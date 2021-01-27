الملك يعطي الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

الملك يعطي الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا
صورة: و.م.ع
الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:42

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأنه “بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن البلاد تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف”.

ووفق البلاغ المذكور، فإنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين”.

وتابع المصدر: “ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة”.

ويستطرد الديوان الملكي: “هذا سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة”.

وأعلن البلاغ بأن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سيتكلف بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، يوم الخميس 28 يناير 2021”.

الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" الديوان الملكي المغرب الملك محمد السادس

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‫تعليقات الزوار

36
  • ghanime57
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:47

    حفظ الله مولانا و سيدنا من كل مكروه وسوء و نحن جد سعداء بهذه الرعاية المولوية السامية

    25
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  • حنان تومي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:48

    اطال الله في عمر صاحب البلاد واعانه على قضاء حوائج العباد

    34
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  • السويسي عبد الهادي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:49

    ليكون في علم الحكومة أنني قررت التنازل عن حصتي من لقاح كرونا

    61
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  • citoyen
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:49

    حفظ الله مولانا الامير محمد السادس . الله الوطن الملك

    17
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  • Brahim
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:49

    على بركة الله، مزيدا من التفاؤل، لمن يتشاءم و يقول إن اللقاح خطير: و هل الڤيروس ليس خطير؟ سولوني ان لي دوزتو، المهم على بركة الله

    39
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  • مواطن مغربي،
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:51

    الى الامام يامغرب والله الموفق ،،
    المغرب هو اول دولة في افريقيا سيبدأ التلقيح في افريقيا ،،
    نتمنى ان تمر اجواء التلقيح في احسن الظروف حتى يستفيد منه جميع المواطنين الذين وجب عليهم التلقيح،،

    12
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  • SKIZO
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:52

    الحمد لله ,هذا شيء كيبشر بالخير,شكر صاحب الجلالة و كذالك المسؤولين الطبيين و ليس الحكومة ,كنتمنى صراحة من هسبريس تواكب لينا التلقيح للدول الصديقة مثل دولة الامارات العربية المتحدة و البحريين و الاردن … وكذالك بياعين الكلام و الاشاعات الفارغة و اقصد هنا النظام العسكري العدو (الجزائري),واش غادي يبداو التلقيح حتى هوما ولى مشغولين بسيادهم لمغاربة اوماعندهومش الوقت.

    5
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  • مواطن من الصحراء المغربية
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:53

    حفظ الله امير المومنين ، دائما يهتم برعاياه ، رفع رؤوس المغاربة امام الامم ، وجعل بلا دنا مفخرة بين الدول ، نتوكل على الله ، بالنجاح والتوفيق انشاء الله ،

    15
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  • أمازيغ مراكشي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:56

    نعم لتلقيح… ألمانيا كدولة غنية لم تتحصل إلا على مليون لقاح و منذ اسبوعين و هي تنتظر الحصول على البقية من اللقاحات المتبقية في الوقت أن الدولة المغربية عملت مجهود جبار للحصول على مليونين و نص من اللقاح ضد كورونا.

    7
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  • رضوان
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:56

    زغاريد زاغاريذ ههههههه
    نطلب الله الشفاء والمغفرة.

    17
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  • عبد الصادق مراكش
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:57

    عاش الملك المحبوب …اللهم ارفع البلاء

    8
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  • محمد العيانى
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:58

    تحياتي لملكنا محمد السادس حفظه الله ورعاه

    6
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  • السيدة الحرة
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:58

    لماذا يستثنى الاطفال علما أن مناعتهم تكون ضعيفة ؟؟ هل يريدون الإبقاء الاطفال فقط على قيد الحياة بعد وقت من الزمن ؟؟ القضية فيها إن ملي تستثناو الاطفال و شوفنا احتجاج أطباء في ايطاليا و الشرطة في فرنسا ضد تلقيهم هذا اللقاح الخطير..الى أين هم سائرون بنا ؟؟

    -5
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  • جمال
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:00

    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،شكرا ملكنا المحبوب و شكرا جزيلا لي رجال و النساء في الصفوف الأمامية.

    5
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  • Mre
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:00

    نتوكلو على الله و نديرو التلقيح و سنرى إن شاء الله الفرج من عنده و نتذكر و نشكر كل مجهودات الدولة منذ بداية الوباء رغم محدودية الإمكانيات و استهتار الشعب. الله يفرج.

    1
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  • سعيد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:02

    لقحوا البرلمانيين و الوزراء و عائلاتهم
    أما بقية الشعب اتركوه لحاله
    الشعب يريد نصيبه في الشغل و العيش الكريم والعدالة
    أما اللقاح هنيئا لكم به

    15
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  • لقاح
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:03

    شخصيا لا أريد تلقيحا… مادام انه ليس اجباريا وليس الزاميا.. فمن حقي ان امتنع .

