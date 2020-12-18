المنتخب المغربي للشبان يهزم نظيره الجزائري بهدف

فاز “أشبال الأطلس” في أولى مبارياتهم في إقصائيات كأس إفريقيا للاعبين أقل من 20 سنة، بعد تغلبهم اليوم الجمعة، بهدف نظيف على حساب المنتخب الجزائري بملعب الشاذلي زويتن بتونس.
وعرفت مجمل دقائق الربع ساعة الأولى من المواجهة اقتصار اللعب على وسط الميدان وغياب كلي لفرص التهديف من الجانبين، حيث انتظر أبناء المدرب زكرياء عبوب، إلى غاية الدقيقة 18 لتهديد مرمى المنتخب الجزائري برأسية من اللاعب المهدي موهوب.
وتميزت مجمل فترات الجولة الأولى بالتكافؤ بين الطرفين، قبل أن ترمي العناصر الوطنية بضغطها على معترك المنتخب الجزائري في الدقائق الأخيرة من اللقاء، خاصة عبر الكرات الثابتة المسترسلة، غير أن ذلك لم يمكنهم من تحقيق المراد، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وخلال فترات الجولة الثانية، تحرك الخط الأمامي للفريقين بخلق بعض المناورات الهجومية، كانت الأبرز منها عن طريق اللاعب هيثم عبيدة، الذي ضيع فرصة سانحة لإحراز أولى أهداف المنتخب المغربي، ليرد عليه محمد البشير بلومي، من جانب منتخب الجزائر بعد ثوان من ذلك بمحاولة هجومية سانحة للتهديف، أبعدها الحارس علاء بلعروش، إلى الركنية.
وتوالت التحركات الهجومية للعناصر الوطنية خلال باقي فترات الجولة الثانية، أثمرت إحداها إحراز هدف الفوز في حدود الدقيقة 76 عن طريق اللاعب المهدي موهوب، ليقود بذلك أشبال الأطلس للفوز في أولى مباريات إقصائيات كأس إفريقيا للاعبين أقل من 20 سنة.
ووفق مصدر جامعي مسؤول فإن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، كان قد التقى باللاعبين وطاقم الفريق قبل سفرهم إلى تونس، حيث عمل على تحفيزهم، مؤكدا دعم الجامعة لهم.
وعبر اللاعبون، وفق المصدر ذاته، عن الاعتزاز بتلك الزيارة، كما أظهروا قتالية كبرى أمام منتخب الجزائر، المرشح القوي للقب.
وكان منتخب الشبان استعد جيدا في معسكره بمركب محمد السادس لكرة القدم في ظروف ممتازة رغم الإكراهات.
مبروك الانتصار لاشبالنا. الفوز على الاخوة الجزائريين له طعم خاص
إن ينصركم الله فلا غالب لكم
بدأ المغرب يحصد ثمار صبره45سنة من معاكسة الجزائر
هنيءا للاشبال المنتخب الوطي على هد ثلاثة نقاط والصدارة مزيدا من الانتصارات والتالق
وا تكايسو عليهم . لقد توالت عليهم هذه الأيام الهزائم و النكسات.
مزيدا من كؤوس العصير البارد المنعش
وبزاف هادشي….
bravo le maroc
والله الا حشومة عليهم هاد الاشبال .ملقاوش فوقاش اغلبو. راه القضية حامضة .
الان العودة الى الجد مبروك للمنتخب وحظ سعيد للفريق الجزائري الشقيق.تحية خاصة للشعب الجزائري اما المشاكل فقط من جنرالات الحرب الباردة .اما الضباط الصغار فنظرتهم ليست نظرة العجزة. ومتى غادر الشيوخ ستصبح الجزائرقوية
ها هو العربون المغرب ينتصر على الجزائر في كل شيء جميع ومع ذلك لا يريد أن يستسلم
هادوك غير من الشعب وليسوا سياسيين انهم إخوة لنا عدوتنا الحكومة الجزائرية.
سبحان الله وبحمده انه زمن الانتصارات لي المغرب في جميع المجالات حتى الرياضة عاش المغرب من طنجة لكويرة فل نتحد في ما بيننا عرب صحراويين أمازيغ مسيحيين يهود ……إننا في طريق صحيح لكي نبني دولة عظمى في جميع المجالات يحترمها العالم وشعارنا الله الوطن الملك
فوز بطعم خاص مبروك عليكم الاداء سيتحسن مع المباريات
تعاليق سطحية وهاد شي تبين على مدى تأثير الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على عباد الله.