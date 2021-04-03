النيابة العامة تأمر بتشريح جثة في مدينة تازة

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة في مدينة تازة
صورة: أرشيف
السبت 3 أبريل 2021 - 17:18

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة أن النيابة العامة أمرت، إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وكذا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول شخص وضع حدا لحياته بسبب تناوله مادة ضارة بالشارع العام، بإجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم السبت، بأنه “من أجل استجلاء حقيقة الحدث وخلفياته فقد أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة، وفي السياق نفسه كلفت مصلحة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي معمق لكشف ظروف وملابسات الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية على ضوئها”.

المديرية العامة للأمن الوطني النيابة العامة‎ تشريح جثة مدينة تازة

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