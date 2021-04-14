الملك يترأس إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة

ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
هذا الورش الملكي سيستفيد منه، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.
كما يمتد ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون كلمة بين يدي الملك.
وأكد بنشعبون أن “تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام يشكل نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي”.
وأردف الوزير بأنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان”.
ويكمل المسؤول الحكومي ذاته بأن “القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية”.
وزاد بنشعبون “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية السديدة لجلالة الملك في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
واستطرد وزير المالية والاقتصاد بأن “القانون المذكور يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك”.
ويوضح بنشعبون بأن “الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
ويتعلق الأمر، ثانيا، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية”.
وثالثا، يتابع المتحدث، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
ورابعا، وفق الوزير، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وكشف بنشعبون، بين يدي الملك، أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وشدد الوزير ذاته على أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي، وذلك عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة وتشجيع التجارب الناجحة.
وبهذه المناسبة، ترأس الملك مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
الاتفاقية الإطار الأولى تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
الاتفاقية الإطار الثانية تخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.
وأما الاتفاقية الإطار الثالثة فتهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.
وأوضح بنشعبون أنه “سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن “حوالي 3 ملايين منخرط من التجار ومقدمي الخدمات المستقلين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبذلك سيبلغ عدد المعنيين المستفيدين من هذا التأمين حوالي 9 ملايين مواطن أي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة”.
ويكمل الوزير شارحا: “11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021، وسيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام (راميد) من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022”.
شكرا جزيلا جلالة الملك .. اللهم احفظ ملكنا يارب
لتفعيل هذا المشروع بطرق صحيحة. على اللجن المختصة النزول إلى أرض الواقع وتسجيل الناس. لأن معظم التجار والحرفيين الذين يظهرون على الواجهة مجرد مسيرين او مكترين وليس لهم سجل تجاري. أما الرخصة والسجل التجاري فهم بأسماء أصحاب المحلات..
نطالب صاحب الجلالة نصره الله ان يوفر لنا المستشفيات و الغاء المواعد التي تصل الى سنة احيانا و اغلبها يموتون اصحابها قبل الموعد و كذلك نريد تحسين التعليم المجاني و كذلك تخصيص لجن لحماية المدنيين من جشع الكراء لان بعض المنازل لا تتوفر على اي ضروف إنسانية و كذلك الانتباه الى القنبلة الموقوتة الأفارقة الذين يتاجرون في المسروق و المخدرات
نتمنى التوفيق لهذا البرنامج الطموح، لكن ينبغي التفكير في دعم المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 2 مليون درهم سنويا لأن اغلبها يعاني في صمت والالاف مهددة بالافلاس والدعم يجب أن يكون مباشرا خاصة الشركات التي تكرتي مقراتها في أكثر تضررا من غيرها وفي جميع القطاعات وبدرجات مختلفة… اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظ بلادنا من كل شر. ورسالة لكل مسؤول غيور على بلده خاصة من لهم حق التصرف في سيارات الدولة والشعب ان يتقو الله في استهلاك المحروقات والحفاظ على كل ممتلكات الدولة (الشعب) لأنها أمانة بين يديه ويفكر ان تلك الأموال التي تضيع يحتاجها المغرب في توفير الغذاء والدواء والطرق والمستشفيات والامن وغيرها للمواطنين الآخرين… رمضان مبارك كريم للجميع.
نديكلاري أنا الدخل ديالي على ود 100 درهم باش فوقاش ما بغات الدولة تغرف من جيبي تغرف وفالأخر نلقى السكانير خاسر …
الخلاصة
مبادرة طيبة من الملك رغم معارضة و تخوف بعض التجار فإنها تصب في مصلحة الجميع
الملك الله ينصرو يستقبل النقابات والوزير أمزازي يرفض استقبال والجلوس لطاولة الحوار مع النقابات!!!
أرجو من كل قلبي أن يقيل ملكنا المحبوب هذا الوزير الذي يحصل على أجرة سمينة من أموال دافعي الضرائب ولا يقوم بحل مشاكل قطاعه .. والخاسر الأول والأخير هو التلميذ المغربي المسكين
رمضانكم مبارك .. اللهم بالفرج على كل الناس
الله يعمم هذه المشاريع على جميع الناس.
الله ايسر الأمور.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا إله إلا الله.
هذا مشروع ضخم قابل للتحقيق شريطة استحضار قيم التكافل و التضامن و التعاضد.
و الأجراء غير المصرح بهم؛ ما محلهم من الإعراب؟ واش نمشيو نموتوا؟.
شكرا جلالة الملك على كل مجهوداتك لتحقيق أقصى مايمكن للشعب المغربي.
الملك محمد السادس هو المغربي الوحيد الذي يقدم مصلحة بلده وشعبه على نفسه.
للأسف الكثير من المسؤولين صغارا وكبارا ينعمون في خيرات البلاد ويتقاعسون في أداء مهامهم ولا يريدون إلا مصالحهم الشخصية.