النيابة العامة تتابع 3 مزيّفين للعملة الوطنية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل وزوجته؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

ووفق المعطيات الخاصة بالبحث، فقد كان المشتبه فيهم يستهدفون أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع المجوهرات ومنتجات أخرى على الإنترنيت، من خلال إجراء معاملات تجارية معهم تم استغلالها في تصريف 82 ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم؛ وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31 و63 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهم على العدالة.