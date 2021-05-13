الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد في فاس
هسبريس ـ و.م.عالخميس 13 ماي 2021 - 09:35
أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، صباح اليوم الخميس فاتح شوال 1442 هـ، الموافق 13 ماي 2021، صلاة عيد الفطر في القصر الملكي بمدينة فاس.
وكان الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالأمير مولاي رشيد. وقد حرص على أن يؤدي هذه الصلاة كسائر أفراد شعبه الوفي، دون خطبة، في التزام بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
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تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وسائر الأمة الإسلامية
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير عيد مبارك سعيد يا امير المؤمنين لكم ولكافة شعبكم بالازدهار والرقي لكم ولكافة الشعب المغربي ولجميع المسلمين وفقكم الله لكل ما فيه خير للامة
الله الوطن الملك
عيد مبارك سعيد لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و للاسرة الملكية الشريفة
تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال سيدي وادخل الله عليك هذا العيد باليمن والبركات وكل عام وانتم بالف خير
بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة عيد الفطر نتمنى لصاحب الجلالة أمير المؤمنين السعادة والصحة و التوفيق إن شاءالله، أبقاكم الله يا مولاي ملاذا وذخرا لرعيتكـم ، و حصنـا حصينــا لشعبكـم الوفي ، و بـارك الله فيكم وسدد خطاكــم سائلين المولى العلي القدير، أن يحفظكم بعنايته و يحفظ جميع الأسرة الملكية العلوية الشريفة
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير سيدي أعزكم الله
الله أكبر الله أكبر و لله الحمد
لا طاقة لنا يا أمير المؤمنين بعد اليوم أن نحرم من كل الصلوات أيا كان توقيتها بعد سنتين من المعاناة .
مهما كان يا أمير المؤمنين فنحن نحبك و نسأل الله أن يوفقك لما يحب و يرضاه و يؤيدك بر جال أقوياء لا تخاف في قول الحق لومة لائم و يحفظك من كل شر.
على الوزارة وصية أن تتكيف مع هذه الوضعية و تنسق تنسيقا محكم مع وزارة الداخلية و الصحة لأداء كل الصلوات وفق التدابير الاحترازية إن استمر الوضع على ما هو عليه.
و ماذا عن بقية الشعب ألسنا مسلمين ؟؟ لماذا نمنع من أداء صلاة العيد جماعة رغما على أن ما يسمى بالعدوى يسجل أدنى مستوايته !!
لله في خلقه شؤون و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم. لله الأمر من قبل و من بعد !
عيدكم مبارك سعيد لكل طاقم هسبريس ولقراءها الأوفياء
Salamo3alicom,
Aid moubarak said… Je ne comprends pas pourquoi le reste des marocains ne sont pas autorisés à accomplir Salât al 3aid et pourtant en France Fajr, Dohr 3asr et salât El 3aid sont autorisés… Va comprendre
عيد مبارك سعيد لجلالة الملك نصره الله وأيده وأطال في عمره.
عيد مبارك سعيد لأ مير المؤمنين ،أدخله الله عليكم بالصحة والعافية وفقكم الله وسدد خطاكم.
عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير مولانا أمير المؤمنين،عيد مبارك لكل الشعب المغربي