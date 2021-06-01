النموذج التنموي .. لمْ يُلْقِ موسَى العصا، حَيَّةً تسْعَى؟

لماذا خاب ظن البعض؟

اطلعت على التقرير العام لهذا النموذج، وفي نيتي أن أحيط بكل تفاصيله ومستنداته الممكنة التحميل من موقع اللجنة. منذ البداية، ألح علي سؤال: كيف نقرأ هذا التقرير؟ وهو سؤال يجب أن يطرح لما بين القراءات المتعددة الممكنة من تلوينات: القراءة السياسية، التنموية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الثقافية..

إن الخيبة التي عبر عنها البعض، وهم لا يجدون في التقرير “صعقات” تنموية، مبتدعة وثورية، تعود إلى خلطهم بين هذه القراءات، على خلفية ساخنة من التوقعات والاستيهامات، أسستها وغذتها المواكبة الإعلامية لعمل لجنة تنموية أريد لها أن تكون ملكية؛ خارج كل دوائر الحكومة والأحزاب؛ بغض النظر عن انتماءات رئيسها وأعضائها.

وزاد من سخونتها اللقاء الذي جمع بين السيد شكيب بن موسى والسفيرة الفرنسية؛ مما حفز الإعلام الوطني على الشطط أحيانا في التأويل؛ وصولا إلى اعتبار الرئيس قد زلت قدمه وهو يقدم التقرير إلى السفيرة قبل جلالة الملك؛ مما يؤشر – في نظر البعض – على الحضور القوي لمستعمر الأمس في كل القرارات السياسية الكبرى، والإستراتيجيات التنموية للبلاد.

وعقدت “كوفيد” الوضع الاقتصادي في البلاد، واللجنة منهمكة في أشغالها؛ مما جعلها ترقى إلى لجنة للخلاص التنموي الوطني، خصوصا وقد مُدد لها في الزمن بطلب من رئيسها.

حينما تتهافت القراءة على التقرير، وهي بكل هذا الشحن المقصود وغير المقصود، فما أسرع ما يرتد الطرف خاسئا وحسيرا.

لقد حدث هذا للكثيرين، فتعجبوا من كون ما بين أيديهم لم يكن غائبا عنهم أبدا، بل حتى على أبسط مواطن؛ فلماذا كل هذه الهالة؟

لسان الحال لا يخرج عن ترديد كون الفقير يحتاج إلى من ينقذه من الفقر أكثر مما يحتاج إلى من يشرح له سبب فقره. هذا صحيح، عمليا، لكن إذا اجتمع الأمران فهذا أفضل؛ بل أدعى لكي لا يحدث أي نكوص تنموي مستقبلا.

ولعل اللجنة توقعت هذا وهي تؤكد ألا حل سحريا بين يديها؛ لن يلقي موسى العصا، حية تسعى، وتلتهم تلبيسات السحرة.

هل القراءة السياسية للتقرير أفيد؟

ما دام كل ما ورد في التقرير العام من خطوط تنموية عريضة وتوجهات ومعيقات –بنفَس معارض صريح وقوي – لا يخرج عن اختصاصات الحكومة، ومجالات عملها التنموي؛ فلماذا الحاجة إلى لجنة ملكية، بكل النفير الذي صاحبها، والانتظارات التي أحيتها أو خلقتها، لكي لا تزيد في نهاية المطاف عن تحصيل الحاصل، وعلم المعلوم، وفهم المفهوم؟

حتى رئيس الحكومة – وما أكثر ما تزِلُّ به كلماته – وبعد أن استمع إلى التقرير الساخن، قال بكل برودة، حسب ما بدا لي: ستنكب الحكومة على قراءته، وستعمل به.

هكذا، ودون انتباه ربما، نزل به من عليائه الملكية – اختيارا ومنهجا وزخما – إلى مجرد الروتين اليومي للحكومة. هل الرجل مع موسى أم مع السحرة؟

لا علينا، وكل أمنيتي ونحن في سنة انتخابات ألا يموت هذا التقرير بين حكومة بأياد باردة، وكلمات ثلجية كالتي ذكرت.

تسعفنا القراءة السياسية، التي تشتغل على أسباب النزول، لنفهم القصد الملكي السامي من وراء تشكيل لجنة ملكية تنموية، رفيعة المستوى، لتقديم الاستشارة المؤسسة علميا، في أمور اقتصادية وتدبيرية، هي من صلب اختصاص الوزراء كلهم؛ تدخل في إطار البرنامج الحكومي العام، وبموجبها تقرر لقطاعاتهم ميزانيات ليست بالهينة، وتصرف لهم رواتبهم.

طبعا هذا ليس ترفا ملكيا، وانشغالا وشَغْلا وتشغيلا، بما لا جديد فيه؛ والحال أن المشاريع الملكية تتواصل، منذ بزوغ الملكية الجديدة، مواطنة، فاعلة، وبنفس جديد للسلطة.

طبعا تعددت النجاحات؛ لكن كحال كل المشاريع الكبرى لا نعدم إخفاقات تمسك بتلابيبها، لأن تصور المشروع –ولو ملكيا – ليس كتنزيله، حيث يكثر المتدخلون، وهم ليسوا على درجة واحدة من الكفاءة والنزاهة والمصداقية. أمثلة النجاح والإخفاق متعددة ومعروفة.

مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، نكون إزاء مستجد من هذه الطموحات الملكية الكبرى؛ ومن رأى فيها مجرد تكرار للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما تفرق في تفاصيل تنموية جهوية أخرى – خصوصا في صحرائنا المستعادة والمغاثة – لم يقارب التقرير سياسيا .

أسباب النزول

في نظري، لم يكن مفهوما أن تتوالى الانتقادات الملكية للأداء الحكومي، في مجالات عديدة، خصوصا التدبير الإداري؛ دون أن يلمس المواطن إلا النزر القليل من التحول الارتقائي الذي ما فتئ جلالة الملك يطالب به.

بل حتى بعض خطب العرش، ركزت على تقويم التدبيري اليومي؛ في وجود وزراء منتصبين له في مكاتبهم.

كيف ينتقد الملك الحكومة، وهي قلما تستجيب؟ سؤال لم تكف عنه أسئلة المواطنين؛ ويردفون: إذا كان هذا مع ملك البلاد، فكيف مع المواطن؟

وفي هذا الإطار، يمكن ادراج الغضبات الملكية الشخصية، التي تواكب زيارة جلالته التفقدية للمشاريع؛ والخوف المرضي الذي أصبح يلازم المسؤولين، وهم في غمرة هذه الزيارات تحسبا لهذه الهِنة أو تلك .

لماذا يُضطر الملك إلى تكرار انتقاداته المباشرة للحكومة في خطبه؟

لماذا يضطر إلى الغضب الشخصي، في وجود تراتبية مؤسسية، كفيلة بحل كل إشكالات التنزيل؟

لا شك في أن هناك اختلالات تدبيرية حكومية تتسبب في كل هذا؛ ولا أدل من برنامج” الحسيمة منارة المتوسط”، الذي أسقط وزراء، ولا يزال يُشقي أسرا ريفية عديدة، بتحمل أبنائهم السجناء تبعات فشل هؤلاء الوزراء؛ والحال أن لهم شرف فضح الفساد؛ ولو بتهور.

إن الحلقة الغائبة في كل هذا هي المرجعية المؤطرة للأداء التنموي العام؛ بعيدا عن التجاذب بين الاختصاصات والقطاعات.

مرجعية ملزمة للحكومة، ومستجيبة للطموح الملكي، ومريحة لشخص الملك، والمؤسسة الملكية.

وإن شئنا مرجعية تخرج الغضب التدبيري، من الملك ودائرته، إلى الوزراء ودواوينهم، ومديرياتهم الجهوية والإقليمية. حتى لا يُضطر الملك إلى الغضب، والوزير منشغل بمكانته الحزبية ومستقبله السياسي.

مرجعية تستند إليها حتى الخطب الملكية، في التدبير اللإستراتيجي، وليس التفصيلي اليومي.

هذه المرجعية –وقد تأتت مغربية خالصة، بفضل كفاءات وطنية مُكنت من فرصة العمل – هي مبنى التقرير، وخطابه الثاوي .

إذا اشتغلت بهذه الكيفية التي بينت، فسيتأكد المواطنون والمتتبعون بألاَّ تكرار في النموذج التنموي الجديد، ولا ترف ولا الهاء.

وكأن المؤسسة الملكية، وبعد أن انتقدت وعارضت –أكثر من أي حزب معارض- جاءت ببرنامج عمل، في غاية الوضوح؛ منهجا، تأسيسا، وتنزيلا. ولهذا دلالاته في سنة شهرها الثالث عشر هو الانتخابات.

فليسكت كل شعراء الأحزاب ويتبعهم الغاوون، فبين أياديهم ميثاق تنموي، يحتاج إلى رجال وسواعد، وحجم الأطالس من الوطنية والإخلاص.

حتى لا تتفرق البرامج شذر مذر، يجب التنافس في سبل التنزيل.

إن دولة يغضب فيها الملك لا يمكن إلا أن يكون فيها مسؤولون مقصرون.

إن التفاصيل التنموية معلومة، ومطروحة في الطريق –كما قال علماء البديع عن المعاني- وحتى المثبطات يعرفها الجميع، وهناك من يساهم فيها بقصد أو دون قصد.

ويبقى الجديد الذي يحبل به كيس موسى، وليس عصاه، هو هذا التصحيح المنهجي الملكي لأداء حكومة، سرعان ما تنسى برنامجها، المصوت عليه برلمانيا، لتسترق السمع مولية آذانها صوب المؤسسة الملكية .

سيكون على الحكومة المقبلة –وأتمنى ألا تكون بأياد ثلجية – أن تيمم وجهها صوب “ميثاق النموذج التنموي الجديد”؛ فهو معيار المحاسبة، ومستند الغضب المؤسسي وليس الشخصي لجلالة الملك.

ومستند الفرح أيضا.

هي سنة انتخابات، لكنها أيضا سنة تحول المغرب إلى قوة إقليمية، تسمي الأشياء بأسمائها؛ وتنتظر من محيطها الأوروبي بالخصوص، تحيين معلوماته، بتشذيبها من كل نزعاتها الاستعلائية.

نموذج تنموي جديد لمغرب جديد؛ فهل من رجال جدد؟

ولا نموذج بعد هذا النموذج إلا إذا كان ارتقاء في معارج النجاح.