المومني يتولى رئاسة جامعة عبد المالك السعدي

أشرف إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، على تنصيب الأستاذ بوشتى المومني رئيسا جديدا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في حفل رسمي حضره مسؤولون عن قطاع التربية والتعليم، وياسين جاري، عامل إقليم عمالة المضيق الفنيدق، ونائب رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثلو المصالح الخارجية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، اعتبر الوزير أوعويشة تسليم الرئيس الجديد المشعل فرصة لمواصلة مسيرة التطور والعطاء التي تشهدها جامعة عبد المالك السعدي وتعزيز موقعها وإشعاعها على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن التعيين يأتي في سياق وطني خاص يتميز بالتوجهات الاستراتيجية الملكية والاهتمام المتواصل الذي يوليه لقضايا التربية والتكوين البحث العلمي، وتنزيل القانون الإطار 51.17 الذي يعتبر ورشا وطنيا كبيرا، وكذا الإرادة السياسية للحكومة المتمثلة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وجعلها مشتلا للابتكار ومواجهة التحديات وربح رهانات التنمية.

وتابع الوزير أن جامعة عبد المالك السعدي ظلت تطمح للعب دور طلائعي في بسط جسور التعاون والتواصل مع الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر الانخراط الدائم في البرامج الأوروبية وتدبير العديد من البرامج الدولية لفائدة الجامعة المغربية، وهو ما سمح لها أن تكون في مقدمة الجامعات ومنارة لإشعاع الحضارة المغربية في محيطها المتوسطي، بحكم تاريخ المنطقة الغني ومساهمة رجالاتها.

واعتبر أوعويشة أن احتضان الجامعة لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة دليل على هذا الدور الريادي الذي ظل يطمح إلى تفعيل تلاقح الثقافات ونسج حوار بهي ومثمر بين مختلف اللغات والحضارات، مؤكدا أن الوقت قد حان لجامعة عبد المالك السعدي لتجدد ممارساتها التنظيمية، التي كانت مناسبة لزمانها، بحكامة جامعية متطورة ومبتكرة تستند إلى رؤية استراتيجية مرتكزة على الجودة والقدرة على المنافسة.

واعتبر الوزير المنتدب الحفل فرصة لتعزيز التواصل مع العمداء وأساتذة التعليم العالي، وتجديد دعوات الرحمة والمغفرة لفقيد وشهيد الواجب الوطني الدكتور محمد الرامي، الرئيس الأسبق لجامعة عبد المالك السعدي، الذي بصم على مسار مهني حافل وكرس حياته للحقل الأكاديمي، موردا أن وفاته خسارة لقطاع التعليم العالي بعد مسيرة موسومة بالعطاء والتفاني في العمل وروح الوطنية ونكران الذات.