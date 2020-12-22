المملكة المغربية ودولة إسرائيل توقعان 4 اتفاقيات في مجالات متعددة

وقعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل، اليوم الثلاثاء بالرباط، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي عالي المستوى.
ويتعلق الأمر باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الديبلوماسية وجوازات الخدمة، وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، والمدير العام لوكالة الساكنة والهجرة شلومو مور يوسف.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، وقعها المدير العام للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني زكرياء بلغازي، ومدير وكالة الطيران المدني جويل فيلدسكوه.
واعتبارا لأهمية تأمين رحلات طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب، يلتزم الطرفان بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق حول الخدمات الجوية.
وتم التوقيع، أيضا، على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء، وقعها المدير العام للماء بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حمو بنسعدوت، والمدير العام لوزارة الموارد المائية يشيزكيل ليفشيتز.
وتنص مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، التي وقعها المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نبيل لخضر، وكبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية شيرا غرينبرغ، على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.
وتنص مذكرة التفاهم هذه، أيضا، على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.
الان اصبحت دولة ولم تعد كيان غاصب حسبي الله ونعم الوكيل
أشعر بالارتياح بعد تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات
مزيدا من هاته الاتفاقات خاصة في المجال العسكري و الصناعي و الفلاحي و الاتصالات ولا عزاه للحاقدين و المنافقين. وعاشت دولة اسرائيل و عاش اليهود المغاربة الأحرار.
ولات دولة اسرائيل…!! والله معرفنا منين نشدوكم.
ألا تعتبر أوروبا المغرب أيضا “كيان غاصب”،إسرائيل تدعم مغربية الصحراء منذ القديم و حتى بعد أن قطع المغرب معها الإتصال عام 2002،إنها أقرب إلينا من جارنا الجزائر الذي لا يحبنا ولا يحب مصالحنا.
أين هي هذه الدولة التي تتحدث عنها، هذا كيان صهيوني مغتصب
حسبنا الله ونعم الوكيل.
عاشت فلسطين حرة مستقله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذا هو التاريخ يكتب اليوم كن كما شئت وقل ما شئت فإن كذب مؤرخوا الدنيا وزينوا الفاسدين فإن مؤرخو الآخرة لا يغادرون كبيرة ولا صغيرة وتقول حينها مالهذا الكتاب
المملكة المغربية ودولة إسرائيل توقعان 4 اتفاقيات في مجالات متعددة اما انتم يا اعداء المغرب فلنترككم معزولين عن العالم…..
المغرب يجني ثمار سنوات من العمل الشاق والدؤوب، اللذي سيعود نفعه على البلاد والعباد. بينما حكومة جارة السوء، كوريا الشرقية، فعليها الآن ان تجد حلاً لمائتي ألف ان فقدت يزاريو…
برافو ملك المغرب، برافو بوريطة، برافو العثماني لأنه تنازل عن رأي حزبه وتصرف بطريقة منطقية كرئيس حكومة.
مصلحة المغرب أولاً وكفى من الشعارات العاطفية. ثم ان علاقات اقتصادية مع اسرائيل ستكون كوسيلة ضغط في صالح الفلسطينيين.
کم ان فخور بهده الاتفاقیات والبعد من الحقد وافکار بربریة والسب والشتم داخل المساجد .
والله عندما أقرأ تعليقات إخواني المغاربة يتهيأ لي كان أبواب الجنة ستفتح لكم مع هاذ التطبيع والله لقد.سقطتم في مصيدة اتمنى من كل اعماق قلبي ان تتداركو الوضع قبل فوات الأوان أنها اسرائيل يا سادة انشرو ماذا فعلت بمصر والأردن
ان ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم
أنتم وراء سراب
اقول للسيد الوزبر اارباح مع صديقه ااسيد العثماني ان لاينساو المرة ااقادمة قضية شريكة وطنية لليهود المغاربة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش. عواضا عن الشريكة المستقلة ت.م.ك ر اديما. ( هي مستقلة غير تابعة للدولة تقول انها فوق ااجميع لايحاسبها احدا فالفواتبر متع الماء والكهرباء لا اارباح ولا غبرو سوف اسمها شركة مستقلة كانها هي مالكة الارص بالمحافصة العقارية بمراكش)
نريد بناء مفاعل نووي و الحصول على القنبلة النووية فهذا هو الذي سيجعل جنيرلات السوء منتفخي البطون من الكايد المقبور و تركته لا ينامون لاانهم لايفهمون الأساليب الراقية في الأدب و المعاملة باحترام و يحسبون أن كل خطوة مغربية من مد اليد لهم إنها ضعف او تنازل..لكن ساء ما يظنون..
