الملك محمد السادس يؤكد دعم استقرار الأردن

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاتصال كان مناسبة اطمأن فيها الملك محمد السادس على الأوضاع بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.
وجدد ملك المغرب تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار، وفق المصدر نفسه.
البلاغ الصادر من الديوان الملكي شدد على أن هذا الاتصال يأتي تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين الكريمين، والأسرتين الملكيتين، وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
جدير بالذكر أن الجيش الأردني أعلن، أمس السبت أنه طلب من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن، التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية.
وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قد أشار إلى اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله، إضافة إلى آخرين، لأسباب أمنية.
ويعد الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني الأول الذي تلقاه العاهل الأردني بعد الكشف، أمس السبت، عن فتح تحقيقات في محاولات المس بالأمن والاستقرار في المملكة الهاشمية.
اللهم احفظ امن الأردن وسائر بلاد المسلمين
* إنقلاب على الحاكم دون سند شعبي أو دعم العسكر أو قوى خارجية ،
مجرد التفكير فيه يعتبر سابقة في التاريخ .
* صدام رئيس دولة سطا على جاره ، هل نجح في ذلك ؟ كيف عومل ؟
* محمد مرسي ، رئيس منتخب شعبيا ؟ أين هو ؟ و كيف إنتهى ؟
* الأمير حمزة ، يشاع أنه يدبر مؤامرة و حده ، دون الشعب أو الجيش
أو قوة خارجية . هل هو أحمق ؟ أم أنا المجنون لأصدق ذلك ؟
حفظ الله الأردن وملكها وشعبها من كل مكروه وأدام لهم الإستقرار والإزدهار
انتهي الربيع العربي والا ن اتي دور الانقلابات العسكرية والمدنية بداية من النجير ثم الاردن القائمة تطول .اذ نتاسف لهذا الانقلاب الفاشل كن نتوقع ان نكون نجاحا ونتمني الفرصة اخري ان شاء الله لقادة الانقلاب .
وقفت معنا وقفة الرجال في قضيتنا الوطنية يا جلالة الملك عبد الله الهاشمية ابن الحسين و سنقف معك بالمثل للدفاع عن وحدة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .
بسم الله الرحمان الرحيم بسم الله الرحمان الرحيم شكرا جزيلا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظك الله ورعاك على تأييدك لأخيك جلالة الملك عبدالله بن الحسين الهاشمي اللهم احفظ الأردن ملكا وشعبا فلن ينسى المغاربة الأحرار وقوف الأردن إلى جانب قضية وحدتنا الترابية في وجه جار السوء، منذ جلالةالملك حسين رحمه الله و إلى الآن و فتح قنصلية الأردن في صحرائنا الغالية إلا عربون محبة دائمة.
نسأل الله جلت قدرته أن يحفظ ملوك و أمراء الدول العربية الشقيقة من كل سوء و مكروه
برقيات مساندة من كل القادة للملك عبد الله وتغطية إعلامية وإرسال اخ الملك بفيديو لقناة bbc مصرحا بأنه ممنوع من الخروج من قصره وان حرسه الخاص سحب.. هذا كله يدل على أن محاولة انقلابية كادت تنجح بالأمس لولا تدخل أطراف خارجية..
نسأل الله تعالى أن يحفظ البلدين الشقيقين و أن يعز ملكنا حفظه الله لما فيه خير الأمة الإسلامية جمعاء
سؤال وتحد لماذا تقع مثل هده الأفعال فقط في العالم العربي والأفريقي
لقد جربنا الربيع العربي وتلاحظون نتايجه الان. نصف الدول العربية مدمر العراق ليبيا اليمن سوريا السودان وبعضها يعاني كتونس والجزائر وما تبقى مهدد
كثيرون سيقولون بان الانطمة التي كانت ديكتاتورية وووو في المقابل هل هده الأنظمة التي جاءت محلها ديموقراطية هل جاءت بالبديل هل غيرت شيءا في حياة الناس
النتيجة دمار هده الدول وظهور القبلية والعنصرية والميليشيات ووو
الآلاف القتلى والمعطلين
ملايين اللاجئين
اتقوا الله في أوطانكم فاسألوا أهل العراق وليبيا متلا سوالا هل ندمتم على سقوط صدام والقذافي سيقولون نعم
لاحظوا الدول الغربية التي كانت تحرض الناس على التضاهر هل واكبت التغيير في هده البلدان
تركتها فريسة للخونة وهل هي إيران تعبث بالعراق وباليمن وناهي ليبيا مسرح حرب وسوريا دمرت عن اخرها والسودان تم تقسيمه والبقية في الطريق
حفظ الله الأردن الشقيق وساير الدول العربية الشقيقة لنا والموت للانقلابين والخونة وأقسى العقوبات لهم
كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة مع الأردن وشعب الأردن وعاشت المملكة المغربية والمملكة الاردنية الهاشمية
حفظ الله الملكين الشريفين الاخوين من كل مكروه وحفظ الشعب الاردني والمغربي الحبيبين من كل ما يؤدى البلدين … ملك الاردن حليف واخ عزيز وحليف المغرب يجب مازرته كما يؤازرنا في صحراءنا وفي المحافل الدولية!!!! اللهم احفظ بلدينا الشقيقين من كل مكروه في ظل عاهلين شقيقين بما حفظ به الذكر الحكيم يارب!!