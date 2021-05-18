النشاط النقدي يسجل 103 ملايين عملية بالمغرب

أفاد مركز النقديات بأن الحصيلة الإجمالية للنشاط النقدي بالمغرب سجلت، خلال الربع الأول من السنة الجارية، 103,1 مليون عملية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 87,1 مليار درهم.

وأبرز المركز، في تقرير حديث حول “النشاط النقدي بالمغرب”، برسم الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، أن هذا النشاط شمل بشكل خاص عمليات سحب الأموال عبر شبكة الشبابيك الأتوماتيكية البنكية وعمليات الأداء لدى التجار وعمليات الأداء على مستوى هاته الشبابيك، والذي تم عبر البطاقات البنكية المغربية والأجنبية، حيث سجل تراجعا بنسبة 0,2 في المائة من حيث عدد العمليات، و0,1 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.

فبشأن نشاط البطاقات البنكية المغربية، سجل من حيث الأداء والسحب 100,9 ملايين عملية بقيمة 84,6 مليارات درهم زائد 2,9 في المائة من حيث العدد، وزائد 4,6 في المائة من حيث القيمة.

وتوزعت هذه العمليات إلى عمليات السحب (76,6 في المائة من حيث العدد، و89,2 في المائة من حيث القيمة)، ثم عمليات الأداء لدى التجار وغيرهم (22,9 في المائة من حيث العدد، و10,6 في المائة من حيث القيمة)، علاوة على عمليات الأداء على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية (0,5 في المائة من حيث العدد، و0,1 في المائة من حيث القيمة).

أما بالنسبة إلى أنشطة البطاقات الأجنبية فقد سجل من حيث عمليات الأداء والسحب 2,2 مليون عملية (2,4 مليارات درهم)، حيث سجل تراجعا بنسبة 54,3 في المائة من حيث العدد و59,7 في المائة من حيث القيمة.