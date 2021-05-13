الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد في فاس

أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، صباح اليوم الخميس فاتح شوال 1442 هـ، الموافق 13 ماي 2021، صلاة عيد الفطر في القصر الملكي بمدينة فاس.

وكان الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالأمير مولاي رشيد. وقد حرص على أن يؤدي هذه الصلاة كسائر أفراد شعبه الوفي، دون خطبة، في التزام بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.