منتخب المغرب يحصد هزيمة ثالثة في "مونديال اليد"

خرج المنتخب المغربي لكرة اليد من دور مجموعات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بمصر بعد هزيمة ثالثة أمام إيسلندا، اليوم الاثنين بالقاهرة برسم مباريات الجولة الثالثة (المجموعة السادسة).
ولم يستغل أسود الأطلس تعثر الجزائر أمام البرتغال بـ26 مقابل 19، لبلوغ الدور الموالي لأول مرة في تاريخ المشاركة المغربية في كأس العالم لكرة اليد، حيث كان رصيد الجزائر من الأهداف بعد لقاء البرتغال هو ناقص 21 هدف مقابل ناقص 14 للمنتخب المغربي قبل مباراة إيسلندا.
وانهزم المنتخب المغربي في المواجهة الأولى أمام الجزائر 23-24، كما انهزم أمام البرتغال 20-33.
وبذلك تتوقف مسيرة المنتخب المغربي في مونديال اليد، بينما يواصل التباري ضد مسابقة “كأس الرئيس” التي يشارك فيها صاحب المركز الأخير في كل مجموعة من المجموعات الثمانية.
دخلت عليكم بالله واش ديك الكرش تأهل. الله يشوف من الحالة. مابغيتوش تحشمو. حتى الرياضة مقلتوهاش
Il est temps de faire les valises Mr hadiouui. tu as longtemps séjourné à la tête de la sélection sans résultats escomptés.
أنتهت المغامرة المغربية لكأس العالم لكرة اليد كما بدأناها بي هزيمة و لكن على الآقل المدرب البوحديوي ترك نضرة لعشاق الكرة الصغيرة عن عقلية الإنسان المغربي عندما ينهزم من خلال مبارة الجزائر ههههه
نتيجة متوقعة منتخب هاوي بدون روح اخطاء غبية ومتكررة
المنافسات قويه والبطوله زاخره بافضل منتخبات العالم
لذا يجب على المنتخب المغربى مراجعه امكانياته ومعالجه الثغرات ونقاط الضعف ، فلكل فريق نقطه ضعف ، والرابح من يصحح اخطائه و يعرفعا ويداويها
وشكراا ،،،
واش حنا بعدا عندنا بطولة كرة اليد. او ان هاد الاعبين كلهم جاؤا من بلاد المهجر. إلى كان أكثرية الاعبين من المهجر خاصهم مدرب في المستوى. لأن المدرب الحالى كان داما يقصى م الدور لأول. ولما الاحتفال بهاذا المدرب من مدة طويلة في منصبه رغم انه لم يقد اي شيء مند توليه تدريب الفريق الوطني. واش كاين غير هاد المدرب. إلى بغيت ا كرة القدم تتقدم في البلاد خاص تكون عندنا بطولة قوية. ويكون لنا مدربين أقوياء.
أوقفوا هذه المهزلة لا مدرب ولا لعابة جعلتم منا أضحوكة الأعداء المغرب يجب إقالة المدرب وطرد اللعيبة لمن ليست لهم فائدة أنا كرهت كرة اليد بسبب هذه الفرقة الضعيفة
يجب إقالة رئيس جامعة كرة اليد من منصبه؛ واش أعباد الله المغرب كاملها مافيها 7 دالعابة ديال المنتخب راه حرام هاد الشئ راه هذا منتخب كيمثل بلد وعلم ونشيد وطني واش أعباد الله مدرب قرب يشد التقاعد راه عيب راه الناس كضحك علينا ، كونوا تحشموا وقدموا الإستقالة ديالكم بل صداع بلا مشاكيل.
مبروك الهزيمة الثالثة مبروك صفر نقطة مبروك الإقصاء إنتضرو 17 سنة أخرة يعني 2038 ربما تتأهلو لدور الثاني ولكن ليس على ظهر الجزائر ههههه
يجب على الجامعة مراجعة اوراقها . لا يعقل ان يبقى مدرب على رأس ابمجموعة مند مدة .و نفس النخبة .
ما حد باقيين العائلة د البوحديوي مدخلين ريوسهم فالهاندبال والله لا طفرتوه
شوفو لو المركوب باش يرجع …ما عندو ما يدير فبلاد الناس..هذي كورونة راها غي تجر…
عن اي كرة اليد تتحدثون لم اسمع عن هذه الرياضة منذ زمن طويل وتتبعها الان كرة السلة والعاب القوى والتنس أصبحت هاه الجامعات القطاعات لشخصيات تاكل وتنهب باستثناء كرة القدم والدرجات التى يتحدث عنها الاعلاميون بين قوسين لان الإعلام مات في المغرب من زمان لأنهما يعملان بجد الكل يحارب القجع و يشككون في ذمته لكن لا أحد يتحدث عن الجامعات الأخرى صم بكم عمي