نريد مفاعلا نوويا لردع جنيرالات السوء منتفخي البطون..
خذوا المناصب والمكاسب.
لكن خلّولي الوطن.
يا وطن وأنتا حبيبي..
وأنتا عزّي وتاج رأسي..
أنت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي..
أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكراسي.
يشهد الله والزمن.. أنا حلمي كلمة واحدة..
أن يظل عندي وطن”
تعليقي للناس لي ضد التطبيع مع اسراءيل.. واشعارهن اش تاتقولو والتغير داوين خاويين ؟؟؟ راه الصحراء ناض فيها السلاح .يعني اختراق معادة 1991 لوقف اطلاق النار ..واش غادي نتسناو حنا حتى تفيق الصباح او تلقا الساخوي فوق منك عاد ترتاح ؟؟ حتى تولي عندنا شي حرب او نوليو بحال فلسطين او ليبيا او سوريا عاد غادي ايعجبك الحال ؟؟؟ لي خاصك تفهم اننا مالقيناش الخير ف الجار لي عندنا معاه نفس اللغة او نفس الدين . مشكلت المغرب ليست مع البوليساريو .البوليزاريو 30 دقيقة نصوطو فيهم كاملين .مشكلتنا مع الجزاءر .او جزاءر معاها روسيا..و فهم ا بنادم .فهم ان هاد التطبيع هو تطبيع مصلحة لاغير . اعتراف بمغربية الصحراء من دول عضمى .اتفاق في مجالات عدة ستعم بالخير على عدة قطاعات منها الصناعة و السياحة و الاقتصاد .فلسطين لم تايد التدخل الاخير للجيش المغربي في الصحراء .لم تعترف ب مغربية الصحراء .و مع دالك نحن مع الشعب الفلسطيني الشقيق .و لكن الوضع الراهن يجبرني كمغربي اريد مصلحة بلدي ان اقبل التطبيع .هاد الناس راه ماقالوش ليك بدل الدين ديالك او تبعهم .قالوليك غير عتارف بيهم كيف ما عتارفو ليك ب مغربية الصحراء او خدم معاهم .
هل هناك اتفاقيات سرية لن يعلم بها الشعب و البرلمان؟ في إسرائيل كل الاتفاقيات يأخد الكنيسيت علما بها؛ و لا تصبح سارية المفعول إلا بعد مصادقته عليها! حسب الاتفاقيات المعلنة، أي دولة صغيرة تكفينا للتعاون. ترأس الوفد من طرف رئيس الأمن القومي الإسرائيلي يعني أن الهدف هو اختراق الأمن القومي للدول العربية و جعل الصهيونية ظاهرة طبيعية في الوجدان و المخيال العربي و المغاربي.
الملك الحسن الثاني قال : Quand un marocain juif quitte le Maroc on perd un citoyen mais on gagne un ambassadeur
ها هي بدات تتنقط.مشاريع تركيا زائد مشاريع اسرائيلية سنرى سلعا كثيرة ومتنوعة..وتعاون في الميدان العسكري والتسلح..الفلسطينيون يحتاجون الى انصافهم.يجب على العالم المساعدة في احلال السلام بالشرق الاوسط..لقد خذلنا الفلسطينيين..وحقوق المسلم على المسلم ست …..السلام لليهود وللفلسطينيين..يجب تغيير الغقليات
بالله عليكم، هل الجزائر قادرة على مد جسور التعاون والإستثمار مع جارها المغرب؟!!! لا وألف لا، يكفيها فقط إظهار العداء لبلاد الشرفاء وتسليح الإرهابيين. فالمغرب دولة ذو سيادة فمن حقه أن يتعاون مع دولة اسرائيل الواقعة في الشرق الاوسط مادام أن هناك مصلحة متبادلة .
