بعثة المنتخب المغربي تشد الرحال إلى موريتانيا

بعثة المنتخب المغربي تشد الرحال إلى موريتانيا
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:31

تشد بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحال، اليوم الأربعاء، صوب نواكشوط تحسبا لخوض مباراة إقصائيات كأس إفريقيا للأمم أمام نظيره الموريتاني، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد خوض حصتين تدريبية بمركز محمد السادس في المعمورة.

وتخوض العناصر الوطنية حصة تدريبية ثالثة مساء اليوم الأربعاء بموريتانيا، إذ برمج الطاقم التقني لـ”أسود الأطلس” حصة مساء اليوم على أرضية ملعب “الشيخة بيضية” في العاصمة الموريتانية.

أسود الأطلس إقصائيات كأس إفريقيا المنتخب الموريتاني كرة القدم المغربية

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‫تعليقات الزوار

1
  • بشرى
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:42

    نتمنى كل التوفيق لفريقنا الوطني في المبارتين الاعداديتين وان يعود بالفوز من موريتانيا،وأن يحذوا اللاعبون حذو المحليين في الاستماتة في الدفاع على الوان الوطن ،ولا يكتفون بالمشاركة .حظ موفق نحن معكم

    -1
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