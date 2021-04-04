الملك محمد السادس أول متصل بعاهل الأردن

أبرزت وسائل إعلام أردنية أن الملك محمد السادس أول قائد يتصل بالعاهل الأردني لتأكيد دعم المملكة المغربية لقرارات الأردن.

وثمنت المصادر نفسها محتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

بلاغ للديوان الملكي المغربي كان قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن هذا الاتصال شكل مناسبة اطمأن فيها الملك محمد السادس على الأوضاع بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.

وجدد ملك المغرب تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار، وفق المصدر نفسه.