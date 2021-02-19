الناجي يتوقع رفع "إجراءات كورونا" خلال 3 أشهر‬

رغم انطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد 19، وتلقيح ما يزيد عن مليوني مغربي، إلا أن الحكومة مازالت تتشبث بالإبقاء على الإجراءات الاحترازية المعمول بها ضد الفيروس، وحالة الطوارئ، دون تحديد وقت لرفعها.
وربط مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ضرورة رفع الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس بضمان تلقيح حوالي 70 بالمائة من المغاربة من أجل ضمان “مناعة جماعية”.
وتوقع عضو لجنة التلقيح ضد الفيروس أن يتم تلقيح العدد المطلوب في الأشهر الثلاثة المقبلة، مفيدا ضمن تصريح لهسبريس بأن هذه الفترة إذا مرت فإن أشخاصا لن تظل لديهم المناعة، وزاد موضحا: “التحدي هو تلقيح أغلب المواطنين خلال هذه الفترة، خاصة أنه من غير المعروف مدة المناعة التي توفرها اللقاحات الموجودة حاليا، ومازالت الدراسات منطلقة لاكتشاف هل هي موسمية أو دائمة”.
كما قال الناجي إن “التحدي الثاني هو توفير جرعات اللقاح اللازمة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، وأن يتم ذلك خلال هذه الأشهر”، منبها إلى أن هناك “ضغطا عالميا على الممونين بسبب التسابق الدولي على اقتناء اللقاح”.
السلام عليكم
كل المؤشرات تؤكد على أن الدولة وضعت سقف شهر ماي للعودة للحياة الطبيعية بالتدريج، و هدا ما أكده وزير الصحة نفسه بحلول شهر رمضان.
السؤال: إدا لم يلقح70./. من الشعب ما مصيره؟
هل سننتضر حتى وصول تلك النسبة؟
و لمادا 70./. وليس أقل؟
شحال فيكم دالهدرة، اتقول المغرب مافيه والو، فيما مشيتي عامر
الحكومة الحالية ستبقى متشبثة بالحجر الصحي والطوارء ,وشعارها هو: لا للموت بكورونا نعم للموت بالجوع.
العدو الحقيقي والوباء الحقيقي هو الفقر وقلة ذات اليد، راه ايلا ما خلاوش عباد الله تخدم على رزقها ورزق ولادها، راه من هنا ل3 شهور غادي يموتو بالجوع..
بعد ان كان من أشد الداعين للحجر الصحي الشامل غير رىيس اللجنة العلمية الفرنسية موقفه في تقرير علمي نشرته مجلة دو لانست العلمية العالمية اليوم حيت أكد أن الحجر الصحي يجب أن يقتصر فقط على الفات الهشة فقط وليس على جميع الفات وقد خلفت تصريحاته هته جدلا واسعا داخل الاوساط العلمية .اما في جنوب افريقيا فقد نشر بحث أكد أن أكثر من ستين بالماىة من الساكنة اكتسبت مناعة جماعية كما ان انخفاض الاصابات أكدت هته النتاىج.السؤال المطروح الان على اللجنة العلمية المغربية الى متى سنبقى رهبنين بقرارات الدول الاخرى .ثم كم نسبة المناعة الجماعية الطبيعية اللتي وصل اليها المجتمع المغربي.الم يحن الوقت لرفع الحجر بعد .ثم كم هي الخساىر اليومية للاشخاص والشركات ثم للاقتصاد اامغربي عموما ومن سيدفع ما هذا الدين .
رآه منظمة الصحة العالمية هي لتقرر
الحظر لم يحددوا موعد نهايته وهذا مريب. ولم يربطوه بأي مؤشر. تمديد في تمديد . اللقاح يحسن الحالة الوباءية و لا يرفع الحجر. والتراويح و العشاء والجمعة في رمضان في المساجد .الزحام سيحرمنا منها.ولا اتمنى ذلك. ولكن وجب التواصل . وتوضيح الرؤية والا جابة على أسئلة تطرح نفسها.ماذا بعد تلقيح الجميع وماذا بخصوص ولوج الوافدين هل يلزمهم التلقيح. لا احد يبالي .الإغلاق و رشاوى الرخصة.والطوابير. ولماذا الطوابير الطويلة على المخابز المشهورة
لقد حان الوقت للرفع من الحضر الليلي لأن أرزاقنا إنقطعت لمدة سنة كاملة ، ولم يعد لنا الصبر ، للتحمل أكثر ، حكومة أفقرتنا بأسلوبها الغير المحكم ، أصبحنا فقراء ، مرضی ،