النيابة تتابع رئيس جماعة لوطا في حالة سراح

بعد قضاء فترة الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، قررت النيابة العامة إطلاق سراح المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، مقابل أداء كفالة مالية، في أفق متابعته في حالة سراح.
وأوضحت مصادر هسبريس أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح المكي الحنودي مقابل أداء عشرة آلاف درهم كفالة، بعدما جرى إيقافه على خلفية نشره تدوينة يدعو فيها سكان الجماعة التي يرأسها إلى عدم التقيد بقرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.
ونشر الحنودي، بعد إطلاق سراحه، تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشير من خلالها إلى أن عناصر الدرك الملكي عاملت “معاملة طيبة” خلال فترة وضعه رهن الحراسة النظرية، مشددا على أنه قضى “أحسن ويكاند”.
نتمنى من النيابة العامة الرباط تنظر في ملفات الموجودة لديها بخصوص رؤساء الجماعات بالجنوب إقليم تارودانت المنسي وشكرا
عيزي مكي من أطيب خلق الله ويخدم جماعته بصدق وإخلاص، ورجل نكتة ويحب الدعابة
ما كاين اللعب مع المحرضين على الانفصال و تكوين دولة داخل دولة. المملكة المغربية العريقة عاصمتها الرباط و ملكها محمد السادس هذا هو الاطار الذي يجمعنا. انتهى الكلام
هذا مصير من راعى ظروف الضعفاء لكي يكون عبرة لمن يحاول مخالفة السي العثماني حتى لو كان قرار السيد العثماني خاطئ، فما نرجوه منه فقط ألا يستمر في القول أن الاغلاق الليلي لمواجهة كورونا فهو شئ غير منطقي تماماً نظرا لما يحدث بالنهار
إذا كان السي الحنودي قضى احسن ويكاند لدى الدرك الملكي ، لماذا أدى 10.000 درهم كفالة مالية من اجل متابعته في حالة سراح وحرمان نفسه من إقامة كان لا يسمع فيها الا سعادة الرئيس ماذا تريد سعادة الرئيس شاي ام قهوى وووووو ، المعروف والحمد لله ان اماكن الاعتقال بالمغرب اصبحت توفر للمعتقل كل الضروريات الاساسية مع التعامل بالإحترام لكل معتقل ، ولكن مهما كانت ضروف الاعتقال فإن الحرية لا تقدر بثمن.
اصبح كل من يقول كلمة حق فى هذا الوطن الحبيب يجد نفسه فى السجن حسبي الله و نعم الوكيل فى اصحاب القرار و المسوولين
دوز احسن ويك اند حيت منهم نيت كون كان شي واحد من ولاد الشعب لي ماشي منهم كون دوز 48 ساعة في الجحيم و كون تفصلت ليه جناية التمرد و العصيان
الدرك استقبلك لأنك. .بطل تكلمتي..وعرضتي. .حكومة كاملة وفرحتي مواطنين المدينة التي. .تشتغل. فبها. ………أما.لو كان. مواطن عادي فمصيره الشجن. ..وليس .له حق فالسراح المؤقت لك..الله..يالمواطن الضعيف في بلادك
لنفرض انه طعن في قضية الطواريء وبما الرجل يمثل مجلس بلدي لمادا متابعته في النيابة العامة اين اللامركزية ادا كانت الحقيقة يجب على الدولة ان لاتصل الى المتابعة الدي نعرف أن الجهات اصبحت تسير من قبل المجالس المنتخبة ادا كانت امريكا وعمداء الولايات يوم الجائحة يصرخون ضد ترامب وهنا الفرق مابين استقلال الولايات الأمريكية والولاية ا
الجماعات وما ادراك من الجماعات ، اقولها داءما وأكررها بانهم هم الإعاقة ديال تنمية البلاد .
هادا قاليك احسن ويكاند ، واش هادا تا يطنز على الشعب ويضحك علينا؟
الى دقتي احسن ويكاند عند الدرك غادي تولي خطار في المستقبل لان سوف تعمل ما تعمل راك انت فاهم وانا فاهم او غادي تمنى دوز ويكاندات عند الدرك .
عقلية العجرفة والذكاء الجماعي. على من تضحكون ؟ كون كنتو في دولة المحاسبة اعني السجن كون احترمتو شعبكم .
