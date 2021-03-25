النصيري يُنافس ميسي على جائزة لاعب الشهر

كشفت رابطة “الليغا” الإسبانية لكرة القدم عن الأسماء المرشحة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس الجاري، والتي عرفت وجود أبرز نجوم المسابقة؛ من بينهم الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية، بعد مساهمته الكبيرة في تعزيز فريقه لمركزه الرابع في ترتيب الدوري، بهزه شباك الخصوم في أكثر من مناسبة.

وشارك النصيري في أربع مباريات سجل خلالها هدفين، رفع بهما رصيده إلى 15 هدفا منذ بداية الموسم، بمعدل هدف كل 113 دقيقة، في المركز الخامس ضمن هدافي “الليغا”، بفارق ثمانية أهداف عن المتصدر.

ويواجه النصيري منافسة شديدة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الذي شارك في ثلاث مباريات سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما بأربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.

ويوجد النصيري ضمن المرشحين لهذه الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن فاز بالجائزة في يناير الماضي، كما حضر مواطنه ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة في فبراير.

يشار إلى أن مهاجم “أسود الأطلس” يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 15 هدفا.