اذا اخصينا عدد المعلقين الذين بوافقون الاتفاق الإسرائيلي. واحصينا المعاكسين نجد الفءة التي مع اكثر بكثيييير من لا . ومن قالوا في الحقيقة ليسوا مغاربة اصليين يا اما مندسيبن او لا بريدون الخير لهذا البلد . ليسوا مثقفين جهلة بالدبن والتاريخ والسياسة . اليهود بشر يومنون بالله وكلنا من ادم ومن تراب وسنعود الى التراب .. اقول لهاولاي تابعوا فديوهات وتصريحات اليهود كيف بتكلمون مع تتبعي لم اسمع منهم ولو كلمة تمس بالمسلمين غاية في الوعي . ويرحبون بالمغاربة . في صباي كنت اسمع اليهودي يقول . اااخويا المسلم . لا تحكموا ولا تتكلمو وانتم تجهلون . وربما تجهلون حتى هويتكم .
إلى المعلق فيصل DZ
والله التحالف مع الصهاينة والشيطان أهون من التعامل مع جيران السوء الحقودين,
نتمنى المزيد من التعاون والشراكة في مختلف المجالات بين البلدين،
الى الأخ الجزائري فيصل DZ. وانا عندما اقرأ تعليقك وارى تفاعل الصحافة الجزائرية حول الموضوع يتهيأ لي كأن أبواب جهنم ستفتح لأن المغرب وقع اتفاقيات مع اسرائيل…
الحالة المعيشية في كل من الأردن ومصر رغم ما تدعيه صحافتكم، هي خير منها ببلادك استناداً الى كل المعايير الدولية ورغم ان ليس فيهما غاز…
الجزائر هي اللتي تنفق الملايير في التسلح من روسيا والتملق لفرنسا، إذن فحكومتكم اولى بالنصيحة والعمل بالآية القرآنية اللتي ذكرت، ام انكم تعتبرون فرنسا وروسيا من المسلمين؟…
وعلى العموم، يبقى هذا اختلاف وجهات نظر في امور دنيوية.
نشكر صاحب الجلالة محمد السادس لشجاعته و بعد رايته, العالم في القرن الواحد العشرين يعتمد على الواقعية و الاناشيد و الشعارات الفارغة لاتسمن و لا تغني من جوع، قبل استقلال ضحى المغرب شعبا و ملكا لمساندة المقاومة الجزائرية لتحرير بلد شقيق و ما ان تحررت الجزاير واستولت على ارضي مغربية و تونسية دون احترام للتاريخ و الاخوة، و بمساندة النظام الكوبي و المعتوه القدافي قانون بصناعة عصابة انفصالية لاضعاف المملكة، و انهار حلم المغرب العربي، و ضحى القدافي و العسكر الجزائرى بحلم و مستقبل 150 مليون مغاربي من اجل عصابة انفصالية لاتتعدى 30 الف نسمة
کل من فیه دم العثمانین او له علاقة مع الاوباش .
یکره المغرب .
عاش المغرب وامریکا واسراٸيل الله الوطن الملک.
أدعو المنتقدين الأبطال الذين سيحررون الأقصى وفلسطين إلى قراءة الأخبار الأخيرة التي مفادها أن كبار المسؤولين الأتراك تحدثوا عن نيتهم في تعزيز التعاون الثنائي مع دولة إسرائيل،بل أكثر من هذا،فقد صرح أحدهم حول هذا الموضوع قائلا:إذا خطت إسرائيل خطوة،أنقرة ستخطو خطوتين(خطوتين للتقارب طبعا)،إوى فينكوم ألي كى يتاخدو أنقرة نموذج هههه إوى انتاقدو تركيا…..بلا ما نصدع راسي معاكوم حيت أنتم أصلا لستم مغاربة،يظهر ذلك من حجم حقدكم على مغربنا الحبيب…..المغرب بلد ذو سيادة،ولا يحتاج لمن يملي عليه ما يجب فعله أو عدم فعله.الذل والهوان للأعداء داخل وخارج أرض الوطن.عاش المغرب واحدا موحدا من طنجة إلى الكويرة،وإن شاء الله يسود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل قريبا يارب،وتنتهي صلاحية تجار الدين وتجار القضية الفلسطينية.
