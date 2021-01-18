منتخب المغرب يحصد هزيمة ثالثة في "مونديال اليد"

خرج المنتخب المغربي لكرة اليد من دور مجموعات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بمصر بعد هزيمة ثالثة أمام إيسلندا، اليوم الاثنين بالقاهرة برسم مباريات الجولة الثالثة (المجموعة السادسة).

ولم يستغل أسود الأطلس تعثر الجزائر أمام البرتغال بـ26 مقابل 19، لبلوغ الدور الموالي لأول مرة في تاريخ المشاركة المغربية في كأس العالم لكرة اليد، حيث كان رصيد الجزائر من الأهداف بعد لقاء البرتغال هو ناقص 21 هدف مقابل ناقص 14 للمنتخب المغربي قبل مباراة إيسلندا.

وانهزم المنتخب المغربي في المواجهة الأولى أمام الجزائر 23-24، كما انهزم أمام البرتغال 20-33.

وبذلك تتوقف مسيرة المنتخب المغربي في مونديال اليد، بينما يواصل التباري ضد مسابقة “كأس الرئيس” التي يشارك فيها صاحب المركز الأخير في كل مجموعة من المجموعات الثمانية.