بعثة المنتخب المغربي تشد الرحال إلى موريتانيا

تشد بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحال، اليوم الأربعاء، صوب نواكشوط تحسبا لخوض مباراة إقصائيات كأس إفريقيا للأمم أمام نظيره الموريتاني، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد خوض حصتين تدريبية بمركز محمد السادس في المعمورة.

وتخوض العناصر الوطنية حصة تدريبية ثالثة مساء اليوم الأربعاء بموريتانيا، إذ برمج الطاقم التقني لـ”أسود الأطلس” حصة مساء اليوم على أرضية ملعب “الشيخة بيضية” في العاصمة الموريتانية.