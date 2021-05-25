الملك محمد السادس يترأس مراسيم تقديم تقرير لجنة النموذج التنموي

أفاد بلاغ من الديوان الملكي بأن الملك محمدا السادس، ترأس يومه الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
واستقبل الملك محمد السادس بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم له نسخة من هذا التقرير.
وهذا نص الديوان الملكي كاملا:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
ويشكل تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.
وخلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، حفظه الله، السيد شكيب بنموسى، هنأ جلالته رئيس وأعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة، وجودة العمل الذي تم إنجازه، والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية واسعة، من الاستماع والنقاش والابتكار الجماعي، حول تجديد النموذج التنموي المغربي.
كما أشاد جلالة الملك، أعزه الله، باحترام اللجنة الكامل للنهج التشاركي، الذي كان جلالته قد دعا لاعتماده في هذا الشأن، وشكر بهذه المناسبة، جميع المساهمين في هذا العمل الوطني، من أحزاب سياسية، وهيآت اقتصادية واجتماعية، ومنظمات غير حكومية، ومراكز للتفكير، وكذا جميع المواطنين الذين شاركوا، عبر التراب الوطني، في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة.
وبهذه المناسبة، دعا جلالته إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها.
كما أمر جلالة الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي.
كما أن الاقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج الجديد في “ميثاق وطني من أجل التنمية”، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها.
حضر هذه المراسيم، رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارا جلالة الملك السيد عمر عزيمان والسيد فؤاد عالي الهمة، ورؤساء الهيئات الدستورية.
كما حضرها الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف، ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي العلمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد عثمان بنجلون”.
هل سننتظر 20 سنة أخرى لتنزيله على أرض الواقع. في الحقيقة سئمنا أو هرمنا من سماع كلمة مخطط.
باقي خاصنا 100 عام باش على التنمية كيف الناس ما دام عمرنا ما سمعنا شي وزير ولا شي مسؤول تحاكم غير ننساو التنمية
شكرا على مجهوداتكم وشكرا على الإضافة نتمى أن تكون هذه الصفحة من الأوائل في تقديم والاستباق إلى الحدث
الطريق بين ورزازات ومراكش المعروفة تشكا تعاني من الاقصاء من الاصلاح الحقيقي.
الأشغال متعثرة والناس تعاني الموت مع هذه الطريق التي هي شريان الجنوب الشرقي ورزازات زاكورة تنغير طاطا
اصلاح الطريق وتوسيعه مستعجل ولا يجب تأجيله
لا تنمية بدون طريق واسع..خاصة وأن المنطقة لا يوجد بها ولو كلومتر واحد من الطرق السيارة
أين حق الجهة والمنطقة من التنمية.
اللي فهم شي هاجا يفهمني.شكرا على المساعدة.
أنتظر بفارغ الصبر تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي انطلقت أشغالها في 26 نونبر 2019, خصوصا في 4 ميادين:
– الصفقات العمومية والحكامة الجيدة،
– القضاء أساس الملك والوساطة كبديل،
– مستقبل التعاون شمال/جنوب/جنوب،
– مساعدة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب من تقديم الدعم لجميع المقاولات المنخرطة في صفوفها بهدف تحويل، تدريجيا، القطاع الخاص من المنافسة الاصطناعية الى المنافسة الحقيقية وطنيا وقاريا ودوليا.
