الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وهذا النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي:

أجرى الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وخلال هذه المباحثات، ذكر جلالة الملك بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية.

كما جدد صاحب الجلالة التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لجلالة الملك عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

ويشكل الإعلان الثلاثي الموقع أمام جلالة الملك، يوم 22 دجنبر، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل الإطار المرجعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها