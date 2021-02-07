المنتخب المغربي لكرة السلة في معسكر بتونس

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة معسكرا تدريبيا مغلقا، في الفترة الممتدة ما بين 6 و16 فبراير الجاري، بتونس، استعدادا للمرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الإفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات “أفرو – باسكيط”، التي ستقام من 18 إلى21 من الشهر الحالي بتونس.

وأوضح بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أن المنتخب الوطني المغربي يتشكل من اللاعبين جهاد بنشليخة، وسفيان بن مهين، ومحمد شوعا، وعبد الكريم الهوا، وأنس الموساوي، وحمزة فولاني، ووائل حبيب، وياسين نحيلة، ويونس الإدريسي، وسفيان كوردو، وعمر لعناني، وعبد العالي لحريشي، ومحمد أبوسلامة، وسامي الورياشي، وكريم كوراري.

وأضاف المصدر ذاته أن الوفد المغربي، الذي يرأسه إبراهيم باي، يتكون أيضا من أعضاء الطاقم التقني والطبي، الذي يضم على الخصوص المدرب نوفل ورياشي، ومساعده أحمد سلام، والمعد البدني أشرف العلوي، والدكتور جلال بلاط، والمعالج الفزيائي مصطفى بوزيدي إدريسي.