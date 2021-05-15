الممثل المغربي حمادي عمور ينتقل إلى عفو الله

انتقل إلى عفو الله الممثل المغربي حمادي عمور، ليلة الجمعة السبت، عن عمر يناهز 90 سنة، وذلك حسب ما علم لدى محيطه.
وقال عبد الكبير الركاكنة، رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما، إن الفنان الراحل توفي بعد معاناة طويلة مع مرض.
وكان الفقيد حمادي عمور من جيل الرواد الذي ترك بصمته على الإنتاج التلفزي المغربي، ويتوفر على رصيد غني من الأعمال بفضل عروضه وأدواره المتعددة في السينما والمسرح والإذاعة.
واشتهر الفنان الراحل، المزداد بمدينة فاس في عام 1930، أيضا بتأليفه للعديد من الأغاني أداها فنانون مغاربة أمثال المعطي بلقاسم ومحمد الإدريسي.
وبدأ أول ظهور له على الساحة الفنية في مسرح الهواة عام 1948، قبل إحداثه لفرقة “المنار” في عام 1951 في الدار البيضاء.
كما لعب الفقيد حمادي عمور دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل “كيد النساء” في عام 1999 و”المهمة” في عام 2002.
وقام أيضا بتنشيط برنامج “عالم الفنون” لأكثر من 10 سنوات.
انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله. اللهم ارحمه و اغفر له. اتيتيكو دي مادريد امبارلااك …
انا لله وانا اليه راجعون،رحم الله الفقيد وغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان .
إن الله وإن إليه راجعون بقى في مسكين كاع الممثلين العمالقه المغاربه كلهم مساكن ماتوا انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويسكنهم الفردوس الاعلى
تغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة والهم الاهل والأحباب الصبر الجميل واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اؤلايك رفيق وانا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون .كل نفس ذائقة الموت. رحم الله الفقيد واسكنه الفردوس الاعلى . الصبر لأهله وأقرباءه.
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله
كنت أعرف الفقيد كنت أراه يلبس جلابة بنفسجية و يتناول الكسكس كل يوم جمعة في المقهى المحادية لمسرح محمد الخامس في الرباط.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمو وسع عليه كع ممثلين راحوا دارالآخرة الله يرحم جميع ممثلين
اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة يارب العالمين
إنسان محترم بجميع المقاييس، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته مع المؤمنين والصديقين والشهداء
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحم الفقيد واسكنه فسيح جناتك
وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان أمين
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
لله ما أعطى ولله ما أخذ الله نسأل الله له بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ممتل قدير وطيب من جيل الرواد والبقاء لله
اللهم ارحمه واسكنه فسيح الجنان..وإنا لله وإنا اليه راجعون..مهما نعيش في هذه الدنيا لابد من لحظة الوداع…ولكن للاسف البعض منا لاتجد لحظة الرحيل في قاموسه ..الموت عبرة وموعظة صامتة ..
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون
فنان من الطراز الممتاز يبقى راسخا في دهني ببرنامج اداعي كان يقدمه بمشاركة الممثلة المرحومة وفاء لهراوي صاحبة اجمل صوة على الاطلاق في الاداعة كانت سنة تقريبا 1959 لم اتذكر عنوان البرنامح
انا لله وانا اليه راجعون
تغمده الله برحمتة الواسعة
وتعازينا لاسرته الصغيرة .
ان لله وان اليه راجعون رحمه الله كان ممثلا متميز رحم الله الزمن الجميل
رحم الله الفنان القدير حمادي عمور
كم احب أدواره المتقنة لشخصيات الأوساط القاسية البرجوازية المتغطرسة.ابدع فيها ايما ابداع بسبب أصوله الفاسية و لكن أيضا و بالأساس بسبب موهبته التي مكنته من تقمص الأدوار بحرفية عالية.
من جيل الرواد المبدعين تركوا بصمة لا تمحى في الساحة الفنية الوطنية المغربية .
أعزي اسرته و باقي الشعب المغربي الكريم في هذا الفقدان الاليم
وانا لله وانا اليه راجعون
انا لله و انا اليه راجعون. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم ذويه الصبر و السلوان
بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفنان الكبير سي حمادي عمور تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة وجميع المغاربة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى و لله ما أخذ
رحم الله الفقيد بواسع رحمته كان من خيرة الممتلين انا لله وانا اليه راجعون