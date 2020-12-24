الناظور تحتضن بطولة العالم لـ"الكورفبال الشاطئي"

أعلن الاتحاد الدولي للكورفبال رسميا، الأربعاء، عن استضافة مدينة الناظور بطولة العالم للكورفبال الشاطئي في فئتي “الكبار” و”أقل من 19 سنة”، يومي 30 و31 يوليوز من السنة المقبلة.

وجاء اختيار مدينة الناظور لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية بعد تقديم طلب الترشيح لاستضافة الحدث من لدن الجمعية المغربية للكورفبال وجمعية الشباب المتوسطي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لتعبئة المجتمع المدني من أجل المساهمة في التنمية المستدامة التي تعرفها بلادنا.

وأوضح القائمون على المبادرة أن طلب الترشيح جاء في إطار الإيمان بضرورة إبراز ما يزخر به المغرب بصفة عامة وإقليم الناظور بصفة خاصة، عبر تسويق المنطقة وتنشيطها سياحيا وثقافيا ورياضيا، حيث سيكون الحدث ذا نكهة خاصة ومميزة، نظرا لتنظيمه بالموازاة مع احتفالات المغاربة بعيد العرش المجيد، ومع انتهاء جائحة كوفيد 19 قبيل الصيف بحسب آمال وتوقعات الخبراء.

يُشار إلى أن الكورفبال هي رياضية جماعية مختلطة ومعترف بها من لدن اللجنة الأولمبية الدولية، وتمارس بـ68 دولة، والمغرب عضو بالاتحاد الدولي منذ سنة 2015؛ فيما تم تأسيس أول ناد للكورفبال بالمغرب سنة 2012 بمدينة الناظور، التي تعتبر أول مدينة مارست هذا النوع من الرياضيات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.