الموجة الوبائية الثالثة لـ"كورونا" تُقرب المغرب من الإغلاق الجوي الكلي

علق المغرب الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة مع أزيد من 50 دولة ووجهة عالمية، بسبب تداعيات تفشي سلالات فيروس “كورونا”.
وعمدت أغلب الدول إلى الإغلاق الجوي وحظر التجول، للتقليل من خطورة الموجة الوبائية الثالثة التي يتوقع حسب الخبراء أن تكون أكثر انتشارا بسبب السلالات التي أفرزها الوباء الأصلي.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات المغربية تتجه إلى تعليق الرحلات مع الدول القليلة المتبقية تفاديا لدخول سلالات جديدة إلى البلاد، والتي تجاوز عدد الإصابات بها بالمملكة المائة حالة.
ولجأ العديد من المغاربة الراغبين في العودة إلى بلادهم، بعد تعليق الرحلات مع الدول التي يتواجدون بها، إلى سلك مسارات أخرى قصد الوصول إلى المملكة؛ وهو الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى تعليق الرحلات مع تونس، بعدما بات مغاربة فرنسا يقصدون مطار قرطاج ثم الدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن تعلق السلطات المغربية الرحلات الجوية مع موريتانيا والإمارات وأمريكا وبعض الدول المتبقية لسد جميع المنافذ الجوية، بسبب القلق الناتج من السلالات المتحورة لفيروس “كورونا”.
وبلغ إجمالي الرحلات المباشرة وغير المباشرة التي شملها قرار الإغلاق الجوي، وفق المعطيات التي يوفرها المكتب الوطني للمطارات، 53 وجهة دولية.
وكانت السلطات المغربية مددت قرار الإغلاق الجوي، في سياق الوضع الوبائي الحالي، إلى غاية 21 ماي المقبل.
وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن القرارات التي يتخذها المغرب في مجال التعاطي مع جائحة فيروس “كورونا” تكتسي طابعا استشرافيا، “تحسبا لتدهور الوضع، وحتى لا نصل بالأنظمة الصحية إلى وضعية صعبة قد تؤدي إلى ارتفاع المصابين وأعداد الوفيات”.
وأضاف مبررا الإغلاق في ليالي شهر رمضان: “أغلب الدول الشريكة والصديقة أغلقت المدن والمدارس وأغلقت الحدود فيما بينها، وقد حصل هذا حتى في الدول الأوروبية التي هي داخل مجال جغرافي واحد”.
وتتخوف شركات الطيران في المغرب والعالم من استمرار تمديد الإغلاق الجوي حتى في فترة الصيف المقبلة، خصوصا في ظل وجود مؤشرات تدل على أن هذا الموسم بات على المحك بسبب التأخر الحاصل في حملات التطعيم والتزود باللقاحات.
المصلحة العليا فوق أي اعتبار.
الجهاز الصحي المغربي لا يقوى على مواجهة الطفرات الجديدة للفيروس لذلك يجب سد أي منفذ على هذا الفيروس حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله العظيم وبحمده.
سبحان الله وبحمده.
لو كانت الحكومة تخاف على سلامة المواطن لما تركة الحدود مفتوحة من الاول لكن للاسف دائما نفس السناريو يدعون الفيروس يتسلل الى المغرب وبعدها يغلقون الحدود كي يخيفننا بالفيروس وفي نفس الوقت يكون لديهم سبب لاغلاق الحدود ولتبرير الحضر الليلي المذل الذي اثقل كاهل المواطن
الاغلاق في رمضان لانه الشهر الذي ترتفع فيه حالات الفيروس،حنا معاكوم فكذوبكم تا ايدوز رمضان.الصيف هو مافيهش كورونا او مافيهش كترة بنادم.ايوا عنداكم تحلوا الحدود اثناء الصيف يا امة اليهود.
