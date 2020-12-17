الملك يتمنى للرئيس الفرنسي الشفاء من كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 17 دجنبر 2020 - 20:10
بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن متمنياته له بالشفاء العاجل على إثر تأكد إصابته بعدوى كوفيد-19.
ومما جاء في برقية الملك: “بلغني أن نتيجة اختبار كوفيد-19 لكم كانت إيجابية. أتمنى أن تستعيدوا سريعا كامل عافيتكم، وأعرب لكم عن متمنياتي بالشفاء العاجل”.
كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس الفرنسي.
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اللهم إشف الرئيس الفرنسي ماكرون صديق وأخ وحليف المغرب وٱحفظ ملكنا محمد السادس يا عزيز يا مقتدر، واشف اللهم كل مريض وفرج هم كل مهموم وارحم اللهم موتى المسلمين في هذه الليلة المباركة،
السلام عليكم.ونعم الدبلوماسية.عدم تسرع ملكنا المحبوب في عداء الآخرين يأتي أكلها.لو تسرع الملك مثلا في عداء ترامب كما كان يفعل معظم المغاربة في أول انتخابه هل كان سيعترف بالصحراء المغربية.لذا أتركوا الدبلوماسية للملك ومن حوله من كساعيديه.فهو يعرف ما يفعل لأن العداء لا يجلب إلا العداء
البارح عيرلك رسولك واليوم تتمنالو الشفاء!
سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء واشف كل مريض واحفظ مولانا ملكنا العزيز الغالي وادم عليه الصحة والعافية وأطال الله في عمره
اتمنى للرئيس الفرنسي الشفاء من مرض كراهية الاسلام والمسلمين.