النصيري "لاعب الشهر " أمام ميسي وسواريز

حصد الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه اللافت خلال الجولات الأخيرة ضمن مسابقة “الليغا”، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر يناير الماضي، متفوقا على العديد من النجوم، كليونيل ميسي ولويس سواريز وكريم بنزيما.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني “لاليغا” تتويج المهاجم المغربي الشاب بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير المنصرم، بعدما خاض خلاله 6 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف، ليبلغ بذلك حاجز 12 هدفا، محتلا المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف المتصدر لويس سواريز (14 هدفا).

وشهد شهر يناير الماضي تألقا لافتا للمهاجم السابق لفريق المغرب الرياضي الفاسي، إذ تمكن من تسجيل ثلاثيتين في شباك قادش وريال سوسيداد، وهو إنجاز خاص بمهاجم الأسود خلال الموسم الحالي في “الليغا”.

وخاض يوسف النصيري مع الفريق الأندلسي 20 لقاء هذا الموسم برسم الدوري، سجل فيها 12 هدفا، ليقود ناديه إلى احتلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة مع مباراة مؤجلة، كما وقع أربعة أهداف أخرى في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية خلال ست مواجهات.

يشار إلى أن النصيري سيواجه رفقة ناديه يوم غد السبت نادي خيتافي ضمن الأسبوع الـ22 برسم مسابقة الدوري الإسباني، وهي المواجهة التي سيحتضنها ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا.