الملك يتمنى للرئيس البرتغالي الشفاء من كورونا

بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أعرب فيها عن متمنياته بالشفاء العاجل له على إثر إصابته بعدوى كوفيد-19.

ومما جاء في برقية الملك: “بلغني أنكم أصبتم بعدوى فيروس كوفيد-19. أعبر لكم عن متمنياتي الخالصة بالشفاء العاجل وأن تستعيدوا كامل العافية في أسرع وقت”.

كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس البرتغالي.