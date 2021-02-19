المنتخب المغربي يتأهل إلى بطولة العالم للتزلج

تأهل الفريق الوطني المغربي للتزلج، الخميس، إلى نهائيات بطولة العالم لهذه الرياضة بدولة إيطاليا.

وسيشارك المغرب في هذه البطولة العالمية، بعدما تمكن البطل المغربي ياسين اعويش، من الظفر بمرتبة مشرفة ضمن الـ100 متزلج خلال اقصائيات بطولة العالم.

وشارك المغرب في هذه الاقصائيات، بالبطلين ياسين اعويش ومعدي اداحيا، تحت إشراف بعثة رسمية مكونة من هشام ايت وارشيخ رئيس الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، ونائبه نور الدين بوشعال.

ويأتي هذا الانجاز الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجامعة، بعد تأهل الفريق الوطني في التزلج، إلى بطولة السويد وايطاليا، ورغم غياب محطات ثلجية معتمدة بالمغرب، الذي عرفت جباله تساقطات ثلجية المهمة خلال الموسم الحالي.

وعلى إثر ذلك، اضطر المكتب المديري الحالي للجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، إلى تكثيف التداريب والتربصات الرياضية للفريق الوطني، بمحطات ثلجية خارج المملكة المغربية.

وتأتي مشاركة الفريق الوطني في هذا الاستحقاق الرياضي، في إطار البرنامج الوطني الدولي لهذه الجامعة، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، وبتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج”FIS”، والجامعة الإيطالية للرياضة نفسها.