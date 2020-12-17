الملك يتمنى للرئيس الفرنسي الشفاء من كورونا

بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن متمنياته له بالشفاء العاجل على إثر تأكد إصابته بعدوى كوفيد-19.

ومما جاء في برقية الملك: “بلغني أن نتيجة اختبار كوفيد-19 لكم كانت إيجابية. أتمنى أن تستعيدوا سريعا كامل عافيتكم، وأعرب لكم عن متمنياتي بالشفاء العاجل”.

كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس الفرنسي.