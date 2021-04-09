الممثل السياسي والممثل السينمائي

لا يمكن للعالم أن يسير بالمقلوب، ولا يمكن لسن الشباب أن يستمر دائما، فهذه سنة الحياة..لكن السياسيين يفضلون دائما التحايل على القوانين والطبيعة من أجل الاستمرار، والمغرب ليس استثناء من هذه الظاهرة العالمية، فقد شهدت بعض الأحزاب مؤخرا نقاشات حادة حول ظاهرة “البرلمانيين المعمرين”، الذين يقتصر دورهم على الحصول على تزكية من الحزب إبان كل انتخابات، وضمان دخول القبة، دون أي فائدة تذكر. وفعلا فرض الشيوخ كلمتهم، وسيحصلون مرة أخرى على التزكية لبلوغ القبة، بعد أن أعدموا كل محاولة لترشيح الشباب أو فكرة الاكتفاء بولاية أو ولايتين.

بالنسبة لشيوخ السياسة، يجب أن يتم ربط المشاركة السياسية للشباب بلوائح الريع (الكوطا)، وهو ما يعني أن الشباب سيدخلون دائما من النافذة بدل الباب. أكثر من ذلك هناك من يشترط في عملية التزكية مرافقته في اللائحة بابنه أو ابنته أو أحد المقربين منه؛ ولحسن الحظ أن نظام القاسم الانتخابي لن يساهم هذه المرة حتما في تكرار ظاهرة “النجاح العائلي” في البرلمان عبر اللائحة نفسها.

وبغض النظر عن ذلك الجدل العقيم حول سن الشباب، بين من يرى أن الشاب لا يتجاوز عمره أربعين سنة، ومن يرى أن “الشباب في القلب”، فإن الواقع يؤكد ارتباط البرلمان المغربي بظاهرة كبار السن. ومع كل الاحترام اللازم لمهمة البرلمان، ما الذي يمكن أن يضيفه برلماني دخل إلى البرلمان في الستينيات ومازال يواصل النجاح باسم دائرته، وكأنها مسجلة في اسمه؟. وهنا لا يمكن أن تلوم البرلماني وحده، بل إن السؤال مطروح على السكان الذين ينتخبون الشخص نفسه أبا عن جد.

أن يغزو الشيب الرؤوس هذا أمر عادي، لكن أن يتهافت السياسيون على صباغة الشعر، وزراعة الشعر، فهذا الأمر يفرض تقنين المسألة، لأن المؤسسات التشريعية ليست مسارح أو دور للسينما، يتم فيها تقمص الأدوار حسب كل مرحلة، وحسب ما يراه المخرج وصاحب السيناريو.. والسبب هو ذلك الفرق بين “الممثل السينمائي” و”الممثل السياسي”؛ فالأول يشفع له حب الجمهور، وحبكة النص والإخراج، أما الثاني فحتى لو غير ملامحه فإنه لن يستطيع تغيير تاريخه المكشوف، لأن أسوأ ما يعانيه السياسي هو عقدة التاريخ.. وجمهور السينما والمسرح ليس هو جمهور السياسة، فهذا الأخير إن غضب تكون النتيجة فقدان الثقة.

إن ربط ممارسة السياسة بالشيوخ يؤدي حتما إلى إقصاء الشباب، والشباب الذين يتشبثون بمنطق التغيير من باب “الكوطا” هم أكثر شيخوخة من الشيوخ؛ فالمشاركة السياسية ليست صدقة، لذلك لا حل أمام الشباب سوى تكثيف المشاركة في العملية السياسية، حتى لا يستمر الوضع على ما هو عليه. ما أحوجنا إلى أبطال جدد في حكاية الانتخابات، وما أحوج المغرب إلى تتويج مسيرته التنموية بمشاركة فعالة للشباب. لذلك “يا شباب المغرب اتحدوا”، هذه فرصتكم.