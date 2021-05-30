"المياه والغابات" تحارب القنص الجائر في تزنيت

أوقفت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، السبت، شخصين في حالة تلبس بممارسة القنص العشوائي بمنطقة الدشيرة الواقعة بنفوذ جماعة المعدر الكبير.

وأسفرت العملية عن حجز خمسة كلاب من صنف السلوقي ودراجة نارية، حيث تم تسليم المحجوز والشخصين الموقوفين إلى مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بسرية تزنيت؛ وذلك قصد استكمال مجريات البحث والتقديم تحت إشراف من النيابة العامة المختصة.

ويندرج هذا التدخل في إطار المجهودات المبذولة من لدن مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بتزنيت في سبيل التصدي لعمليات القنص الممنوعة عبر تراب الإقليم، والتي مكنت خلال الأيام الأخيرة من توقيف أربعة أشخاص متورطين بصيد الغزال بضواحي تافراوت؛ فيما جرى ضبط الشخص الخامس بجماعة الركادة متحوزا لعدد مهم من طائر الحسون الممنوع صيده وحيازته والاتجار فيه.

ويتابع الموقوفون الأربعة في اعتقال بتهم القنص ليلا داخل محمية وباستعمال وسائل محظورة وخرق حالة الطوارئ الصحية التي أمرت بها السلطات العمومية؛ وهي الحالة ذاتها التي يتابع فيها الموقوف الخامس المتورط في صيد الحسون بصك اتهام يتضمن قنص وحيازة طائر محمي والصيد في الوقت الممنوع بوسائل محظورة.