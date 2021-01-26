المنتخب المغربي للمحليين إلى ربع نهائي "الشان" بخماسية أمام أوغندا

حسم المنتخب المغربي للمحليين تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، بعد تغلبه مساء اليوم الثلاثاء بخماسية لهدفين على نظيره المنتخب الأوغندي في ثالث مباريات الدور الأول.

وبدأت العناصر الوطنية مجريات الجولة الأولى بضغط هجومي مبكر على معترك المنتخب الأوغندي؛ إذ بحث رفاق العميد أيوب الكعبي عن هز الشباك من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة خلال ربع الساعة الأول من المواجهة، غير أن التركيز غاب عنهم في أكثر من كرة وخانتهم اللمسة الأخيرة.

واستعادت عناصر المنتخب الأوغندي توازنها في المباراة بعد مرور ربع الساعة الأول، ليثمر ذلك إحراز هدف السبق في حدود الدقيقة 26 بتسديدة قوية من رجل اللاعب إبراهيم أوريت، هزم بها الحارس أنس الزنيتي وأربك حسابات “أسود البطولة” خلال باقي فترات الجولة الأولى.

وفي الوقت بدل الضائع الذي كانت تسير فيه مجريات الشوط الأول نحو النهاية، احتسب الحكم المالي بوبو تراوري ركلة جزاء للمنتخب المغربي، ترجمها أيوب الكعبي إلى هدف التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن سفيان رحيمي من هز الشباك وإحراز هدف التقدم للمنتخب المغربي في حدود الدقيقة 51، فيما ضيع أيوب الكعبي فرصة سانحة لتعزيز النتيجة بهدف ثالث بعد انفراده بالحارس الأوغندي في حدود الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 71، نجح حمزة المساوي في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المغربي بتسديدة قوية، ليمنح بذلك راحة وثقة إضافية لرفاقه خلال باقي فترات المباراة، قبل أن يتمكن سفيان رحيمي من إضافة الهدف الرابع في حدود الدقيقة 80، فيما سجل المنتخب الأوغندي بعد ذلك بثلاث دقائق هدفه الثاني بطريقة رائعة من كرة ثابتة هزمت الحارس أنس الزنيتي.

وقبل إطلاق الحكم المالي بوبو تراوري صافرة النهائية بثوان، تمكن عبد الإله الحافيظي من إحراز الهدف الخامس للمنتخب المغربي، لتنتهي تفاصيل النزال بفوز رفاقه بخماسية لهدفين.

وحسم أبناء المدرب الحسين عموتة تأهلهم إلى دور ربع نهائي المسابقة متصدرين مجموعتهم برصيد 7 نقاط، فيما أحرز المنتخب الرواندي بطاقة التأهل الثانية برصيد 5 نقاط بعد فوزه على نظيره الطوغولي.