الملك يأمر بمواكبة الحوار بين أطراف النزاع بليبيا

الملك يأمر بمواكبة الحوار بين أطراف النزاع بليبيا
صور: هسبريس
الجمعة 4 يونيو 2021 - 18:05

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الجمعة، مباحثات مع كل من عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، بأن هذه اللقاءات تأتي “في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية؛ من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء، لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق”.

الأزمة الليبية الملك محمد السادس عقيلة صالح ناصر بوريطة

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