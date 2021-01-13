الملك يتمنى للرئيس البرتغالي الشفاء من كورونا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:16
بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أعرب فيها عن متمنياته بالشفاء العاجل له على إثر إصابته بعدوى كوفيد-19.
ومما جاء في برقية الملك: “بلغني أنكم أصبتم بعدوى فيروس كوفيد-19. أعبر لكم عن متمنياتي الخالصة بالشفاء العاجل وأن تستعيدوا كامل العافية في أسرع وقت”.
كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس البرتغالي.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أي ظننت أنها برقية تهنئة إلى الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن و نائبته كمالا هاريس. ألله يشافي الرئيس البرتغالي، رئيس قمة في التواضع و شعبي و مولوع بالسباحة في البحر الى جانب المصطافين و بدون رقابة حتى أنه عنده شورط ازرق دائما يتبحر به ….. يتبع tic tac tic tac
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
ونعم الصواب لجلالة الملك في تقديم الاماني بالشفاء كيفما كانت شخصية الإنسان ومن اي ديانة ينتمي لها.