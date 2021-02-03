ميلاد جمعية للتراث اليهودي المغربي بالناظور

انعقد، الثلاثاء، الجمع العام التأسيسي لجمعية “موشيه بنميمون للتراث اليهودي المغربي وثقافة السلام”، لتكون أول جمعية مهتمة بالتراث اليهودي والمكون العبري بالمدينة.

وبعد تلاوة القانون الأساسي ومناقشة حيثيات تأسيس الجمعية وانشغالاتها وأهدافها، انتخب عبد العالي الرحماني رئيسا ومحمد برحموني نائبه، ورشيد أمغار كاتبا عاما ونسرين العبوسي أمينة للمال ومحمد أمهدن مستشارا.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال عبد العالي الرحماني: “إن تأسيس الجمعية يأتي في إطار الاهتمام بالثقافة والتراث اليهودي وبفكرة التعايش والسلام”، مشيرا إلى أن “المكون العبري يعتبر جزءا أساسيا من مكونات المجتمع المغربي، ما يستلزم الاهتمام والتعريف به”.

كما أوضح الرحماني أن الجمعية “ستعمل على التعريف بالموروث الثقافي والتاريخي لليهود المغاربة عبر الندوات والملتقيات والورشات الفنية والأنشطة الثقافية والزيارات الميدانية، مع محاربة كل أشكال التمييز ضد السامية، وكذا تشجيع الجاليات اليهودية المغربية والعالمية على زيارة المملكة كمكسب سياحي”.