البشار خواف كورونا كوروونا كوروونا و بزاف داز عام و ماوقعلي والو حتى الكحبة هي التالية ما دارتش بيا زعما عام كامل و كرونا كتزغلني ..
ما دامت الشعوب ساكنة بالموجات لن تتوقف إلى أن يصلوا الى مبتغاهم ،الفرق الوحيد بيننا و بين أروبا مثلا هو أنهم قبل الاغلاق يدرسون المرحلة من جميع جوانبها من حيث المساعدات لجميع المتضررين،و نحن نغلق و بعد ذلك نفكر و ندعو الوزير إلى البرلمان و يخرج ليعلق أمام الصحافه بدون كمامة و بجانبه مستشاروه بكلمة على الفم فقط، على من تضحكون؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم “إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا”..
هما كايتخلصو بلا مايخدمو، وكايخرجو امتا ما بغاو، ولادهم كايجيو المغرب بطيارة خاصة، بناتهم دايرين شوبينغ في فرنسا ونيو يورك، واحنا دايرين علينا الحبس. بقيتي فالمغرب نخنقوك، مشيتي برا المغرب نخنقوك. اللهم ان هذا منكر. حسبي الله ونعم الوكيل.
يبدو أن المغرب اغلاق الحدود مع الخارج بسبب خوفه من سحب المغاربة المهجريين في الخارج اموالهم من البنوك المغربية بعد قرار المغرب التوقيع على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المصرفية بينا الاتحاد الاوروبي والمغرب
لم نعد نصدق هذه المسرحية الي هو مهم بالنسبة لنا هو ان يكون لهذه الحكومة ضمير حي تفكر به تجاه المواطن الدي شردته من عمله و أصبح يتسول في شارع الفقر و النفسية و الجوع و مشاكل اجتماعية وراء الفقر هي أشد فتكا من كورونا حسبنا الله ونعم الوكيل
الذي أستغرب منه ان المغرب اذا تتخد قرار لا يعطي مهلة حتى يرجع الإنسان إلى مكان عمله وأسرته ومحيطه يجب اتخاد قرارات صائبة وموضوعية واضحة.
العالم قد جن اكثر من سنة من اغلاق بدون فائدة و لقاح لافائدة منه لو انهم تركو الفيروس ينتشر بسرعة لكانت اضراره اقل و لو كان انتهى اثره دون ان يتحور
لو كانوا خبراء أجانب فمرحبا بتوجيهاتهم. لان خبراءنا ليس لديهم (وسائل ، خبرة، …)
أوربا لم تغلق الحدود بينها،،،تطلب اختبار PCR,,,وهناك دول تطلب الحجر الصخي،،،اللي فهمت من المقال،،،،كتسدو على المغاربة المنافد،،،،،500 حالة في اليوم وهاد القلق كامل،،،،خايفين علينا،،،او خايفين على أصحاب المشاريع السياحية،،،كتجوعو الشعب لخدمة أصحاب المشاريع السياحية في الصيف،،،،،،ناس تعاملوا مع كورونا الإغلاق و إعانة الشعب،،،،
على من تكذب يا سيد عثماني على الشعب ام على نفسك اي دول أوروبية أغلقت على شعبها أو على نفسها؟ تعالى ونقصد سويا اي دولة تختارها انت بنفسك وترى بنفسك لتكذب ما تسمع اذناك. اتقوا الله في العالقين انهم يعيشون بعيدا عن أهلهم و ذويهم
اسمعوا تسمعون الصواعق انشاء الله
ما دفع السلطات المغربية إلى تعليق الرحلات مع تونس، بعدما بات مغاربة فرنسا يقصدون مطار قرطاج ثم الدار البيضاء.
هنا فهمت السبب .
قرار صائب رغم أن هذا الكلام لا يعجب الكثير من المغاربة ولكن من لم ير معاناة الناس في المستشفيات لا يدرك حقيقة الأمر. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير.
