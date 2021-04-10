الموجة الثالثة لكورونا .. المدارس "محضن الفيروس" والشباب أكثر استهدافا

تحدث كل من وزير الصحة ورئيس الحكومة، وأيضا عدد من خبراء الصحة، عن انطلاق موجة ثالثة من فيروس كوفيد 19، يؤكد المختصون أنها أكثر شراسة وخطورة من سابقاتها.

وفي هذا الإطار قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الموجة الثالثة هي “وجه جديد للوباء…لها خاصيات مختلفة عن الموجتين الأولى والثانية”.

وأضاف حمضي، ضمن حديث مع هسبريس، أن هذه الموجة “قوية وشرسة لأنها تصادفت مع وجود متغير بريطاني في أوروبا ومتغير جنوب إفريقي وبرازيلي”، موضحا أن “الأوبئة تتطور على شكل موجات، فهناك الموجة الأولى التي ترتفع خلالها الإصابات، وتكثر فيها الحالات الحرجة والوفيات؛ ثم تنقص الحالات بعد تدخل الأنظمة الصحية وأخذ الاحتياطات اللازمة، فتأتي بعد ذلك موجات أخرى قد تصل إلى الموجة الرابعة، إلى حين الحصول على المناعة الجماعية”.

وفي ما يهم مميزات الموجة الجديدة قال المختص ذاته إن الخبراء يتكلمون اليوم عما يشبه وباء جديدا، لأن الموجة سريعة جدا، وترتبط بالمتحور البريطاني وغيره من المتحورات التي تمتاز بسرعة انتشار أكثر بـ40 إلى 70 بالمائة.

وأبرز حمضي أنه “مثلا في شهر واحد تكون هناك حالات جديدة أكثر سبع مرات، وما بين 10 إلى 11 مرة أكثر في عدد الحالات الحرجة والوفيات؛ فيما يصيب الفيروس بشكل أكثر الشباب، لأن الجزء الأكبر من المسنين تم تلقيحهم”، مؤكدا أن للفيروس نفس الخطورة على الجميع.

ومن بين خصائص الموجة الحالية أن من يلجون أقسام الإنعاش يظلون فيها لوقت أطول بمعدل 21 يوما؛ ناهيك عن أن بعض آثار المرض أخطر حين الشفاء، وفق المتحدث ذاته، مشددا كذلك على أن الإصابات تزداد في صفوف الأطفال، وبالتالي باتت المدارس تعد مكانا لانتقال العدوى بسبب سرعة انتشار الفيروس.

وأوضح حمضي أن المتحور الجديد يزيد بـ0.4 بالمائة في معدل التكاثر، فيما ينتقل معدل الإماتة من 2.5 إلى 4.7 ضمن ألف إصابة، أما معدل الإصابة بكوفيد للمرة الثانية فانتقل من حالة واحدة في الألف في الحالات القديمة إلى سبع في الألف، أي سبع مرات أكثر؛ كما أن مدة بقاء الفيروس في الجسم باتت تطول أكثر من ثمانية أيام في السلالة القديمة إلى 13 يوما، أي بمعدل 25 بالمائة.

سلالة مغربية؟

وفي سياق متصل أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من انتشار واسع لفيروس كوفيد 19 خلال القادم من أيام؛ فيما يتحدث كثيرون عن إمكانية تحور الفيروس لإنتاج سلالة مغربية.

وفي هذا الإطار قال حمزة إبراهيمي، الفاعل النقابي في قطاع الصحة، إنه “علميا ليس هنالك أي مانع من تطور سلالة مغربية أو أي جنسية كانت، على اعتبار أن الطفرات التي يتحور على أساسا فيروس كورونا المستجد منذ تفشي السلالة الكلاسيكية بالصين تعد بالمئات، وكلها اتخذت رمزا جينيا خاصا بها، كما تم تداولها بين العموم حسب بلد الظهور الأول وموطن التفشي، فصرنا نسمع عن المتحورة البريطانية والبرازيلية والجنوب إفريقية”.

وأوضح إبراهيمي، ضمن حديث مع هسبريس، أن “تحور فيروس كورونا المستجد عن صيغته الصينية الأولى يهم جانبين، أولهما على مستوى شوكة الفيروس spike التي تخترق الخلية عند دخول الفيروس إلى الجسم، وهنا الحديث عن طفرة البريطانية مثلا، وثانيها طفرة على مستوى الحامض الريبوزومي للفيروس، وهنا يمكن الحديث عن تحول في خاصيته الجينية، التي من شأنها تحويل خصائص الفيروس المرضية إلى أكثر شراسة، كالسلالة الجنوب إفريقية مثلا”.

وزاد المتحدث ذاته: “من المهم كذلك التأكيد على أن مئات التحورات التي عرفها فيروس كورونا منذ اكتشافه الأول السنة الماضية لم تأت بتغيير كبير على مستوى خصائصه المرضية وشدة فتكه وسرعة تفشيه، اللهم في الحالات الأخيرة”، وأضاف: “كما يجب التطرق إلى أن تحور الفيروس يعتمد حسب العلماء على الجانب المناعي للشخص، فالأبحاث تؤكد أن جميع الطفرات تطورت داخل أجسام أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لكن هشاشة نظامهم المناعي أسهمت في تحور الفيروس وتحول خصائصه، وأدت العدوى إلى انتقال الصيغة الجديدة من شخص لآخر حتى صارت عالمية”.

وأردف الفاعل النقابي: “يجب التأكيد من جديد على أن المغرب ليس محصنا ضد التحورات التي يشهدها فيروس كورونا، لكن منظومة اليقظة الوبائية والمختبرات الجنومية المرجعية لحسن الحظ تشتغل على قدم وساق لتحييد الخطر الفيروسي، وتعمل بمقاربة استباقية لمحاصرة أي طفرات مرتقبة، أثبتت إلى اليوم نجاعتها بخلو المغرب من أي تحور لفيروس كورونا أو أي سلالة مغربية”.

وعلى هذا الأساس أكد إبراهيمي على أهمية الإجراءات الحمائية للوقاية من فيروس كورونا وتحوراته التي أرهقت أعتى المنظومات الصحية العالمية، وأدت إلى عودة بلدان جد متقدمة كبريطانيا وفرنسا إلى الحجر الصحي الشامل بعد ارتفاع أعداد الحالات الخطيرة والوفيات.