نتمنى من النيابة العامة ان تركز جهودها في محاربة الجريمة المنظمة وضد العصابات ومروجي المخدرات، أما أمثال تدوينات رئيس جماعة الوطا فنحن مساااامحين غير ارتاحو وحتى النظام العام راه مسامح.
الحكم منصف في حق الشخص رئيس جماعة لوطا
السيد مكي الحنودي
كما هو حكم عادل بعد إطلاق سراحه
العقل المدبر لنواحي محيط الجماعة المعنية
وخاصة في ظل وجود وباء كورونا المتحور
بدونه سيشهد المكان فراغا جزئيا على المدة والمادة
طيلة فترة الغياب
بغى بدير ” البوووز” و معاه حملة إنتخابية مبكرة.
هادشي غااااع ضارباه النفس على سكان الجماعة ديالو؟؟؟!!!!!
القانون كيبقى قانون، و ان كان ظالما، و مخالفة القنون، و التحريض على مخالفة القانون، راه مسألة خطيرة و عواقبها ممضموناش.
وماذا عن الذين كانوا سببا في انتحار ذاك الرجل بجماعة بوفكران…
كلام لا ينم عن عقلية لشخص مسؤول بل كأنه كلام مراهق ، “أحسن ويكاند” كلام الرجل يحمل في باطنه تشجيع على مخالفة القوانين وخرقها ، لعل هناك من سيعتبره بطلا وربما سيحذو حذوه ، لكن لن يكون هناك “أحسن ويكاند” فالمسؤول شيء والمواطن العادي شيء آخر.
عقبال أحسن فندق … بعض المناطق المتمردة تحسب نفسها فوق القانون
يجب الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالنظام العام
مخلي ملفات المشاكل ديال الجماعة لي صوتوا عليه و مقابل الخوا الخاوي فالفيسبوك. لحماق و لهبال هادا. فيق من الدوخة راك رجعتي مهزلة بحال إلا هارب من سبيطار المهابيل. لا أمل في شفاءك.
السيد الحنوذي يعتقد أنه في بلد أوروبي يمكن له أن يخالف في قراراته قرارات السلطة المركزية. هذا ضرب من ضروب الحمق و البلاهة رغم أن السيد مشهود له بتفانيه في خدمة جماعته. هنا، بهولندا، يحدث كثيرا أن مسؤولين من الدرجة الثانية أو الثالثة ينتفضون علنا ضد قرارات مسؤولين من الدرجة الأولى، لكن هنا هو هنا، عالم آخر، أما هناك، في المغرب، فذاك ما لا يمكن تقبله و لا حتى تصوره. هناك، في المغرب، لا رأي إلا رأي السيد الكبير، و لا تصور إلا تصوره، و من لم يرقه الأمر فليشرب من ماء أحد البحرين. نحن، هناك في مغربنا الحبيب، مجرد أكباش في ضيعة كبيرة، نعتقد أننا أحرار و نشارك في أخذ القرار لكننا بعيدون كل البعد عن ذلك. في الرباط تتخذ القرارات، و عادة في رمشة عين، و لا يؤخذ رأي الشعب و لا ينظر قط إلى عواقب هذه القرارات عليه. السيد الحنوذي .. لقد أخطأت الإختيار حينما اقتربت من منطقة مكهربة إسمها الدولة. أن تعيش خماسا تلهث وراء دريهمات قليلة خير لك من العمل لدى دولتنا لأنك ستفقد كل شيء حتى كرامتك. عليك بالسمع و الطاعة و إلا تكهربت من كل جانب و ‘ستندم’ على اليوم الذي ولدت فيه. عمتم مساء ..
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرفع عنا الأوبئة.
أهدي قصيدة لرئيس الجماعة المنسية :كنت جاي ندوز رمضان في لوطا بمانطة وبوطا وفوقية وفوطة نشارك الحرية مع الساكنة المزلوطة ضد الحكومة المسخوطة حتى سمعت أن الثورة راها مربوطة والحجر بالكوطا كوطا وغادي نتسوطا ونولي بحال إبن بطوطة
شكرا للسيد الحنودي، من خلال تدويناتك العجيبة والغريبة لقد أصبح سهلا جدا لكي يعلم من يريد أن يعلم، عن ضعف المستوى الذي يتمتع به رؤساء بعض الجماعات، وعند مدى درايتهم بالقوانين الجاري بها العمل، وعن مدى معرفتهم بصلاحياتهم.