المشاريع الملكية مفهوم ملتبس في المشهد السياسي. وصف المشاريع الملكية قد يدل على مشاريع الهولدينغ الملكي و الشركات التابعة له؛ و هي كثيرة!قد يدل نفس الوصف على المشاريع التي يطلقها و يشرف عليها الملك! في هذه الحالة، قد يفهم أن المشاريع صنفان ملكية و غير ملكية!الإشكالية من يطلق المشاريع من الصنف الآخر و يشرف عليها؟ إذن أين تبدأ المشاريع الملكية و أين تنتهي؟لماذا تتعثر، تفشل و تفلس المشاريع والملك هو من يطلقها و يشرف عليها من خلال تعيين المسؤولين و المشرفين عليها؟آخرها مشروع نور الذي تحول إلى ظلام مالي وتسييري!مفهوم المشاريع الملكية قد يوحي أن الملك يهتم بنوع خاص من المشاريع و يضفي عليها صبغة و وصف الملكية و لا يهتم، يلتفت لأصناف من المشاريع الأخرى و يهمشها!هل إصلاح التعليم مشروع ملكي أو غير ملكي! هل إصلاح الإدارة،السياسة،الاقتصاد،الاجتماع، الدستور والمجتمع المستمر منذ نهاية القرن 19 مشروع ملكي أم غير ملكي؟المفاهيم موجودة من أجل التدقيق، الوضوح و رفع الالتباس!بعض المفاهيم تراكم الغموض،اللبس،الشكوك والشبهة!أولها المشاريع الملكية وآخرها الغضبة الملكية! بينهما ومعهما “تامغربيت” والطواجينيت!
التقارير ماأكثرها مزينة و مرتبة سيكون مكانها في الرفوف ، أين هو التفعيل في الواقع هل سيحارب الفساد و الرشوة و الزبونية هل سنرى بنيات تحتية قوية هل سيشتغل الالاف من ااشباب العاطل هل ستتحقق التنمية ، أم حبر على ورق مرصع بالذهب والفضة……..يتابع
عشرات النماذج السابقة فشلت ولكن لم نشاهد اي مسؤول من مئات المسؤولين عنها في السجن!!!
مشروع دستور2011 الذي بقي حبر على ورق!الدستور هو الزرود والتعويضات للجنة تعديله وصياغته التنميقية!مشروع النموذج التنموي الجديد والتغطية الاجتماعية لن يخرجا عن هذه القاعدة العامة لأن الإرادة السياسية الحقيقية غير موجودة و غير جدية!مشروعان جديدان للتغطية على الفشل العام والإفلاس التام سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا وديبلوماسيا!سياسة شراء الوقت لم تعد مجدية و نافعة! لم تعد هناك موارد رمزية ومالية لشراء الوقت! شراء الوقت يتم الآن برصيد فارغ و سلبي!شراء الوقت ببيع الأوهام!معدن الأوهام في حالة نضوب أمام استفاقة الوعي الشعبي العارم!الشعب أصبح صعب المراس!نظرية الإشادة الدولية، نظرية العدو الخارجي الوهمي و نظرية الساحل القاحلة كلها سقطت و لم تعد مقنعة!هذا زمن تسليم الحكم، الثروة والمسؤولية للشعب!إنوض ،إطيح ماشي مشكل! و يروج لنظرية أن الشعب غير ناضج للديموقراطية!ماذا قدم الفاشلون بعيدا عن الشعب و تهميشا له؟هل أصبحنا بدون الشعب القاصر في مصاف الدول المتقدمة؟المشاريع هي مشاريع إفشال المشاريع وإسقاطها!
تطبيق أي نموذج تنموي جديد يقتضي تغيير هاته الوجوه البءيسة التي ظلت جاثمة على المشهد السياسي المغربي منذ عقود وءاستقدام ألف كفاءة مغربية من مغاربة العالم والتي يصل عددهم 5 مليون وهاته الاف كفاءة مغربية بعقلية أوروبية تعوض اعضاء الحكومة ومجموع العمال والولات والقواد والباشوات واءعطاءهم مهلة 5 سنوات وسترون العجب العجاب والاءيام بيننا.
النموذج التنموي والمغرب زين والمغرب أفضل من فرنسا والتنمية البشرية وكرامة المواطن والمغرب الأخضر كل هذا نسمع عليه فقط منذ زمان بعيد ولكنه غير موجود على الواقع المغربي بتاتا إلا في الإعلام وعلى الورق كالعادة
النموذج التنموي،،،الجهوية الموسعة،،،السيسيو اقتصادية التنمية البشرية،،،،ولكن على أرض الواقع لا نرى شيء بصراحة،،،
عاش الملك حفظه.. الملك الوحيد الذي يهتم بشؤوون البلاد.. عاش سيدنا الملك محمد عاشت الأسرة الملكية الشريفة
يجب أن يُتَرجَم هذا التقرير إلى فِعل و تطبيق على الواقع كي يلمسه المواطن لا أنْ يبقى حبراً على الورق و حبيس الرُّفوف. الشعب ينتظر من السلطات تفعيل حقيقيّ لهذا المشروع و يريد أن ينعكس على وضعيته الاجتماعية المزرية التي يعيشها.
