفانا نفاق..ففقهاءنا لو سمح لهم بالتوجه الى امريكا لكانوا اول من حمل حقيبته..ولما يتكلم عن اليهود تراه اصبح فلسطينيا ما قبل 1948…فكم اعنتم من مرة فلسطين؟ وبكم? والحرب قاءمة هناك يوميا..وليس بيننا بحر…فلمذا تقبعون وراء هواتفكم وتجاهدون بافواهكم ..بتعاليق ليس لها من الصحة الا انها بحروف عربية…كفاكم كذب..فالوقت وقت مصالح..وبلادنا في امس الحاجة الى اعانات..ومشاريع..واعتراف بقضيتنا الاولى……وخلاصة القول هذا قرار سيادي من عند صاحب الجلالة…واللي معحبوش الحال يخوي لباد ويمشي يجاهد في فلسطين…او يضرب راسو مع الحيط.
للتوضيح فقط، مصطلح “إسرائيلي” يؤدي معنيين إثنين :
1- إسرائيلي بمعنى يهودي، و يقابل هذا المصطلح في الفرنسية مصطلح Israélite.
2-إسرائيلي بمعنى مواطن من مواطني دولة إسرائيل المعروفة، و يقابل هذا المصطلح في الفرنسية مصطلح Israélien.
و بالتالي فاستعمال كلمة إسرائيلي للدلالة على اليهود و مقابرهم أمر عاد و لا لبس فيه، و ذكر هذا المصطلح على باب مقبرة فاس ليس حديث العهد.
يجب عدم تحريف الذاكرة الإنسانية و التاريخية والثقافية والاجتماعية لليهود المغاربة،فهذه المقبرة الموجودة ملتصقة للملاح بفاس وقبالة ابواب وساحة القصر الملكي تحمل اسم المقبرة اليهودية منذ سنين والاسم هذا هو منقوش فوق باب المقبرة اليهودية اللهم الا اذا تم تغيير تلك النقوش هذه السنة.لكن أظن أن الكاتب للمقال ربما وقع في خطأ أو لم يسبق له ان زار المقبرة ،فحتى الصورة ربما ليست من عين المكان مباشرة لأن للمقبرة مظهر اخر والاسم مكتوب على بابها بكل وضوح.انها المقبرة اليهودية بالملاح بفاس.
الى كل المعلقين الذيين انتقدوا هذا الفيديو . كل انتقادتكم خارج الصواب … تنتقدون اليهود وهم اشرف منكم لان الله سبحانه فضلهم على العامين وما بالكم انتم . مثال بسبط هل لاحظتم نقاوت المقبرة مرثبة ونقية وكلها في لون واحد . ما اظن ان احدكم سيعكسني الملاحظة . بالعكس فمقابر العرب لا اقول المسلمين لان الاسلام دين التسامح لا الحقد حتى على المقابر . هاذا ان زرتم فردا من موتاكم كما يقول المثل الصحيح . ( ملي دفنوه ما زاروه ) واقول لمن لم يعجبه تعليقي ان يشرب البحر
مقبرة اليهود المغاربة وليست المقبرة الاسرائيلية ، لاول مرة نسمع بمقبرة اسرائيلية بالمغرب فمهناك مقابر لليهود ومقابر للنصارى في كثير من المدن المغربية .
فما سبق ان سمعنا يمقبرة فرنسية او اسبانية او… في المغرب .
فهذه التسمية هي الثمار الجديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب للارض العربية .
اسرائيل دولة أثبتت نفسها وتفوقت على جميع الدول العربية في جميع المجالات في ضرف وجيز، وهذا يرجع إلى ذكاء وعمل الشعب اليهودي، بينما الفقر والتسول والجهل ينخر المجتمعات العربية كافة، إسرائيل أفادت العالم بالبحث العلمي وبرءات الإختراع والتكنولوجيا والطب والزراعة… فبما أفادت الدول العربية كافة؟ الثروات الخامة فقط! كونوا واقعيين. لاأطبل لإسرائيل ولكن هذا هو الواقع فمرحبا في عالم الواقع، أما الشعارات الرنانة العاطفية فهي سلبية ولن تغير من الواقع شيئا. أردوغان هو خير مثال طبع مع إسرائيل منذ الأزل وترك السفارة الإسرائلية مفتوحة وله أن يندد ويصرخ لكي يريحكم ولكنه فهم الواقع. فلكم أن تختارو بين الإستيقاض والنوم. بالعربية تعرابت أردوغان دار للمسلمين كافة قالب من الحجم الكبير.