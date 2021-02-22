المنتخب المغربي للشبان يهزم نظيره التنزاني بثلاثية في كأس إفريقيا

حسم المنتخب المغربي للشبان تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس إفريقيا للاعبين أقل من 20 سنة، بعد التغلب بثلاثية نظيفة مساء اليوم الإثنين على منتخب تنزانيا في ثالث مباريات دور المجموعات.

وتمكن المنتخب المغربي من إحراز ثلاثة أهداف في الربع ساعة الأول من المواجهة، إذ جاء هدف السبق في وقت مبكر في حدود الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، بعد إسقاط اللاعب محمد أمين السهل في معترك العمليات ونجاح مهدي موباريك في ترجمتها إلى هدف السبق، فيما أحرز آمين السهل الهدف الثاني ومولوع الهدف الثالث.

وواصل أبناء المدرب زكرياء عبوب ضغطهم على معترك المنتخب الخصم، إذ تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء ثانية للمنتخب المغربي في حدود الدقيقة 24، فيما بقي رد فعل المنتخب التنزاني محتشما رغم بعض المناورات الهجومية التي تعاملت معها العناصر الوطنية بالشكل المطلوب.

وعرف أداء ومردود عناصر المنتخب المغربي بعض التراجع، خصوصا في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، إذ خاضوا مجمل الدقائق الأخيرة بأقل مجهود.

واستمرت العناصر الوطنية خلال الجولة الثانية في خوض أطوار المواجهة بأقل مجهود وتفادي الاصطدامات، فيما تألق الحارس المغربي بلعروش، إذ تصدى لكرات هجومية كانت سانحة للتهديف.

وتواصلت مجريات النزال بتمريرات بينية بين عناصر المنتخب المغربي، فيما فشل المنتخب التنزاني في فك شفرة دفاع “الأشبال” رغم مردوده الجيد خلال الجولة الثانية، لتنتهي تفاصيل المباراة بفوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة أهلته متصدرا للمجموعة لمواجهة المنتخب التونسي في دور ربع النهائي.