الملك يصف منعم بأحد رجالات الأرجنتين الكبار

الملك يصف منعم بأحد رجالات الأرجنتين الكبار
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:17

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين، ألبيرتو فرنانديز، على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية، الراحل كارلوس منعم.

وقال الملك، في هذه البرقية “لقد علمت ببالغ التأثر بوفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين، الراحل كارلوس منعم”.

وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس ألبيرتو فرنانديز، ومن خلاله للشعب الأرجنتيني الصديق ولأسرة الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في رحيل أحد رجالات الأرجنتين الكبار.

رقية تعزية كارلوس منعم محمد السادس

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‫تعليقات الزوار

1
  • احمد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:37

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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