الملك محمد السادس أول متصل بعاهل الأردن

أبرزت وسائل إعلام أردنية أن الملك محمد السادس أول قائد يتصل بالعاهل الأردني لتأكيد دعم المملكة المغربية لقرارات الأردن.
وثمنت المصادر نفسها محتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
بلاغ للديوان الملكي المغربي كان قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن هذا الاتصال شكل مناسبة اطمأن فيها الملك محمد السادس على الأوضاع بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.
وجدد ملك المغرب تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار، وفق المصدر نفسه.
ابناء العمومة. الفيديو الدي نشره الامير امس ليبرا نفسه يورطه اكتر مما يبرئه
كان الأفضل حل أي مشكل داخل العائلة المالكة الملكية وهم قادرون ,
لكن أعتقد أن مع تنامي دور الأمير اجتماعيا وعشائريا أحرج الملك ،خاصة أن الوضع الاقتصادي مأساوي .
ومع ذلك كمغربي أتمنى الاستقرار لهذا البلد العزيز الصديق
الأردن والمغرب بلدا الاستقرار والأمن والاستقرار والحكمة والتبصر ،حفظهما الله من كل سوء ومكروه يارب.
– المملكة الهاشمية الاردنية و المملكة المغربية اكثر من اشقاء . اللهم اجعل هذه البلاد في امان واستقرار . و احفضها من كيد الخونة و الاعداء .
جميل ما فعل جلالة الملك باتصاله بالملك عبد الله الثاني للاطمئنان عليه. و اعتقد ان الامر سيكون اجمل لو نزل بثقله لاصلاح ذات البين بين الاشقاء في المملكة الأردنية لوأد الفتنة و حتى لا يفتح المجال فيها للعابثين لزيادة الهفوة ببن ابناء الملك حسين رحمه الله.
و هادي هي الدبلوماسية المغربية و من زمان . عاش المغرب