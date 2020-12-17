الملك يتمنى للرئيس الفرنسي الشفاء من كورونا

الملك يتمنى للرئيس الفرنسي الشفاء من كورونا
أ.ف.ب
الخميس 17 دجنبر 2020 - 20:10

بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن متمنياته له بالشفاء العاجل على إثر تأكد إصابته بعدوى كوفيد-19.

ومما جاء في برقية الملك: “بلغني أن نتيجة اختبار كوفيد-19 لكم كانت إيجابية. أتمنى أن تستعيدوا سريعا كامل عافيتكم، وأعرب لكم عن متمنياتي بالشفاء العاجل”.

كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس الفرنسي.

إيمانويل ماكرون الملك محمد السادس برقية رئيس الجمهورية الفرنسية

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‫تعليقات الزوار

5
  • خالد F
    17 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اللهم إشف الرئيس الفرنسي ماكرون صديق وأخ وحليف المغرب وٱحفظ ملكنا محمد السادس يا عزيز يا مقتدر، واشف اللهم كل مريض وفرج هم كل مهموم وارحم اللهم موتى المسلمين في هذه الليلة المباركة،

    -70
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  • rachida
    17 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    السلام عليكم.ونعم الدبلوماسية.عدم تسرع ملكنا المحبوب في عداء الآخرين يأتي أكلها.لو تسرع الملك مثلا في عداء ترامب كما كان يفعل معظم المغاربة في أول انتخابه هل كان سيعترف بالصحراء المغربية.لذا أتركوا الدبلوماسية للملك ومن حوله من كساعيديه.فهو يعرف ما يفعل لأن العداء لا يجلب إلا العداء

    20
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  • نبيل
    17 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    البارح عيرلك رسولك واليوم تتمنالو الشفاء!

    24
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  • لحنين احمد
    17 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء واشف كل مريض واحفظ مولانا ملكنا العزيز الغالي وادم عليه الصحة والعافية وأطال الله في عمره

    4
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  • اللهم امين
    17 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    اتمنى للرئيس الفرنسي الشفاء من مرض كراهية الاسلام والمسلمين.

    -5
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