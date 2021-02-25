"الملف".. برنامج تحقيقات جديد على "دوزيم‎"

من المرتقب أن يعرض على القناة الثانية “دوزيم”، ابتداء من تاريخ 4 مارس القادم، العدد الأول من برنامج التحقيقات الشهري الجديد “الملف”، الذي سيتناول موضوع “حرب الطرقات”.

وسيعمل البرنامج، وفق بلاغ صحافي للقناة، على تعميق البحث والتحقيق في الأحداث والقضايا التي تهم المغاربة في حياتهم اليومية، إذ سيحاول محققوه “تشفير وفهم الإشكاليات المطروحة في كل عدد، وذلك من خلال ثلاث تحقيقات ميدانية تجيب عن إشكاليات مختلفة لملف واحد”.

وسيتناول التحقيق الأول، الذي سينجزه المهدي إقداري، في الحلقة القادمة، إشكالية “التريبورتور” الذي يشكل، إلى جانب الدراجات النارية ثنائية العجلات، 45 في المائة من نسبة حوادث السير في الوسط الحضري.

كما سيتناول التحقيق الثاني المعركة الدائرة بين ضحايا حوادث السير وشركات التأمين، وسيكون من إنجاز حسن بنرابح؛ بينما يستعرض التحقيق الأخير فاجعة تيشكا الشهيرة، وستنجزه خديجة أكراي.

يذكر أن برنامج “الملف” من تقديم خديجة أكراي، بينما رئاسة التحرير لكل من يوسف الزويتني وعادل بنموسى، وسيتم بثه ابتداء من الساعة العاشرة وأربعين دقيقة مساء.