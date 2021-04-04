الملك محمد السادس يؤكد دعم استقرار الأردن

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاتصال كان مناسبة اطمأن فيها الملك محمد السادس على الأوضاع بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.

وجدد ملك المغرب تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار، وفق المصدر نفسه.

البلاغ الصادر من الديوان الملكي شدد على أن هذا الاتصال يأتي تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين الكريمين، والأسرتين الملكيتين، وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جدير بالذكر أن الجيش الأردني أعلن، أمس السبت أنه طلب من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن، التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قد أشار إلى اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله، إضافة إلى آخرين، لأسباب أمنية.

ويعد الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني الأول الذي تلقاه العاهل الأردني بعد الكشف، أمس السبت، عن فتح تحقيقات في محاولات المس بالأمن والاستقرار في المملكة الهاشمية.