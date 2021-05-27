المنتخب المغربي للكرة يحافظ على المركز الـ34

المنتخب المغربي للكرة يحافظ على المركز الـ34
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الخميس 27 ماي 2021 - 18:05

حافظ المنتخب المغربي على مركزه الـ34 في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم، الصادر الخميس، عن الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” برسم شهر ماي، بمجموع 1479.32 نقطة.

وعلى الصعيد الإفريقي، حل أسود الأطس في الرتبة الخامسة وراء منتخبات السينغال (المرتبة 22)، وتونس (المرتبة 26)، ونيجيريا (المرتبة 32)، والجزائر (المرتبة 33)، أما عربيا فجاء الفريق الوطني ثالثا على التوالي خلف منتخبي تونس والجزائر.

ولم يطرأ أى تغيير على ترتيب المنتخبات الخمسة الأوائل، حيث ظل منتخب بلجيكا فى صدارة التصنيف العالمي (1783.38 نقطة) أمام منتخبات فرنسا (1757.3 نقطة) والبرازيل (1742.65) وإنجلترا (1686.78 نقطة) ثم البرتغال (1666.12).

الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني تصنيف الفيفا كرة القدم

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