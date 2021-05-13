الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد في فاس

الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد في فاس
صورة: و.م.ع (أرشيف)
الخميس 13 ماي 2021 - 09:35

أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، صباح اليوم الخميس فاتح شوال 1442 هـ، الموافق 13 ماي 2021، صلاة عيد الفطر في القصر الملكي بمدينة فاس.

وكان الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالأمير مولاي رشيد. وقد حرص على أن يؤدي هذه الصلاة كسائر أفراد شعبه الوفي، دون خطبة، في التزام بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

الأمير مولاي الحسن الملك محمد السادس صلاة عيد الفطر فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

13
  • يوسف
    الخميس 13 ماي 2021 - 09:40

    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
    وسائر الأمة الإسلامية

    10
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  • بن محمد
    الخميس 13 ماي 2021 - 09:50

    عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير عيد مبارك سعيد يا امير المؤمنين لكم ولكافة شعبكم بالازدهار والرقي لكم ولكافة الشعب المغربي ولجميع المسلمين وفقكم الله لكل ما فيه خير للامة
    الله الوطن الملك

    7
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  • ادم يوسف
    الخميس 13 ماي 2021 - 09:54

    عيد مبارك سعيد لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و للاسرة الملكية الشريفة

    10
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  • مرزوك عبدالله
    الخميس 13 ماي 2021 - 09:56

    تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال سيدي وادخل الله عليك هذا العيد باليمن والبركات وكل عام وانتم بالف خير

    6
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  • بارك
    الخميس 13 ماي 2021 - 09:57

    بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة عيد الفطر نتمنى لصاحب الجلالة أمير المؤمنين السعادة والصحة و التوفيق إن شاءالله، أبقاكم الله يا مولاي ملاذا وذخرا لرعيتكـم ، و حصنـا حصينــا لشعبكـم الوفي ، و بـارك الله فيكم وسدد خطاكــم سائلين المولى العلي القدير، أن يحفظكم بعنايته و يحفظ جميع الأسرة الملكية العلوية الشريفة

    8
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  • عبد اللطيف
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:10

    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير سيدي أعزكم الله

    -1
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  • الله الوطن الملك
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:14

    الله أكبر الله أكبر و لله الحمد
    لا طاقة لنا يا أمير المؤمنين بعد اليوم أن نحرم من كل الصلوات أيا كان توقيتها بعد سنتين من المعاناة .
    مهما كان يا أمير المؤمنين فنحن نحبك و نسأل الله أن يوفقك لما يحب و يرضاه و يؤيدك بر جال أقوياء لا تخاف في قول الحق لومة لائم و يحفظك من كل شر.
    على الوزارة وصية أن تتكيف مع هذه الوضعية و تنسق تنسيقا محكم مع وزارة الداخلية و الصحة لأداء كل الصلوات وفق التدابير الاحترازية إن استمر الوضع على ما هو عليه.

    0
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  • إنا لله و إنا اليه راجعون
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:20

    و ماذا عن بقية الشعب ألسنا مسلمين ؟؟ لماذا نمنع من أداء صلاة العيد جماعة رغما على أن ما يسمى بالعدوى يسجل أدنى مستوايته !!
    لله في خلقه شؤون و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم. لله الأمر من قبل و من بعد !

    8
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  • محمد لعيوني
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:21

    عيدكم مبارك سعيد لكل طاقم هسبريس ولقراءها الأوفياء

    0
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  • antidérapant
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:23

    Salamo3alicom,
    Aid moubarak said… Je ne comprends pas pourquoi le reste des marocains ne sont pas autorisés à accomplir Salât al 3aid et pourtant en France Fajr, Dohr 3asr et salât El 3aid sont autorisés… Va comprendre

    8
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  • bouk.souk
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:25

    عيد مبارك سعيد لجلالة الملك نصره الله وأيده وأطال في عمره.

    -1
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  • karim
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:26

    عيد مبارك سعيد لأ مير المؤمنين ،أدخله الله عليكم بالصحة والعافية وفقكم الله وسدد خطاكم.

    -1
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  • zemmour
    الخميس 13 ماي 2021 - 10:29

    عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير مولانا أمير المؤمنين،عيد مبارك لكل الشعب المغربي

    -1
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