النصب بالأنظمة المعلوماتية يورط شابا بالسراغنة

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، صباح الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع عصيّ كهربائية وبخاخات غاز مسيل للدموع وأصفاد معدنية، حيث أظهرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية أن صاحب الحساب الإلكتروني يعرض الضحايا للنصب والاحتيال ويتوصل بتحويلات مالية مقابل إرسال طرود وإرساليات وهمية مملوءة بالورق المقوى والبلاستيك إلى زبائنه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإرسال ثلاث علب بريدية فارغة إلى بعض الزبائن، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز خمسة إيصالات لتحويلات مالية وحاسوبين محمولين، علاوة على ثلاث بطائق بنكية سارية المفعول و19 بطاقة بنكية فارغة يشتبه في استعمالها في عمليات النصب والقرصنة المعلوماتية.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.