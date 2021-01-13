الملك يتمنى للرئيس البرتغالي الشفاء من كورونا

الملك يتمنى للرئيس البرتغالي الشفاء من كورونا
صورة: و.م.ع
الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:16

بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أعرب فيها عن متمنياته بالشفاء العاجل له على إثر إصابته بعدوى كوفيد-19.

ومما جاء في برقية الملك: “بلغني أنكم أصبتم بعدوى فيروس كوفيد-19. أعبر لكم عن متمنياتي الخالصة بالشفاء العاجل وأن تستعيدوا كامل العافية في أسرع وقت”.

كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس البرتغالي.

الشفاء العاجل الملك محمد السادس برقية رئيس الجمهورية البرتغالية

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‫تعليقات الزوار

3
  • سكفاندري
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:28

    أي ظننت أنها برقية تهنئة إلى الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن و نائبته كمالا هاريس. ألله يشافي الرئيس البرتغالي، رئيس قمة في التواضع و شعبي و مولوع بالسباحة في البحر الى جانب المصطافين و بدون رقابة حتى أنه عنده شورط ازرق دائما يتبحر به ….. يتبع tic tac tic tac

    -4
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  • احمد
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:38

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله

    4
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  • Alaoui chrifi Hicham
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:49

    ونعم الصواب لجلالة الملك في تقديم الاماني بالشفاء كيفما كانت شخصية الإنسان ومن اي ديانة ينتمي لها.

    3
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