الملك يطمئن المغاربة بشأن "اللقاح الصيني"

الملك يطمئن المغاربة بشأن "اللقاح الصيني"
صورة : و.م.ع
الجمعة 29 يناير 2021 - 12:35

أعطى الملك محمد السادس، أمس الخميس، الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك من مقر إقامته بالقصر الملكي بمدينة فاس التي حل بها منذ أسابيع.

وقد اختار الملك محمد السادس أن يكون أول الملقحين ضد الفيروس بالمملكة، وذلك في رسالة طمأنة للشعب المغربي، وردا على ما راج حول جودة اللقاحات وفعالياتها وتأثيراتها المستقبلية.

متتبعون للنشرات الإخبارية التي وثقت لتطعيم الملك ضد الفيروس، رصدوا تعمد إظهار الكاميرا بشكل واضح لنوع اللقاح الذي اختاره الملك، والذي لم يكن سوى لقاح “سينوفارم” الصيني.

واعتبر عديد من المعلقين على الأمر أن الملك اختار اللقاح الصيني ليوجه رسالة واضحة إلى المغاربة، وردا على كل ما قيل حول جودة وفعالية التطعيم الأسيوي.

اللقاح الصيني الملك محمد السادس حملة فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

11
  • اليونسي
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:39

    الله ينصرو ويحفظو ويطول فعمرو ملكنا الهمام

    44
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  • مولاي إدريس
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:41

    نسأل الله سبحانه وتعالى ، ان يرفع عنا البلاء والوباء،اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم،يجب تعميم اللقاح على العامة،وحتا اصحاب المعامل ان تلقحوا جميع عمالهم في معاملهم،خير من أن تذهب إلى المستشفى او المدرسة للتلقيح لاجتناب الازدحام والفوضى

    16
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  • [email protected]
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:42

    احسن ملك فالعالم الله انصرو نتمن ليه الشفاء العاجل يارب

    23
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  • ماجد واويزغت
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:43

    جلالة الملك محمد السادس نصره الله الله يعطيه الصحة

    18
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  • [email protected]
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:44

    اللهم يارب يشافيه ويعافيه ويشافي جميع المسلمين

    21
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  • kala
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:45

    عهدنا ان ولي الأمر هو من يبدأ في الصراء والضراء ،أولا ويكون على رأس الجيش ، بالشفا والعافية، وفي النهاية باللقاح او غير لقاح بكرورونا او غيرها سنودع هذا العالم يوما فهنيئا لمن لقح نفسه ليوم الاخرة

    12
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  • مغربية
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:47

    الله ينصر سيدنا الله يحفظه و يطول بعمره

    6
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  • حسن القنيطري
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:48

    حفظ الله ملِكنا..إنّهُ رائدُنا وهو الوحيدُ الذي نطمئنّ إليه ونثق به..وعلى جميع المواطنات والمواطنين السيرُ على خُطاهُ..الرّائدُ لا يكذِبُ أهلَهُ..الله الوطن الملك.

    4
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  • Roudani abroad
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:48

    المغاربة من صغرهم و هم كا يتلقحو بلاقاحات ما عارفين اش فيها و اش لايقة لهم ولا لا. و لحد الآن بنادم كا يدي ولادو يتلقحو و هو ما عارف اش فالتلقيحات و لا عارف الاعراض الجانبية و لا اش غادي يوقع لولادو. و دابا كا يشك فاللقاح د كورونا و خايف لا يديرو ليه فيه بطاقة تتبع… الخ من الهرطقات. اودي سير لقح ما تخاف والو، تلقاك ما كا تغسل يديك الى كملتِ من المرحاض و كا تدوز نيشان للماكلة و غيرها من الافعال الوسخة العفنة… و مازال عايش

    5
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  • Ahmad
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:49

    ملكنا الهمام، اللهم احفظه كما حفظت به الذكر الحكيم.

    3
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  • الطنجاوي
    الجمعة 29 يناير 2021 - 12:50

    بعض المغاربة تعودوا على تكذيب كل شيء
    هكذا فعلوا في البداية وكانوا ينكرون وجود الفيروس
    وها هم اليوم يكذبون اللقاح
    عواقب التكذيب والتشكيك وخيمة ولا حول ولا قوة الا بالله

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