كمواطن مغربي غيور، أطالب بعدم نشر هذا التقرير، وإحاطته بسرية تامة لأن هنالك جيران همهم الشاغل هو نسخ كل ما يفعله المغرب وتطبيقه في بلدهم، الرساله؛ أكيد واضحة
حغظك الله و رعاك سيدي اعزك الله.العمل على تنمية الماطن الايجابية بين يديك الشريفتين و التكال على الكفاءات التكنوقراطية.اما الحزاب فبعيدة كل البعد عن هموم المواطن.
الناس خدموا وجتاهدوا في سبيل هاد الوطن واحد كيقلب غير على الساهلة التغطية الصحية للوالدين. باغي غير ابتكر اسم شي صندوق لنهب أموال المواطنين. انا من هار تنعقل وانا كنسمع انشاء هاته الصناديق. وكعمروها من جيوب المواطنين. وخاصة في ظل آخر حكومتين ديال تجار الدين. الدين ي يدون تلميع صورتهم على ضهر المواطن البسيط و الموضف البسيط. هاد الناس واش مبغاوش افهموا انهم انهكوا ضهر المواطن بالاقتطاعات. واش ماكاينش في هاد البلاد لا حسيب ولا رقيب لوضعهم عند حدهم. اللهم هادا منكر.
Après 65 ans on tâtonne toujours !!
La Corée du Sud l’Espagne le Japon étaient dans le même niveau que le Maroc dans le développement et voilà où se trouvent ces pays par la démocratie et l’état de droits et l’indépendance de la justice !!
tandis que le Maroc cherche toujours !!
نتمنى من الله العلي القدير ان يحفظ مولانا الامام بما حفظ به الدكر الحكيم و ابقاه ذخرا لنا وللأمة الإسلامية جمعاء
اعيينا من سماع هاد الديسك التنمية والموارد البشرية والبرامج التنموية ديسك مشروخ موجه للإستهلاك الداخلي لأنه عندما سمع الشعب عن سبتة كلشي هرب
Bla bla comme d’habitude rien ne changera dans ce pays
Encore un truc pour endormir le PEUPLE….
لقد رأينا النموذج التنموي وهو ان الاف الشباب والاطفال والنساء يهاجرون جماعة الى اسبانيا وكأننا لاجؤون. منذ 20سنة وانا اسمع التنمية البشرية . النموءج التنموي المشاريع التنموية وووو فلا شيء ينمو في الواقع الا الفساد بكل المقاييس
نريد من جلالته آن يفتح إلينا الحدود الجوية المشؤومة,
أشعر أن قائمة التوصيات ستتظمن هاته وما شابهها:
كون رجال القضاء ورجال الإعلام شركاء في البحث عن الحقيقة ومكافحة الظلم والغطاء، معالجة الشكايات عبر البوابة الالكترونية الرسمية وجب إعطاءها أهمية كبيرة والسماح بأصحابها من كسر الصمت باللجوء الى القصر الملكي العامر إذا تبين عجز مؤسسة وسيط المملكة. ستخلق وحدة خاصة تحمل الاسم العريق “ديوان المظالم” بالمشور السعيد، بالقصر الملكي، بالرباط يتوصل بالشكايات التي، حسب آراء الموافقين، لم تعالج معالجة عادلة خلال مدة فاقت 5 سنوات.
استغرب من اصحاب التدخلات السابقة احكامهم وتنبؤهم المسبقة دون سابق اطلاع او تفعيل وبذلك يمكن القول بانها لاغية وباطلة ، الله يهدي العدميين والظلاميين ولا تبخسوا الناس اشياءهم .
نريد من جلالته آن يفتح إلينا الحدود الجوية المشؤومة,
لا توجد تنمية دون محاربة الرشوة و باك صاحبي إنه السرطان الفتاك .
