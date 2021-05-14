المنتخب المغربي للتايكواندو يستعد بالمكسيك‎

يستعد المنتخب المغربي للتايكواندو للدخول في تربص إعدادي إلى غاية 23 ماي الجاري بالمركز الوطني للرياضة بالمكسيك، وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية القادمة “طوكيو 2021″، وفق ما أعلنته الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو.

وقالت الجامعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن هذا المعسكر يدخل ضمن سلسلة التداريب التي يجريها الفريق الوطني خارج الوطن، استعدادا للبطولة الإفريقية التي ستحتضنها العاصمة السنغالية داكار يومي خامس وسادس يونيو المقبل، وتحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، المقررة من 23 يوليوز حتى 8 غشت المقبلين.

هذه المحطة الإعدادية بالمكسيك، التي تقام بتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، يضيف البلاغ، تأتي أيضا في إطار البرنامج الذي سطرته الإدارة التقنية الوطنية للإبقاء على جاهزية العناصر الوطنية قبيل دخولها غمار أرقى منافسة رياضية عالمية.

وتتكون النخبة الوطنية، التي ستجري تربصها الإعدادي المشترك إلى جانب منتخبي المكسيك وجمهورية الدومينيكان للتايكواندو، من ندى لعرج (وزن أقل من 57 كلغ) وأميمة البوشتي ورباب أوهادي (وزن أقل من 49 كلغ)، في فئة الإناث، وأشرف محبوبي (وزن أقل من 80 كلغ) وأيوب الباسل (وزن أكثر من 80 كلغ) ذكورا.