الحقيقة انه يوم تاريخي بامتياز ، بعض النظر عن اي قضية عربية او غير عربية ، لا نتسنى بان اليهود اخوان لنا نحن المغاربة ، ثاني اكبر طاىفة في اسرائيل هم مغاربة ، يجب ان تكون لنا علاقة مميزة مع اسرائيل ، الرسول ( ص) كان يتعايش مع اليهود و يحترمهم و يتعامل معهم بانسانية وأخلاقه عالية ، ان فكرة علاقة جيدة وممتازة مع اسرائيل عين العقل ، اتمنى ان تتاح لي الفرصة للسفر الى إسرائيل لدينا عدة اصدقاء كانوا بمثابة اخوان لنا اشتقنا لهم ونتمنى صلة الرحم معهم ، نحن المغاربة لدينا علاقة تاريخية قديمة بالشعب الاسرائيلي ونفتخر بها ، وبكل صراحة عاش المغرب و عاشت اسرائيل وهنيىا لنا بهاته العلاقة الأخوية المتينة ….
في حالة اذا تراجعت أمريكا عن قرار اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء….هل يسحب المغرب اعترافه بإسرائيل ووقف التطبيع والعلاقة الدبلوماسية؟
الجزائر و البوليزبال ديالها تقطع ليهم الحس عارفين ليهود مامعاهومش المزاح خاصة أن أغلبهم يهود مغاربة وسيدافعون عن صحرائنا أكثر منا نحن فقط كانو ينتضرون هذه الفرصة
للمعلقين الذين يقولون “الكيان المغتصب”، أولا اليهود تواجدوا في أرض فلسطين قبل المسلمين بآلاف السنين، ثانيا القدس تم بناؤه قبل مجيء الإسلام. عندما كان المسلمون في موقع قوة سيطروا على الأرض وكانت لهم لمدة زمنية، ثم انقلبت موازين القوة لصالح اليهود مرة أخرى الذين يسيطرون على الأرض حاليا. لي بغى يسترجع الأرض مرة أخرى خصو يخطط ويبني قوة تمكنه من ذلك، أما غير الهضرة خاوية راه ما كتشري خضرة. ومصلحة المغرب فوق كل اعتبار.
ناس مكلخة اعيباد الله واش ولات فلسطين حسن من الصحراء؟؟ وحسن من العسكر اللي مسكين مكرفس فالصحراء بسبب الجزائر وبوليزايرو .واش هاد الدرجة بلادكم مكاتسوا والو عندكم.تفوو على شعب كيكايفكر.فلسطين براسها مطبعة مع اسرائيل وكاضحك عليكوم هما لبخصهم يحررو بلادهم ماشي يتسناونا حتا.عمرني شي حد كايتسنا يحرروه البلدان الاخرى بحالهم..خدموا عقلكم ماشي بالعاطفة الخاوية.عوض تشجعوا بلادكم المغرب عاطينها ف الانتقادات الخاوية .ليبغا يحرر القدس امشي يشمر على دراعو براكة من النداءات الرنانة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تسمن ولا تغني من جوع.اما الجزاىر ليكايسبونا اصلا هما مع روسيا لاصلا شيوعيين وملحدين وماخلاو مادارو ل سوريا.بقات غير يديرو فيها ملائكة المنافقين
هذه البداية فقط اما ما هو قادم مستقبلا من اتفاقيات و استثمارات اسرائيلية سيكون له الاثر البالغ على الاقتصاد الوطني و على الفلاحة و السياحة و التكنولوجيا و الطاقات المتجددة و التعاون العسكري بين الجيشين القويين و ايضا التعاون الامني بين الموساد اقوى جهاز مخابرات في العالم و بين المخابرات المغربية اقوى جهاز استخبارات في القارة الافريقية و اريد هنا ان اذكر القراء الكرام بجزئية مهمة تتعلق بتطور القطاع الفلاحي في اسرائيل الذي سيستفيذ منه المغرب كبلد فلاحي بامتياز و هي ان الهكتار في اسرائيل ينتج 3 اضعاف ما ينتجه الهكتار في المغرب من بواكر و حبوب و خضر بترشيد مياه السقي اما الصناعة العسكرية فحدث و لا حرج استطاعوا حماية اجوائهم بالقبة الحديدية التي تحمي سماء اسرائيل و يمتلكون اقوى سلاح ردع سري و هو القنابل النووية التي انتجها مفاعل ديمونا و فرضوا بها السلام و توازن الرعب في مواجهة العالم العربي و مفرقعات سكود فكان على المغرب منذ الاستقلال ان يوثق علاقاته مع هذه الدولة الصغيرة بحجمها و القوية المتقدمة و الكبيرة بانجازاتها و عبقرية ابنائها من مغاربة و اسرائيليين لا ان نتوسل جيران الشر و الحقد
بصفتي مؤمن بافكار الحركة الأمازيغية، لم ولن تكون عندي اي مشكلة مع اسرائيل.زرتها للعمل و كنت انوي زيارتها في عطلة مقبلة. كما ان القضية الفلسطينية لم تعنني ابدا من الناحية العرقية او الدينية. تضامني مع الفلسطينيين كان دائما من ناحية إنسانية.
ما لا افهمه ان الكثير (اي الاغلبية الساحقة) الذي كان يتحدث في البارحة عن بني صهيون اصبح بين عشية و ضحاها يتكلم عن دولة اسرائيل الصديقة و اخواننا الاسرائيليون. هل يتغير الموقف و المبدء بهذه السهولة؟ او هو انعكاس لانعدام المواقف و احترام الذات. هل من المعقول ان يغير شعب بكامله ما يؤمن به بمجرد ان نظام لا يمثله غير موقفه من اجل حماية نفسه؟
بالله عليكم
هل الاقتصاد المغربي قادر على تصدير التكنولوجيات والصناعة المحلية لإسرائيل؟ ستغرق اسواقنا بالمنتوجات الصهيونية ونحن لسنا قادرين حاليا على مجابهة اقتصادهم الهارب علينا.
سيناريو التبادل التجاري سنة 2006 مع الولايات المتحدة الامريكية بصدد التكرار، كنا قد استبشرنا خيرا ذلك الحين الا اننا اليوم وصل عجز المبادلات التجارية مع و.م.أ الى 26م دولار عكس ما كان عليه في 2006 حيث كان آنذاك في 7م دولار.
من المستفيد حقا من هذه الاتفاقية؟ وهل الدول العظمى ذات الصناعة والتكنولوجيا العسكرية تريد حقا ان نعيش في سلام بعيدا عن التحالفات الاقليمية والجيوستراتيجي التي تصب لصالحها؟
نسبة كبيرة من اليهود المغاربة هاجروا الى اسرائيل .. هم يحبون وطنهم المغرب حبا جنونيا ….فهو وطنهم الام ….لنقم بمقارنة بسيطة …بين مافعلته الجزائر قرابة خمسين سنة ….وما قدمته اسرائيل واليهود للمغاربة …لاسف الجزائر لا ترحم ولا تدع الرحمة تصل الى المغرب …نتمنى من العلي القدير ان يحل ايضا مشكل فلسطين بشكل سلمي وحكيم …
عسى أن تكون هذه العلاقة بين المغرب و إسراءيل فألا حسنا على المغاربة ليلتقوا مجددا مع جيل من المغاربة اليهود الذين يحملون الثقافة المغربية الأصيلة المبنية على الحب والتسامح والتضامن ونبذ التطرف والكراهية التي ما فتيء يزرعها السلفيون الوهابيون في المغاربة مند أن غادر هذا المكون الثقافي والحضاري المهم للهوية المغربية.
ولنكن واقعيين، فإسراءيل لم تكن يوما عدوا حقيقيا للمغرب. فهي لا تحتل أرضنا ولا تنازعنا في حقوقنا. مثل ماهو عليه الأمر مع جيراننا.
السؤال المطروح ماذا ربحت مصر من التطبيع أزيد من اربع عقود. افضل طريقة هي تعامل تركيا مع إسرائيل، فهي تجني أرباحا لكن بعزة النفس و بفرض الشروط.اما مصر تربط علاقات مع إسرائيل بشروط مذلة وبتنازلات. أتمنى أن يتعامل المغرب مع إسرائيل بمنطق المصالح المتبادلة و بفرض شروطه لا بمنطق التبعية و الانكسار والخضوع للظغوطات الامريكية.
Bla bla…..
rien de concret.
notre reprise de relation avec Israël doit nous rapporter des fruits…..