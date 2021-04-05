الملك: الحمداوية قاومت الاستعمار بفن العيطة

الملك: الحمداوية قاومت الاستعمار بفن العيطة
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:02

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنانة المرحومة الحاجة الحمداوية.

ومما جاء في برقية الملك: “تلقينا بعميق التأثر والأسى النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله تعالى ورضاه، الفنانة المقتدرة الحاجة، تغمدها الله بواسع رحمته”.

وأعرب الجالس على العرش، في هذه البرقية، لأفراد أسرة الفنانة الراحلة، ومن خلالهم لكافة أقارب الفقيدة المبرورة ومحبيها، ولأسرتها الفنية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في “رحيل أيقونة فن العيطة المغربية، التي كرست حياتها لخدمة هذا اللون الغنائي الشعبي العريق، وترسيخه كأحد مكونات الموروث الثقافي الوطني، حيث أبدعت وتألقت بأدائها المتميز، على مدى عقود من الزمن، في ملامسة وجدان أجيال من عشاق هذا الفن المغربي الأصيل، والارتقاء به وطنيا ودوليا”.

وأضاف الملك: “وإننا إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الذي ألم بأسرتكم وبالساحة الفنية الوطنية ككل، لنستحضر، بكل تقدير، ما كانت تكنه الراحلة الكبيرة من صادق مشاعر المحبة والولاء للعرش العلوي المجيد، وما ظلت تتحلى به من خصال الوطنيات الغيورات، حيث لم تتوان، أكرم الله مثواها، في توظيف فن العيطة، مبكرا، سلاحا لمقاومة الاستعمار، وتجسيد تعلقها المتين بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وتضرع الملك إلى الله العلي القدير “أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحلة خير الجزاء عما أسدت لوطنها من جليل الخدمات، وأن يجعلها من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيها نضرة وسرورا”.

الحاجة الحمداوية الملك محمد السادس تعزية فن العيطة

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‫تعليقات الزوار

2
  • سينوح
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:08

    اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها و إن كانت محسنة فزد في إحسانها البقاء لله وإنا اليه راجعون

    16
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  • عبد الله
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 17:12

    الله يرحم جميع أموات المسلمين والمسلمات ويغفر لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وان يرضى عنا

    16
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