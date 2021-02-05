النصيري "لاعب الشهر " أمام ميسي وسواريز

النصيري "لاعب الشهر " أمام ميسي وسواريز
صورة: هسبريس
الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:16

حصد الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه اللافت خلال الجولات الأخيرة ضمن مسابقة “الليغا”، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر يناير الماضي، متفوقا على العديد من النجوم، كليونيل ميسي ولويس سواريز وكريم بنزيما.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني “لاليغا” تتويج المهاجم المغربي الشاب بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير المنصرم، بعدما خاض خلاله 6 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف، ليبلغ بذلك حاجز 12 هدفا، محتلا المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف المتصدر لويس سواريز (14 هدفا).

وشهد شهر يناير الماضي تألقا لافتا للمهاجم السابق لفريق المغرب الرياضي الفاسي، إذ تمكن من تسجيل ثلاثيتين في شباك قادش وريال سوسيداد، وهو إنجاز خاص بمهاجم الأسود خلال الموسم الحالي في “الليغا”.

وخاض يوسف النصيري مع الفريق الأندلسي 20 لقاء هذا الموسم برسم الدوري، سجل فيها 12 هدفا، ليقود ناديه إلى احتلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة مع مباراة مؤجلة، كما وقع أربعة أهداف أخرى في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية خلال ست مواجهات.

يشار إلى أن النصيري سيواجه رفقة ناديه يوم غد السبت نادي خيتافي ضمن الأسبوع الـ22 برسم مسابقة الدوري الإسباني، وهي المواجهة التي سيحتضنها ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا.

أفضل لاعب الدوري الإسباني نادي إشبيلية يوسف النصيري

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‫تعليقات الزوار

7
  • natsu
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:31

    لكل مجتهد نصيب!! برافو النصيري.

    14
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  • فداء
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:41

    من جد وجد ومن زرع حصد . الله يسهل على واحد

    7
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  • youssef
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:53

    Bravo à youssef. Bonne continuation

    2
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  • عبدالله
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:53

    من جد وجاهد للوصول حصد ما زرعه.
    الله يكمل عليك اخي النصيري ويكثر من امتالك وتكون قدوة للشباب المغربي.
    سير في طريقك وكمل في اجتهادك والنصر قريب انشاء الله.
    تبارك الله عليك ويحفظك من عين البشر.

    3
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  • فاس
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:54

    تحية للمدربين الفرنسيين الذين نقلو تجربتهم في التكوين عبر أكاديمية محمد 6 والتي صقلت موهبة نصيري وتحية لناصر لارغيت الذي جاء لفاس لمعاينته ومنحه فرصة الإلتحاق بالأكاديمية

    -3
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  • b.a
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:57

    هنيئا لك ونتمنى لك دائما التألق ولكن حذاري تم حذاري من الغرور والتهاون عليك ببدل مزيد من العطاء لكي تصنع مجدا كرويا لنفسك ولكل عشاق يوسف النصيري.فالاعب العربي ليس من السهل ان تكون له مكانة رسمية داخل كل الفرق الاوروپية،الا اذا فرض نفسه بنفسه

    2
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  • طيب و من تكون راقصة الاسبوع
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:59

    و ما تانسولش على اللي غادا تشطح لينا هاد الليلة .. قوليا شكونا هي لهلوبة الاسبوع .. تاعنا ..

    -2
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