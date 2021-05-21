المولودية وأورلاندو يستعدان في ملعب "دونور"

كشف محمد الجواهري، الرئيس المدير العام لشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات “كازا إيفنت”، المسؤولة عن تسيير وصيانة المركب الرياضي محمد الخامس، عن موعد الحصتين التدريبيتين لكل من مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، نهاية الأسبوع الجاري، قبل موعد مباراتيهما أمام قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء على التوالي، ضمن منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأكد الجواهري، في تصريح خص به “هسبورت”، أن مولودية الجزائر سيجري حصته التدريبية الأخيرة على أرضية “دونور” اليوم الجمعة في موعد مباراته نفسه أمام الوداد الرياضي المقررة يوم غد السبت، بداية من الخامسة عصرا بالتوقيت المغربي، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المتحدث قائلا: “بالنسبة لنادي أورلاندو بيراتس، خصم الرجاء الرياضي في ربع نهائي الكونفدرالية، لن يكون بإمكانه إجراء حصته التدريبية على أرضية دونور يوم غد السبت قبل يوم واحد من مواجهته للنسور، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة. لهذا، سيضطر لإجراء هذه الحصة اليوم الجمعة، من أجل الاستئناس بأرضية الملعب الذي سيحتضن مباراته أمام الرجاء لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية المقررة الأحد المقبل”.

ويستقبل الوداد الرياضي ضيفه مولودية الجزائر، يوم غد السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الخامسة عصرا، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ويستقبل الرجاء الرياضي ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، الأحد المقبل، على أرضية “دونور”، ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية، بعد أن عاد رفاق أنس الزنيتي بتعادل ثمين بهدف لمثله خلال لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا.