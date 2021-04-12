النيابة تتابع رئيس جماعة لوطا في حالة سراح

بعد قضاء فترة الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، قررت النيابة العامة إطلاق سراح المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، مقابل أداء كفالة مالية، في أفق متابعته في حالة سراح.

وأوضحت مصادر هسبريس أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح المكي الحنودي مقابل أداء عشرة آلاف درهم كفالة، بعدما جرى إيقافه على خلفية نشره تدوينة يدعو فيها سكان الجماعة التي يرأسها إلى عدم التقيد بقرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.

ونشر الحنودي، بعد إطلاق سراحه، تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشير من خلالها إلى أن عناصر الدرك الملكي عاملت “معاملة طيبة” خلال فترة وضعه رهن الحراسة النظرية، مشددا على أنه قضى “أحسن ويكاند”.