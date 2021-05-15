الممثل المغربي حمادي عمور ينتقل إلى عفو الله

الممثل المغربي حمادي عمور ينتقل إلى عفو الله
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 15 ماي 2021 - 09:15

انتقل إلى عفو الله الممثل المغربي حمادي عمور، ليلة الجمعة السبت، عن عمر يناهز 90 سنة، وذلك حسب ما علم لدى محيطه.

وقال عبد الكبير الركاكنة، رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما، إن الفنان الراحل توفي بعد معاناة طويلة مع مرض.

وكان الفقيد حمادي عمور من جيل الرواد الذي ترك بصمته على الإنتاج التلفزي المغربي، ويتوفر على رصيد غني من الأعمال بفضل عروضه وأدواره المتعددة في السينما والمسرح والإذاعة.

واشتهر الفنان الراحل، المزداد بمدينة فاس في عام 1930، أيضا بتأليفه للعديد من الأغاني أداها فنانون مغاربة أمثال المعطي بلقاسم ومحمد الإدريسي.

وبدأ أول ظهور له على الساحة الفنية في مسرح الهواة عام 1948، قبل إحداثه لفرقة “المنار” في عام 1951 في الدار البيضاء.

كما لعب الفقيد حمادي عمور دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل “كيد النساء” في عام 1999 و”المهمة” في عام 2002.

وقام أيضا بتنشيط برنامج “عالم الفنون” لأكثر من 10 سنوات.

الاتحاد المغربي لمهن الدراما حمادي عمور عالم الفنون كيد النساء

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‫تعليقات الزوار

26
  • سكفاندري
    السبت 15 ماي 2021 - 09:18

    انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله. اللهم ارحمه و اغفر له. اتيتيكو دي مادريد امبارلااك …

    2
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  • مغربي قح
    السبت 15 ماي 2021 - 09:18

    انا لله وانا اليه راجعون،رحم الله الفقيد وغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان .

    6
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  • موطنة
    السبت 15 ماي 2021 - 09:20

    إن الله وإن إليه راجعون بقى في مسكين كاع الممثلين العمالقه المغاربه كلهم مساكن ماتوا انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويسكنهم الفردوس الاعلى

    5
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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    السبت 15 ماي 2021 - 09:21

    تغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة والهم الاهل والأحباب الصبر الجميل واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اؤلايك رفيق وانا لله وانا اليه راجعون

    6
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  • الله الوطن الملك
    السبت 15 ماي 2021 - 09:21

    انا لله وانا اليه راجعون .كل نفس ذائقة الموت. رحم الله الفقيد واسكنه الفردوس الاعلى . الصبر لأهله وأقرباءه.

    3
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  • الكيزي محمد
    السبت 15 ماي 2021 - 09:21

    رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له

    3
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  • abdellatif
    السبت 15 ماي 2021 - 09:21

    ان لله وان اليه راجعون البقاء لله

    2
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  • عبد الحق الرزيمة
    السبت 15 ماي 2021 - 09:22

    كنت أعرف الفقيد كنت أراه يلبس جلابة بنفسجية و يتناول الكسكس كل يوم جمعة في المقهى المحادية لمسرح محمد الخامس في الرباط.

    2
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  • reda
    السبت 15 ماي 2021 - 09:22

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

    2
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  • simo
    السبت 15 ماي 2021 - 09:23

    إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمو وسع عليه كع ممثلين راحوا دارالآخرة الله يرحم جميع ممثلين

    1
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  • رضوان
    السبت 15 ماي 2021 - 09:23

    اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة يارب العالمين

    1
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  • mohamme
    السبت 15 ماي 2021 - 09:24

    إنسان محترم بجميع المقاييس، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان

    1
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  • مغربي
    السبت 15 ماي 2021 - 09:24

    انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

    1
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  • سامو بن
    السبت 15 ماي 2021 - 09:24

    رحمه الله و أسكنه فسيح جناته مع المؤمنين والصديقين والشهداء

    1
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  • salahabdou1
    السبت 15 ماي 2021 - 09:24

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    اللهم ارحم الفقيد واسكنه فسيح جناتك
    وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان أمين

    1
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  • afawzor
    السبت 15 ماي 2021 - 09:24

    إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك

    1
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  • fahd
    السبت 15 ماي 2021 - 09:25

    لله ما أعطى ولله ما أخذ الله نسأل الله له بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن إليه راجعون

    1
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  • bouchaib.daoud2
    السبت 15 ماي 2021 - 09:26

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ممتل قدير وطيب من جيل الرواد والبقاء لله

    1
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  • مراد
    السبت 15 ماي 2021 - 09:31

    اللهم ارحمه واسكنه فسيح الجنان..وإنا لله وإنا اليه راجعون..مهما نعيش في هذه الدنيا لابد من لحظة الوداع…ولكن للاسف البعض منا لاتجد لحظة الرحيل في قاموسه ..الموت عبرة وموعظة صامتة ..

    1
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  • مصطفى
    السبت 15 ماي 2021 - 09:35

    رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون
    فنان من الطراز الممتاز يبقى راسخا في دهني ببرنامج اداعي كان يقدمه بمشاركة الممثلة المرحومة وفاء لهراوي صاحبة اجمل صوة على الاطلاق في الاداعة كانت سنة تقريبا 1959 لم اتذكر عنوان البرنامح

    1
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  • صنهاجي
    السبت 15 ماي 2021 - 09:36

    انا لله وانا اليه راجعون
    تغمده الله برحمتة الواسعة
    وتعازينا لاسرته الصغيرة .

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  • miloudlaamiri64
    السبت 15 ماي 2021 - 09:38

    ان لله وان اليه راجعون رحمه الله كان ممثلا متميز رحم الله الزمن الجميل

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  • Khlil
    السبت 15 ماي 2021 - 09:40

    رحم الله الفنان القدير حمادي عمور
    كم احب أدواره المتقنة لشخصيات الأوساط القاسية البرجوازية المتغطرسة.ابدع فيها ايما ابداع بسبب أصوله الفاسية و لكن أيضا و بالأساس بسبب موهبته التي مكنته من تقمص الأدوار بحرفية عالية.
    من جيل الرواد المبدعين تركوا بصمة لا تمحى في الساحة الفنية الوطنية المغربية .
    أعزي اسرته و باقي الشعب المغربي الكريم في هذا الفقدان الاليم
    وانا لله وانا اليه راجعون

    2
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  • anass
    السبت 15 ماي 2021 - 09:41

    انا لله و انا اليه راجعون. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم ذويه الصبر و السلوان

    1
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  • بارك
    السبت 15 ماي 2021 - 09:42

    بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفنان الكبير سي حمادي عمور تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة وجميع المغاربة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى و لله ما أخذ

    1
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  • صحراوي
    السبت 15 ماي 2021 - 09:44

    رحم الله الفقيد بواسع رحمته كان من خيرة الممتلين انا لله وانا اليه راجعون

    1
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