الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل

الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل
و.م.ع
الجمعة 25 دجنبر 2020 - 19:53

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وهذا النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي:

أجرى الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وخلال هذه المباحثات، ذكر جلالة الملك بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية.

كما جدد صاحب الجلالة التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لجلالة الملك عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

ويشكل الإعلان الثلاثي الموقع أمام جلالة الملك، يوم 22 دجنبر، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل الإطار المرجعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها

الديوان الملكي المغرب الملك محمد السادس رئيس الوزراء الإسرائيلي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • عقلاني
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 19:56

    ممتاز. نعم للرقي بالعلاقات بين البلدين. و الصحراء مغربية. نلقاو الخير فإسرائيل اللي مالقيناهش فالجزائر

    61
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أطلسي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 19:56

    سير على الله أنا كايبان ليا طبعنا مع راسنا واش مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مغربي .إلى الأمام يا ملكنا الهمام.

    47
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Observateur
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:00

    كل التوفيق إن شاء الله بما يخدم الشعب المغربي والشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي

    37
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • KIM
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:01

    لو اعلنت اسرائيل الحرب على قطاع غزة فمع من سيقف المغرب ؟؟؟

    -58
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • gan gan
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 20:02

    اللهم نتانياهو ولا حكام الجزائر لي هذي 45 سنة و هما بغين يقسم المغرب على زوج عاش الملك عاش الملك عاش الملك

    59
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة