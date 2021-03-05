المنتجات الفلاحية تعزز صادرات المغرب في 2021

المنتجات الفلاحية تعزز صادرات المغرب في 2021
صورة: و.م.ع
الجمعة 5 مارس 2021 - 10:17

نجحت الشركات المغربية العاملة في القطاع الفلاحي في رفع صادراتها، الموجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، مع بداية سنة 2021، متجاوزة النتائج التي حققتها صادرات الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات وأجزائها.

وتبوأت صادرات الشركات الفلاحية المرتبة الأولى خلال شهر يناير الماضي بـ 7 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنحو 41 مليون درهم مقارنة مع ما حققته في الفترة نفسها من سنة 2020.

وساهم انتعاش الطلب على المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية من طرف المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين في زيادة الكميات المصدرة نحو هذه الدول، وبالتالي رفع رقم معاملاتها الإجمالي.

وحققت صادرات السيارات وأجزائها 6.9 مليارات درهم، ليتراجع بذلك القطاع إلى المرتبة الثانية لأول مرة منذ سنوات.

وارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند نهاية يناير الماضي بنسبة 12.6 في المئة، بعد أن بلغت 3.5 مليارات درهم مقابل 3 مليارات درهم في شهر يناير من سنة 2020.

واحتلت صادرات النسيج والجلد الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية قاربت 2.4 مليار درهم، متراجعة بمعدل 16.4 في المئة بسبب تراجع مبيعات الملابس الجاهزة الموجهة إلى الخارج.

وعلى مستوى الواردات، سجلت فاتورة الطاقة تراجعا لافتا بنسبة 30.4 في المائة، حيث انتقلت من 6.6 مليارات درهم خلال شهر يناير 2020، إلى 4.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الحالية.

الأسواق الأوروبية المغرب المنتجات الفلاحية صادرات

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‫تعليقات الزوار

1
  • محمدين
    الجمعة 5 مارس 2021 - 10:32

    تطور مهم ولكن ماذا استفاد المواطن المغربي من غير ارتفاع البطالة وزيادة عدد الفقراء وتجميد الأجور وانخفاض مباريات التوظيف واستفحال الأزمة الاجتماعية وانخفاض القدرة الشرائية

    4
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