    15
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  • Boulakoualitou555
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:03

    الحمد لله جلالة الملك حفظه الله وارعاه ملك الفقراء .الآن إمكانية التلقيح مجانا لكل الفئات العمرية…شكرا لك جلالة الملك…أما بالنسبة لي فارجوك أن تعفيني من هذا التلقيح…لأنني والحمد لله صحتي بخير وعلى خير لا اشكوا من أي أعراض جانبية…لأنني بدون تلقيح نفسي سأكون بخير…والعكس صحيح…

    0
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  • ز. عثمان
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:04

    مسألة اللقاح تبقى قضية حرية و اقتناع كل شخص فإذا خرجت عن هذا الإطار فستمحي كل معتقد ديمقراطي. كل المتمنيات بالصحة للجميع بدون أو بتلقيح

    8
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  • Brahimovitch
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:05

    حفظ الله امير المؤمنين الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الكريم

    -5
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  • مهاجر
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:06

    عندي سؤال واش سيدنا نصره الله غادي يدير التلقيح بحال بقية رؤساء العالم مثل بايدن نتانيهو …..

    4
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  • لحسن
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:08

    اولة دولة افريقيا تعطي اللقاح هي المغرب نريد المغرب يكون رئيس الاتحاد الافريقي

    1
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  • سارة
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:09

    انا ايضا أتنازل على حصتي، الحمد لله لم يصبني الفيروس و أن شاء الله لن يصيبني.

    8
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  • mohamed
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:09

    بالصحة و الراحة اللقاح
    التلقيح لمن يهمه الأمر
    أما أنا و أسرتي و عائلتي المقربة لا نتق في هذا اللقاح، و لن نلقح

    9
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  • لحنين احمد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:10

    سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله وحفظ الله مولانا وملكنا العزيز الغالي وأدام عليه موفور الصحة والعافية وأطال الله في عمره وحفظه الله تعالى

    -1
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  • مواطن مغربي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:10

    بصفتي كمواطن مغربي فأنا لا أريد هذا اللقاح. و كل واحد مسؤول على راسو.

    1
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  • الحمد لله
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:11

    حفظ الله جلالة الملك محمد السادس و أيده و نصره اينما رحل و رتحلو ادام الله عليه العافية و متعه بالصحة و الطمأنينة.

    -1
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  • يحيا الوطن
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:12

    حفظك الله يا ملكنا الغالي ……أطال الله في عمرك يا حبيب الشعب

    -1
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  • مروان
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:13

    كيفاش “ما بين 17 وأزيد من 75 سنة”

    0
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  • Chicago
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:15

    إلى جميع المغاربة اللدين يقولون يحيا الملك وجدوا المصطة . و الكملة على الله

    1
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  • البوهالي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:16

    مع كامل التقدير والاحترام لملكنا حفظه الله ورعاه إلا أنني لن ألقح وارفض التلقيح وأنا حر في جسدي والله أعطاني وغيري حرية اختيار العقيدة ولم يرغم أحدا على الإيمان به (لا إكراه في الدين) (فمن شاء فليمون ومن شاء فليكر) فكيف بمن يريد ارغامنا بطرق احتيالية لنلقح ….تلقيحكم اتركوه عندكم

    0
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  • كلمة حق
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:16

    أطال الله عمر ملكنا، إن شاء الله مع حملة تلقيح سنصل إلى مناعه جماعية و بدالك سيرفع عنا الوباء بإذن الله، حفظ الله ملكنا و شعب المغربي و الأمة الإسلامية و العالم من كل شر.

    -1
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  • مغربي حر
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:16

    ملك البلاد وملك قلوب شعبه الوفي.
    حفظ الله ملكنا الهمام سيدي محمد السادس من كل سوء او مكروه في العز والنصر مع دوام الصحة والعافية وطول العمر. وحفظ الله ولي العهد الأمير الجليل سيدي مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة.

    -1
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  • كوثر
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:17

    بسم الله و على بركة الله …ليحفظ الله ملكنا و يبارك الله له في عمر مع الصحة و العافية…كثير من الدول الأوروبية إعتمدت على نفسها كقوى لا تهزم و ها هم اليوم عاجزين على توفير جوع واحدة لشعوبهم…االهم لك الحمد و لك الشكر اللهم أدمها نعمة و إحفظها من الزوال ..

    -1
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  • khalidoch
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:18

    نحتاج المزيد من الاطمئنان من طرف الحكومة بخصوص هذا اللقاح

    2
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  • بالصحة والعافية
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:20

    ونتمنى لكم التوفيق اما جرعتي من اللقاح فانا سمحت لكم بها

    2
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