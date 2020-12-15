الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يفوق ألف مليار درهم في عام واحد

الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يفوق ألف مليار درهم في عام واحد
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الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 02:13

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالمغرب بلغ حوالي 1151.2 مليار درهم سنة 2019، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة مُقارنةً مع سنة 2018.

وجاء ضمن مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أصدرتها المندوبية الإثنين، أن الشركات المالية وغير المالية تخلق 43.7 في المائة من الثروة الوطنية، وتمتلك 15.2 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتُساهم بنسبة 56.3 في المائة في الادخار الوطني، وبنسبة 55.3 في المائة في الاستثمار.

وحسب مُعطيات المذكرة، تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر 29.3 في المائة من الثروة الوطنية، وتمتلك 62.6 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 29.8 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 26.0 في المائة في الاستثمار.

وقالت المندوبية إن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4.0 في المائة ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47.7 في المائة.

وخلال السنة الماضية، عرفت القُدرة الشرائية تحسناً بـ2.6 في المائة في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة عمومية تعنى بالإحصائيات.

وعلى مستوى التمويل، مازالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، سجل صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ 19.8 مليارات درهم سنة 2019 عوض 8.8 مليارات درهم سنة 2018، مشكلا بذلك 23.8 في المائة و10.9 في المائة من التزاماتها لسنتي 2019 و2018.

ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضا ملموساً، مسجلاً تدفقاً صافياً قدره 11.8 مليارات درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2019 مقابل 35.5 مليارات درهم سنة 2018. بينما ارتفعت المديونية الخارجية للإدارات العمومية، مسجلةً تدفقاً صافياً قدره 16.9 مليارات درهم سنة 2019، مقابل -1.8 مليار درهم السنة ما قبل الماضية.

وسجلت مديونية الأسر، بما يشمل المقاولين الذاتيين، لدى البنوك، انخفاضاً طفيفاً، منتقلة من 20.5 مليارات درهم سنة 2018 إلى 17.3 مليارات درهم سنة 2019؛ بينما عرف صافي تدفق الودائع تحسناً منتقلاً من 28.7 مليارات درهم سنة 2018 إلى 32.9 مليارات درهم سنة 2019.

ومازالت الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 51.4 مليارات درهم سنة 2019 عوض 59.2 مليار درهم سنة 2018. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقاً صافياً قدره 60.7 مليارات درهم سنة 2019 مقابل 72.9 مليارات درهم السنة ما قبل الماضية.

الأجور البنوك المديونية الخارجية الناتج الداخلي

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‫تعليقات الزوار

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  • Falcon
    15 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    Le Portugal c’est 10 millions d’habitants et produit 2150 milliards de dirhams en une année, la Turquie c’est 78 millions d’habitants et produit 8000 milliards de dirhams

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  • Hassan
    15 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    رقم هزيل بالمقارنة مع الدول المجاورة، مثلا اسبانيا تنتج
    1400 مليار دولار في السنة والمغرب 100مليار دولار فقط بالرغم من ان مساحة المغرب اكبر اما فرنسا فتتجاوز 2000مليار دولار

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  • عينك نيزانك
    15 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    الله يزيد و يبارك وجب على الدولة أن تلتفت بحق لطبقة الكادحة و كل من يعيش تحت عتبة الفقر لأننا سانتا مظاهر الهشاشة المنتشرة في المشهد الوطني و هناك من يعيش في بحبوحة من العيش .

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  • القصراوي
    15 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    ألف مليار درهم يعني 100 مليار دولار . ناتج ضعيف جدا جدا إدا قارناه مثلا بناتج إسبانيا الذي يناهز 1200 مليار دولار. هذا مؤشر صادق لفشل الحكام في تطوير المغرب بعد ثمانين سنة من الإستقلال. فالدول المتطورة تتقدم بخطى متسارعة في حين نحن نتخلف و في أحسن الأحوال نبرح مكاننا. و مع الأسف و رغم كل هذا الفشل نكذب على أنفسنا و نقول العام زين. للخروج من دوامة التخلف و التدهور يجب على الحكام إحداث ثورة عاجلة في طريقة إدارة البلد.

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  • محمد
    15 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    مبلغ هزيل لا يعادل حتى 100 مليار اورو
    دوله فيها اكثر من 40 مليون نسمه ناتجها السنوي لايتجاوز 100 مليار دولار. هههه

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