العالم يرتعش من الموجة الثالثة للجائحة وبعض العقول الفارغة أو المدفوعة من طرف جهة ما تطالب بصلاة التراويح ولو أن الرسول الكريم لم يعتمدها إلا ثلاث ايام في حياته خوفا من اتباعها كسنة من طرف المؤمنين ومن يطالب بفتح المقاهي غيرها .حسبنا الله ونعم الوكيل البعض يبحث عن الصحة والبعض الآخر يبحث عن المتعة.
اسيدي غا ساد نتوما معندكوم متخسرو،الله إسد عليكوم ابواب الرحمة ديالو،اللهم آمين يارب العالمين،حيت راه المغرب صار أضحوكة
يتعاملون مع الشعب كقطيع خرفان، يهشون عليه مرة يمينا و مرة أخرى شمالا، ولا أحدا قال اللهم هذا منكر، حكامه يحتقرون و يذلون الشعب في كل قراراتهم، ابتداءا من الساعة الإضافية و التي لا يستفيد منها لا الشعب ولا الدولة ، لا اقتصاد في الطاقة و لا حمص مجرد الضغط و رفس مشاعر شعب العبيد. أما فيما يخص تعليق الرحلات الجوية المباغت فهو طعن من الخلف ، طعن عبيد الخارج الذين يكدون و يتعبون لجمع بعض المال ليقدموه لوطنهم الغاصب الذي وشى بهم لدول الإقامة. هذا هو حال مغاربة الشتات، العنصرية و تمارة في دول الإقامة و الحكرة و المعاكسة من قبل حاكموا بلدهم الأم، فيقوا و عيقوا يا مغاربة ،المغرب لغير المغاربة.
الموجة الرابعة ستتوقف الأرض عن الدوران
يالاه كنا غادي ندخلو للمغرب قبل عيد الفطر وجاي من دولة خليجية ولكن ها هما تاني غايسدو علينا اربع سنوات مشفنا العائلة في المغرب…حسبي الله و نعم الوكيل
قهرتونا بالأخبار السلبية ديال الأمواج ديال لقوالب، إفتحوا المساجد كفانا استهتار بالدين، لاحول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم لنكن ايجابيين من وجهة نظري المتواضعة لا يعلم الغيب إلا الله كذلك نحن كمواطنين لا نعرف الخطورة التي يمر منها العالم وكذلك بلدنا الحبيب ارجوكم اخواني اخواتي ان نترك الدولة بتسيير هذه المرحلة ونترك العتاب والتشويش. انا متفق ان هناك خروقات زائد الحالة الاقتصادية للمواطنين لاكن وجب علينا أن نكون يدا واحدة من أجل وطننا كل شخص يضحي بطريقته واعذكم انشاء الله أن يكون المستقبل زاهرا. كلمة اخيرة لا نضيع وقتنا في الأفكار والشعار آت الزائفة مع احتراماتي للجميع. خير وسيلة للرقي ان يشغل كل واحد منا بنفسه واحسن شيء هو الاستثمار في النفس لا الا الا الله محمد رسول الله.
قرار صائب , نعم لاغلاق الاجواء الوطنية بالكامل كي تفلس شركة الخطوط المغربية و كدلك فنادقكم الفخمة الخ
قرار الدولة صائب و من أراد العبادة ليسعه بيته و من أراد التراويح لالتقاء الاصحاب و استعراض الجلابية و البلغة و شرب القهوة أقول له راجع نفسك
الدول الأخرى تسخر رحلاتها الاستثنائية لمساعدة مواطنيها للرجوع إلى بلدانهم وعائلاتهم.
والمغرب. يبحث عن إقفال المنافذ المتبقية حتى لا يدخل منه المغاربة. الى بلدهم .كما فعل مع تونس.
والسيد العثماني لا يحسن غير الإغلاق
اما الحلول لمشاكل الناس فلا يحسن منه شيئا .
كورونا او الحرب العالمية الثالثة ستبقى مشتعلة خلال الاربع السنوات حتى نهاية 2023 . جفت الأقلام و طويت الصحف.