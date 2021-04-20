النجاعة تغيب عن التلقيح ضد الوباء في الجزائر

كتبت صحيفة “ليبيرتي” الجزائرية أن نقابات قطاع الصحة نددت بحملة التلقيح ضد “كوفيد-19” بجرعات صغيرة، مؤكدة أنه يتعين انتظار خمس سنوات لتلقيح 20 مليون جزائري.

وتساءل المصدر نفسه: “ماذا تمثل 800 ألف جرعة بالمقارنة مع عدد الجزائريين المستهدفين، المقدر بما بين 18 و20 مليون نسمة؟”، معربا عن استيائه إزاء حملة متعثرة على الرغم من تطمينات الحكومة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على إطلاقها بشكل رسمي، أي في 30 يناير الماضي، فإن الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” ما تزال تتلمس طريقها.

كما كشفت أن الكميات التي تم التوصل بها تبقى ضعيفة، بالنظر إلى عدد الجزائريين المرشحين للتلقيح، وأن الجرعات المتوفرة إلى حدود الشهر الجاري تبقى بعيدة عن الرفع من وتيرة عملية التلقيح.

وأعرب المنبر عن استيائه لكون شحنات اللقاح التي وعدت الجزائر بتسلمها لم تصل أصلا إلى مليون جرعة، موضحا أن هذا المعطى المؤسف يشاطره ويشجبه على نطاق واسع العديد من مهنيي قطاع الصحة، خاصة أولئك الذين يواصلون مكافحة فيروس كورونا.