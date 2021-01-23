المهاجم المغربي النصيري يتصدر هدافي "الليغا"

تقمّص الدولي المغربي يوسف النصيري دور البطولة في انتصار فريقه إشبيلية على ضيفه قادس، بعد أن سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في المباراة التي احتضنها ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ20 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتمكن مهاجم “أسود الأطلس” من تسجيل أهدافه الثلاثة في الدقائق 35 و39 و62، وبهذه الثلاثية اختطف النجم المغربي الشاب صدارة هدافي “الليغا” من النجمين الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق هدف؛ بعد أن رفع رصيده إلى 12 هدفا.

وقاد النصيري بهذا الفوز الفريق الأندلسي لمواصلة النتائج الإيجابية للجولة الثانية على التوالي، بعد أيام من فوزه الصعب خارج الديار على ديبورتيفو ألافيس (1-2).

وبهذا قفز إشبيلية إلى المركز الثالث مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقا على برشلونة (الرابع) بفارق نقطتين، مع مباراة مؤجلة له، ليبتعد بفارق نقطة واحدة خلف الوصيف ريال مدريد، الذي سيستضيف الليلة ألافيس بملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، وله هو الآخر مباراة مؤجلة أمام خيتافي.

في المقابل، تكبد الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم خسارته الثامنة ليتجمد رصيده عند 24 نقطة، ويحتل بذلك المركز التاسع مؤقتا.

وحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن النصيري سجل 9 أهداف من آخر 13 تسديدة مؤطرة على مرمى الخصوم.

ويعتبر الدولي المغربي أكثر لاعبي “الليغا” تسجيلا للأهداف حتى الآن، في مختلف المسابقات هذا الموسم، برصيد 15 هدفا.