انا أتساءل لم لا نتبع نماذج اعطت نتاءجها في دول كانت فقيرة واصبحت الان ينوه بها. مثلا نموذح ماليزيا لمهندس سياستها بنازير محمد. شاهد على العصر
و ذلك في إطار بلورة و تقييم العمل الكبير للجان الدائمة و المؤقتة المكلفة بالبحث عن السبل السيكولوجية و الديماغولوفوكوموجية الكفيلة بالبحث عن نموذج عصري و اقلاع تنموي في إطار المخططات العشارية و القمرية ضمن الخطة السباعية الرامية للكشف عن مكامن الأخطاء المورفولوجية للنماذج التنموية السابقة في إطار الخطة الدفاعية و التشكيلة المثالية.
ندعو جلالة الملك حفظه الله تأميم شركة MADA والأنسحاب فورا من حياتنا ..عاش الملك
هل يعقل ان تتدهب جهود الملك ومن ورائه الشعب المغربي في اخد اعتراف أميركا على اقاليمنا الجنوبية ونزع تلك الورقة التي كان الأعداء كما الأصدقاء او ما نظنهم أصدقاء في ابتزاز بلادنا وياتي حزب حماس وحزب فلسطين النذالة والتنمية ومن من و رائهم ويخربون كل شيء في سبيل حماس وفلسطين على حساب مصالح بلادهم وشعبهم ،هؤلاء يجب نزع الجنسية المغربية منهم طردهم عند حماس ليشبعوا منهم، المغرب ومصالح الشعب المغربي أولا اخيرا اما فلسطين فهي قضية كل العالم القدس قضية جميع المسلمين و المسيحيين في العالم وليست فقط قضية المغرب والشعب المغربي فقط، كفاكم ذلا تملقا ،هاد فلسطين ومشاكل الشر الاوسخ سيكونون سببا في خراب المغرب والشباب المغربي و فلسطين لها أهلها ليدافعوا عنها يا مرتزقة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رسالتي هذه التأييد الشعبي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ويسر الله له كل ما هو عسير لبلوغ المرام للسيادة و الوطنية
بادئ ذي بدء مثل هذه الأعمال ذات العلاقة بالمواطن المغربي لدى ملكه.
بالمناسبة إحداث هذه اللجنة ذات البعد الاستراتيجي
كنز غالي ذو أهمية اجتماعية تستحق القراءة والكتابة
وشكرا لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه
والسلام عليكم
ما حضرها الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف، ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي العلمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد عثمان بنجلون
أحسن مثال على التنمية هو إقليم الخميسات و بالخصوص قرية المعازيز التي تعيش في العصر الحجري لاتنمية ولا واد الحار ولا تزفيت الأزقة والشوارع الكل يعاني حسبنا الله ونعم الوكيل.
كان السيد المحترم بن موسى مسؤولا في الحكومة المغربية لما كان جيمي كارتر رأييسا للولايات المتحدة. جاء بوش الاب و كلنتون وبوش الابن و اوباما و ترامب و بايدن. و السيد بن موسى من وزير داخلية ال سفير بفرنسا الى رئيس لجنة التنمية. نحم لا نبخس الرجل كفائته. ولكن الم يحن الوقت كي يرتاح و نجرب افكارا و اشخاصا اخرين من 40 مليون مغربي.هدا المسار يعطي في حد داته نضرة معمقة عن التنمية المنشودة
أشعر أن قائمة التوصيات ستتظمن هاته أو ما شابهها:
كون رجال القضاء ورجال الإعلام شركاء في البحث عن الحقيقة ومكافحة الظلم والفساد، معالجة الشكايات عبر البوابة الاليكترونية الرسمية وجب إعطاءها أهمية كبيرة والسماح لأصحابها، المرتفقين، من كسر الصمت باللجوء الى القصر الملكي العامر إذا تبين وجود عجز من طرف مؤسسة وسيط المملكة. لتكوين ذلك، ستُخلق وحدة خاصة، تحمل الاسم العريق “ديوان المظالم”، بالمشور السعيد، بالقصر الملكي، بالرباط، تتوصل بالشكايات التي، حسب آراء المرتفقين، لم تعالج معالجة عادلة خلال مدة فاقت 5 سنوات.