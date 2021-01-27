الملك يعطي الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأنه “بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن البلاد تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف”.

ووفق البلاغ المذكور، فإنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين”.

وتابع المصدر: “ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة”.

ويستطرد الديوان الملكي: “هذا سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة”.

وأعلن البلاغ بأن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سيتكلف بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، يوم الخميس 28 يناير 2021”.