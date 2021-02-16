الملك يصف منعم بأحد رجالات الأرجنتين الكبار

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين، ألبيرتو فرنانديز، على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية، الراحل كارلوس منعم.

وقال الملك، في هذه البرقية “لقد علمت ببالغ التأثر بوفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين، الراحل كارلوس منعم”.

وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس ألبيرتو فرنانديز، ومن خلاله للشعب الأرجنتيني الصديق ولأسرة الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في رحيل أحد رجالات الأرجنتين الكبار.