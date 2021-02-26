النصب والاحتيال يورطان 3 أشخاص ببني ملال

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، مساء الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية تورطهم في استغلالهم معطيات بطائق ائتمان بنكية أجنبية، حصلوا عليها بطرق احتيالية عن طريق شبكة الأنترنيت، وذلك من خلال استعمالها في إجراء عمليات شراء منتجات مختلفة على الأنترنيت وأداء أثمان خدمات بمحال تجارية ومطاعم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية أسفرت عن تحديد هوية المتورطين، وتوقيفهم في حالة تلبس بشراء وجبات غذائية من داخل أحد المطاعم التابعة لعلامة تجارية عالمية بمدينة بني ملال.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز حاسوبين، وستة هواتف نقالة، وخمسة وصولات أداء، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من محصلات هذا النشاط الإجرامي.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.