"المياه والغابات" تحارب القنص الجائر في تزنيت

أوقفت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، السبت، شخصين في حالة تلبس بممارسة القنص العشوائي بمنطقة الدشيرة الواقعة بنفوذ جماعة المعدر الكبير.
وأسفرت العملية عن حجز خمسة كلاب من صنف السلوقي ودراجة نارية، حيث تم تسليم المحجوز والشخصين الموقوفين إلى مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بسرية تزنيت؛ وذلك قصد استكمال مجريات البحث والتقديم تحت إشراف من النيابة العامة المختصة.
ويندرج هذا التدخل في إطار المجهودات المبذولة من لدن مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بتزنيت في سبيل التصدي لعمليات القنص الممنوعة عبر تراب الإقليم، والتي مكنت خلال الأيام الأخيرة من توقيف أربعة أشخاص متورطين بصيد الغزال بضواحي تافراوت؛ فيما جرى ضبط الشخص الخامس بجماعة الركادة متحوزا لعدد مهم من طائر الحسون الممنوع صيده وحيازته والاتجار فيه.
ويتابع الموقوفون الأربعة في اعتقال بتهم القنص ليلا داخل محمية وباستعمال وسائل محظورة وخرق حالة الطوارئ الصحية التي أمرت بها السلطات العمومية؛ وهي الحالة ذاتها التي يتابع فيها الموقوف الخامس المتورط في صيد الحسون بصك اتهام يتضمن قنص وحيازة طائر محمي والصيد في الوقت الممنوع بوسائل محظورة.
والرعي الجائر .حتى هو متحاربوهش حتى هو
نتمنى ان من المياه والغابات وكل من رغب في الرحمة بنا أن يحارب الكلاب الضالة المنتشرة بكثرة في مناطق متعددة من الإقليم وخصوصا أولاد جرار .
المحمية الحقيقية يجب ان تكون مسورة باجراف ترابية وصخرية وفوسيات عميقة وعريضة تمنع الدخول اليها او الخروج منها لمن دخل الى المنتزه مع المراقبة المستمرة ومنع دخول الرعاة والمواشي مع حفر ثقب كبيرة في قمم الجبال التي يستعصي الوصول اليها حتى تكون اعشاشا للنسور ولفراخها التي تموت تحت اشعة الشمس حين يكون العش فوق الاشجار معرضة للشمس و الحيوانات البرية تحتاج لمن يسهل لها ظروف الاستقرار والتوالد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لايجب محاربة القنص العشواءي بتزنيت فقط بل بجميع انحاء المملكة فجهة بني ملال خنيفرة و بالاخص الفقيه بن صالح كنمودج للقنص العشواءي ليلا و نهارا لا رقيب و لا حسيب
يجب على المراقبين في مجال القنص محاربة المفسدين الذين يعبثون في القنص والحياة البرية مفسدين بكل المقاييس. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل.
كان اجدر بالمياه و الغابات ان تحارب ما يقض نوم المواطن: الرعي الجائر الذي لا تلتفت له. و الحشرة القرمزية التي قتلت الصبار و في كثير من المناطق هجم ذبابها على القرى و حتى بعض المدن.
منذ 2014 و هذه الحشرة في البلاد و اخنوش واقف امامها مستسلما. حشرة قهرته و يريد ان ننتخبه و يدير البلاد.
و الرعي الجائر: كل عام تعود المشكلة و يتصارع المغربي مع المغربي على ارض مغربية فيسكت مسيرو المغرب. حرام.
و لكن الصيد الجائر اسهل و كأن الدب القطبي و النمر البنغالي على شفا الانقراض في سوس. و لكنهم يدخلون الاموال عبر الغرامات.
انا ايض ضد الصيد غير قانوني و لكن هناك اولويات. ولا ارى ان يسجن مواطن مغربي لانه اصطاد طائرا.